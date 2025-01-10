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BBK vivo Funtouch OS



10.01.2025 Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году 1
02.11.2023 Знаменитый производитель смартфонов создал нового «убийцу» Android на языке Rust 1
23.10.2023 Смартфоны Vivo в России обновятся до Android 14 1
25.10.2022 Смартфоны vivo в России обновятся до Android 13 1
01.03.2022 Старт продаж смартфонов Vivo V23 и V23e в России 1
15.02.2022 Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России 1
21.09.2021 Обновленная версия Vivo Funtouch OS увеличит оперативную память смартфонов 2
27.10.2020 Vivo представляет новую версия фирменной оболочки Funtouch OS 11 1
10.09.2020 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: выбор ZOOM 1
21.11.2019 vivo начинает российские продажи смартфона vivo V17 1
15.11.2019 В России стартовали продажи безрамочного смартфона vivo Y19. Цена 1
06.09.2018 Vivo выпустила огромный смартфон по цене ниже флагманов. Опрос 1
21.06.2018 Смартфоны, которые первыми получат Android P 1
08.12.2017 Vivo V7 и V7+ приходят в Россию 1
07.09.2017 Свет увидел недорогой смартфон с огромной селфи-камерой 1
01.03.2016 Выпущен смартфон с рекордным объемом ОЗУ 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

BBK vivo Funtouch OS и организации, системы, технологии, персоны:

BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 15
Google LLC 11775 5
BBK Electronics Corp 313 3
Samsung Electronics 10254 2
Xiaomi 1732 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
BBK OPPO Electronics 384 2
BBK OnePlus 216 2
Huawei 3933 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Lenovo Motorola 3501 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
ZTE Corporation 747 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
Sony 6544 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Инверсия - Инверсия НПФ 144 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Carl Zeiss AG 303 1
TÜV Rheinland Group 135 1
Градиент 89 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 11
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 6
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 5
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 5
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 4
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 506 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 4
Оповещение и уведомление - Notification 4605 4
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2953 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 3
Объектив - Lens 1382 3
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 757 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 2
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 275 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 2
EIS - Electronic Image Stabilization - программная электронная стабилизация изображений 115 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Google Android 13994 11
BBK vivo V - Серия смартфонов 41 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 7
Google Android 9 - Android Pie 210 4
BBK vivo Y - Серия смартфонов 36 3
BBK vivo Halo Fullview 63 3
BBK vivo X - серия смартфонов 25 3
Apple iPhone X - Серия смартфонов 254 2
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 213 2
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 2
Google Android 8 - Android Oreo 194 2
Apple iOS 7809 2
Google Android One 46 2
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 2
BBK vivo FlashCharge 17 2
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 2
Google Android 7 - Android Nougat 214 2
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 405 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 1
BBK vivo Ultra Game Mode 6 1
BBK vivo AI Face Beauty 6 1
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 1
Essential Phone PH - смартфон 12 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 96 1
WhatsApp Messenger 1081 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Google PixelBook Chromebook - Google PixelBook Go 172 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
Samsung Pay 291 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 1
Honor 9 - Серия смартфонов 41 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 390 1
BBK OPPO ColorOS 60 1
Go Eric - Го Эрик 2 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 6
Индия - Bharat 5432 2
Китай - Пекин - Beijing 1001 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
Таиланд - Королевство 816 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 110 1
Китай - Нанкин 33 1
Сатурн - Титан (спутник) 468 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 277 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 1
Китай - Гуандун - Дунгуань 9 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 54 1
Китай - Шанхай 787 1
Китай - Шэньси - Сиань 29 1
Япония - Токио 995 1
США - Калифорния - Сан-Диего 367 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 226 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Латинский алфавит 189 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Android Authority 47 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
GizmoChina 134 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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