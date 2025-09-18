vivo представляет компактный флагманский смартфон X200 FE в России

Компания vivo представляет новое флагманское решение серии X — смартфон vivo X200 FE, сочетающий элегантный дизайн с продвинутыми технологиями. Об этом CNews сообщили представители vivo.

X200 FE оснащен компактным и ярким FHD+ LTPO POLED экраном с частотой обновления до 120 Гц. Пиковая яркость в 5 000 нит гарантирует прекрасную видимость даже под прямыми солнечными лучами. Шим-затемнение с частотой 2160 Гц защищает глаза, обеспечивая комфортный просмотр в ночное время. Плоский экран с диагональю 6,31 дюйма имеет максимальную рабочую поверхность и предлагает флагманский уровень визуального опыта в тонком, эргономичном корпусе. Экран улучшен технологиями, обеспечивающими насыщенные и реалистичные цвета с исключительной четкостью и имеет продвинутые технологии для защиты глаз, а также сертификат безопасности SGS Low Blue Light.

X200 FE доступен в двух стильных оттенках — «Элитный черный» и «Морской бриз».

Профессиональное качество изображения достигается за счет основной камеры смартфона в 50 МП с сенсором Sony IMX921 VCS Bionic для потрясающей четкости и точной цветопередачи. Особого внимания заслуживает супертелефотокамера на 50 МП. Ее перископический объектив с трапециевидной призмой имеет М-образную конструкцию оптического пути, что делает устройство более компактным по сравнению традиционными L-образными версиями, позволяя уместить высокую производительность в тонком корпусе. Эта камера обладает сверхчувствительным датчиком Sony IMX882, что позволяет поддерживать 100× зум для съемки удаленных объектов с удивительной точностью. Ультраширокоугольная камера на 8 Мп позволяет получить впечатляющие панорамные кадры, от крупных планов до бескрайних пейзажей.

X200 FE обладает не только мощной аппаратной начинкой, но предлагает сильное программное обеспечение по обработке фотографий. Флагманской особенностью смартфона является режим «Сцена», который идеально подходит для концертов и мероприятий. Этот режим позволяет идеально запечатлеть быстро движущиеся объекты с исключительной четкостью. А двойные стереодинамики сделают запись звука с концерта максимально глубокой и реалистичной. Популярный «Режим уличной фотографии» позволяет получить спонтанные, искренние кадры повседневной жизни, чтобы делиться ими в социальных сетях. Трендовые стили классической плёнки — профили «Positive Film», «Classic Negative», «Clear Blue» — помогут создать классные кадры для аналогового настроения.

Производительный процессор MediaTek Dimensity 9300+ с архитектурой 4+4 all-big-core обеспечивает высокую производительность, сниженное тепловыделение и сбалансированную энергоэффективность. Внушительная батарея BlueVolt на 6500 мА·ч с технологиями кремниевый анод 3.0, полутвердый электролит, холодное прессование электродов 2.0 и C-FPACK долго держит заряд и имеет устойчивость к низким температурам. Смартфон способен более 25 часов воспроизводить онлайн видео, и позволяет играть более 9,5 часов без перерыва, обеспечивая стабильную работу при температуре до -20 градусов. Быстрая зарядка 90 Вт FlashCharge всего за 10 минут обеспечит 3х часовое воспроизведение потокового видео.

Смартфон имеет полную защиту от проникновения воды и пыли по стандарту IP68 и IP69, что придает обоснованную уверенность в его прочности, обеспечивая устойчивую и надежную работу в самых суровых условиях. vivo X200 FE оснащен усиленным защитным стеклом и имеет сертификаты военного стандарта, подтверждающие максимальную защиту экрана и устойчивость к падениям.

vivo X200 FE работает на ОС Android 15 под оболочкой Funtouch OS, которая оптимально поможет настроить интерфейс под индивидуальные потребности каждого пользователя, защитит персональную информацию и гарантирует плавность работы. В смартфоне есть NFC для быстрой передачи данных и бесконтактной оплаты. Специальные AI возможности сделают пользование смартфоном еще более удобным. «Circle to Search», «AI Screen Translation» помогут с мгновенным переводом текста и поиском контента на экране.

«X200 FE отражает наше представление о том, каким должен быть современный флагман: легким, надежным и готовым раскрывать творческий потенциал, — сказала Светлана Корсакова, директор по продажам компании vivo. — От выразительного дизайна до сбалансированной производительности в области съемки, игр и повседневных задач, мы стремились создать устройство, которое предлагает интуитивно понятный и интеллектуальный подход для воплощения любых идей».

vivo X200 FE будет доступен в конфигурациях 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ. Приобрести смартфон vivo X200 FE в России можно начиная с 18 сентября в официальном интернет-магазине vivo, а также на официальных каналах бренда в Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет». На старте продаж будет действовать специальная цена — 49,9 тыс. руб. (12 ГБ + 256 ГБ) и 54,9 тыс. руб. (12 ГБ + 512 ГБ). В конце сентября смартфон vivo X200 FE появится и в розничной сети DNS.