В России стартовали продажи безрамочного смартфона vivo Y19. Цена

vivo объявила о старте продаж смартфона Y19 с 6,53-дюймовым дисплеем Halo FullView, занимающим 90,3% фронтальной поверхности, модулем NFC и аккумулятором 5000 мАч на базе процессора Helio P65, созданный для активных пользователей, которым важно оставаться на связи.

Тройная AI-камера смартфона включает 16 МП основную камеру, 2 МП объектив для макросъемки и 8 МП сверхширокоугольную камеру. 16 МП фронтальная камера оснащена функциями AI Face Beauty, Pose Master, AI Makeup, которые помогут экспериментировать с внешностью, создавая разные стили, чтобы выглядеть великолепно в любой ситуации.

Благодаря мощному аккумулятору емкостью 5000 мАч с интеллектуальными технологиями управления питанием можно продлить время работы устройства без подзарядки. Затем двойная быстрая зарядка оперативно зарядит аккумулятор большой ёмкости, гарантируя девять уровней защиты безопасности. При необходимости можно превратить Y19 в портативное зарядное устройство, заряжая другие гаджеты.





Y19 оснащен системой Funtouch OS 9.2 на базе Android 9 с обновленным интерфейсом, восьмиядерный процессор Helio P65, большой объем памяти и такие функции, как «Темная тема», ускоряют и делают плавнее работу смартфона.

Vivo Y19 поступил в продажу в цвете «Черный» и «Белый» по цене 14 990 рублей, его можно купить в официальном интернет-магазине vivo, онлайн и в розничных сетях «М.Видео», «Эльдорадо» и «МТС», «ТЕХНОПАРК», «Ситилинк» и DNS. При покупке в официальном интернет-магазине vivo в подарок идут наушники Marshall Major III.