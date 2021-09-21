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Обновленная версия Vivo Funtouch OS увеличит оперативную память смартфонов

Обновленная версия операционной системы Vivo Funtouch OS увеличит объем расширяемой RAM для смартфонов с технологией объединения памяти. Соответствующая технология, которая впервые появилась на российском рынке в смартфоне Vivo X60 Pro, позволяет при необходимости увеличивать оперативную память за счет встроенной, чтобы еще быстрее запускать большое количество приложений. Вышедшее обновление операционной системы Vivo Funtouch OS увеличит размер расширенной памяти. Так, для модели X60 Pro исходные характеристики 8 + 3 ГБ обновлены до 8 + 4 ГБ.

Новая версия Vivo Funtouch OS уже доступна для смартфонов Vivo X60 Pro, Vivo V21 и Vivo V21e, для всех моделей исходные характеристики 8 + 3 ГБ обновлены до 8 + 4 ГБ. Скачать и установить свежее обновление операционной системы можно в соответствующем разделе настроек. В ближайшем будущем планируется обновление для других моделей, доступных на российском рынке.

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