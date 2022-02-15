Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России

Компания Vivo представляет в России новые смартфоны V23 и V23e. Модели с 50 МП фронтальной камерой с автофокусом и корпусом из фотохромного стекла поступят в продажу 1 марта 2022 г. Покупатели, оформившие предзаказ на новые модели в период с 17 по 28 февраля 2022 г., получат в подарок TWS-наушники Vivo.

Благодаря материалу корпуса Vivo V23 5G в цвете «Солнечный спектр» из фотохромного стекла, оттенок задней поверхности смартфона изменяется под воздействием ультрафиолета. Достаточно на короткое время поместить смартфон под прямые солнечные лучи, и корпус модели временно поменяет свой цвет с золотого на зеленый. Материал корпуса Vivo V23, ставший результатом двухлетних разработок компании, открывает новые возможности для взаимодействия со своим устройством и безграничного творчества.

Грани новых моделей выполнены из авиационного алюминия.

50 МП – самое высокое разрешение селфи-камеры в смартфоне. Такое разрешение обеспечивает высокую детализацию фотографий и 4К-видео. Благодаря алгоритмам на основе искусственного интеллекта, смартфон позволяет делать снимки высокого разрешения в условиях недостаточной освещенности.

Селфи-камера V23 поддерживает технологию непрерывного следящего автофокуса. Она позволяет сохранить четкость изображения движущегося в кадре человека, фокусируясь на его глазах.

Фокусировка сохраняется на объекте даже если он исчез из кадра, а затем снова появился. Благодаря этому все фото и видео будут максимально четкими как при съемке с рук, так и при использовании монопода.

В дополнении к 50 МП модулю, фронтальная камера оснащена 8 МП широкоугольным объективом. С его помощью в кадре поместится больше людей, что позволит сделать настоящее групповое селфи. Функция корректировки искажений сохранит лица всех людей на фото в естественном виде.

Двойная LED-подсветка для селфи позволяет создавать яркие автопортреты с естественным цветом лица даже в условиях абсолютной темноты (поддерживается в видеозвонках и стримах). Благодаря светодиодам двух цветов вы сможете выбрать, какой оттенок придать своим фото или видео.

Основная 64 МП камера оснащена системой электронной стабилизации изображения (EIS), работающей совместно с гироскопом, чтобы дрожание рук при съемке не влияло на качество картинки.

Улучшенные алгоритмы боке повышают качество портретных снимков с основной камеры. Матрица основной камеры GW1 отличается большей светочувствительностью и открывает широкие возможности для создания замечательных снимков при слабом освещении.

Основная 64 МП камера одинаково хорошо справляется как с ночными пейзажами, так и с ночными портретами. Благодаря фирменному алгоритму многокадрового шумоподавления смартфон объединяет до 10 кадров в режиме ночной съемки, чтобы снимки получались яркие и четкие.

Новая технология использует незадействованную внутреннюю память устройства в качестве оперативной для одновременной и плавной работы нескольких приложений.

Смартфон V23 может использовать дополнительные 4 ГБ из встроенной памяти (ROM) в качестве оперативной памяти (RAM).

Благодаря дополнительной памяти вы сможете запускать и использовать больше приложений одновременно, и на более высоких скоростях.

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Модель V23 5G работает под управлением FunTouch OS 12 на базе Android 12 с поддержкой всех актуальных сервисов Google. За счет использования этого современного ПО смартфон будет долгое время получать обновления безопасности и оставаться актуальным.

Новые функции Android 12:

• новые виджеты для главного экрана;

• возможность ограничения доступа приложений к данным о точном местоположении;

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• возможность ограничения доступа приложений к камере и микрофону;

• запуск «Google Ассистента» с помощью кнопки питания.

Аккумулятор с ячейками меньшей плотности поддерживает быструю зарядку FlashCharge мощностью 44 Вт. Специальный алюминиевый сплав позволяет смартфону меньше нагреваться, чтобы вы оставались на пике производительности.

Младший смартфон серии отличается безрамочным 6,44‑дюймовым AMOLED Halo дисплеем. Фронтальная камера с разрешением 50 МП с автофокусом позволяет делать качестыенные селфи в любых условиях. Основной блок камер, состоящий из 64 МП модуля с автофокусом, 8 МП широкоугольного объектива и 2 МП камеры для макросъемки.

Смартфон Vivo V23e оснащен современным процессором и комплектуется 8 ГБ оперативной и 128 ГБ основной памяти. Благодаря аккумулятору емкостью 4050 мАч в сочетании с быстрой зарядкой мощностью 44 Вт модель V23e всегда будет готова к работе.

Новые смартфоны V23 серии поступят в продажу 1 марта 2022 г. Предзаказ на новые устройства открывается с 17 февраля 2022 г.

Модель V23 5G поступит в продажу в цветах «Солнечный спектр» и «Звездная пыль». Стоимость смартфона V23 5G с объемом памяти 256 ГБ составит 49 990 руб. Цена смартфона V23 5G с объемом памяти 128 ГБ составит 40 990 руб. Модель V23e в расцветке «Лунная тень» и «Водная гладь» можно будет приобрести за 29 990 руб.

Каждый покупатель, оформивший предзаказ на новые устройства, получит в подарок беспроводные наушники TWS 2 ANC при покупке Vivo V23 5G и беспроводные наушники TWS 2e при покупке Vivo V23e.