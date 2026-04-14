Vivo представляет на российском рынке смартфон V70

Компания Vivo объявляет о выходе на российском рынке смартфона V70 с 50 МП камерой, специальным режимом сцены и возможностью записи видео 60 кадров в секунду в 4K. Его отличает корпус из алюминиевого сплава аэрокосмического класса, ,5-дюймовый OLED-дисплей, ультразвуковой сенсор отпечатка пальцев, и аккумулятор BlueVolt емкостью 6500 мАч с функцией быстрой зарядки FlashCharge мощностью 90 Вт. Смартфон работает на базе новой версии операционной системы OriginOS 6. Об этом CNews сообщили представители Vivo.

50 МП телефотокамера оснащена сенсором 1/1,95 дюйма и оптической стабилизацией, а усовершенствованная перископная конструкция позволяет без усилий увеличить масштаб изображения. Ансамбль дополняют основная 50 МП камера с оптической стабилизацией и сенсором 1/1,56 дюйма и 8 МП сверхширокоугольная камера. Фронтальная камера – 50 МП.

Также впервые в смартфонах Vivo серии V камера позволяет осуществлять видеосъемку в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Экран диагональю 6,59 дюйма отличается рамками 1,25 мм. 1,5 дюймовый OLED-дисплей – с частотой 120 Гц и разрешением 459 точек на дюйм. Благодаря новым флип-картам в OriginOS при наклоне меняются обои на экране блокировки с помощью гироскопа. В дисплей встроен ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев 2.0 для более быстрой и безопасной разблокировки даже мокрыми руками.

Задняя панель выполнена из матового стекла. На российском рынке V70 будет представлен в оттенках «Холодный серый» и «Элегантный черный».

V70 рассчитан на длительный срок службы благодаря степеням защиты IP68 и IP69. Смартфон отличается высокой пыле- и влагостойкостью, а также выдающейся устойчивостью к падениям: он выдерживает случайные падения с высоты до 1,8 м.

V70 работает на базе операционной системы OriginOS 6 от Vivo с функцией повышенной безопасности, которая предоставляет пользователям полный контроль над конфиденциальностью.

В OriginOS 6 появился Origin Island — динамическая панель в верхней части экрана, которая отображает актуальную в данный момент информацию для повышения удобства. Она также ускоряет выполнение обычных задач благодаря таким дополнительным функциям, как копирование и переход, перетаскивание и переход к предложению, которые распознают контекст и намерение.

OriginOS 6 поддерживается четырьмя поколениями обновлений операционной системы и шестью годами обновлений системы безопасности, а также сертификатами безопасности от ведущих мировых организаций.

В смартфоне используется память LPDDR5X и хранилище UFS 4.1. Объемная испарительная камера площадью 4200 кв. мм, самая крупная в смартфонах V-серии, обеспечивает интеллектуальное управление температурой.

Аккумулятор BlueVolt емкостью 6500 мАч обеспечивает автономность на протяжении всего дня, а функция быстрой зарядки FlashCharge мощностью 90 Вт позволяет полностью зарядить смартфон за несколько минут.

Старт продаж

Vivo V70 будет доступен в России в конфигурациях 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ начиная с 15 апреля 2026 г. на маркетплейсах Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и в розничной сети DNS.