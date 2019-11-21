vivo начинает российские продажи смартфона vivo V17

vivo официально представила смартфон V17 с 48 МП AI-квадрокамерой, модулем NFC и селфи-камерой на 32 МП.

«Смартфон V17 — это не только передовые технологии, но и впечатляющая и инновационная концепция, которая выводит дизайн мобильных устройств на новый уровень и даёт аудитории возможность создавать свой уникальный стиль. И vivo, в свою очередь, делает всё возможное, чтобы стать первооткрывателями для нашего рынка, постоянно предлагая новые решения», — отметил Эрик Го, генеральный директор компании vivo Россия.

Компания vivo создала новую форму для блока камер, вдохновившись образом драгоценных камней. Необычный градиент корпуса в двух цветах «Облачная лазурь» и «Синий туман» придаёт смартфону V17 уникальный и динамичный дизайн с оттенками, переливающимися на свету.

48-мегапиксельная квадрокамера позволяет добиться разрешения с помощью высокой светочувствительности, 8 МП сверхширокоугольная камера увеличивает угол обзора до 120 градусов. Макрообъектив V17 снимает с расстояния 4 см, погружая в удивительный мир крошечных объектов. Дополнительная камера для расчёта глубины резкости служит для создания глубоких атмосферных снимков. Фронтальная камера с 32 МП матрицей поможет делать чёткие селфи.

Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 и аккумулятор ёмкостью 4500 мА•ч гарантируют плавную и долгую работу нового смартфона vivo, а 8 ГБ оперативной памяти обеспечивают одновременную работу множества приложений без задержек. 128 ГБ встроенной памяти с возможностью увеличения до 256 ГБ позволят хранить ещё больше приложений, фотографий и видео. Благодаря разъему Type-C и технологии двойной быстрой зарядки батарея заряжается с поразительной скоростью.

Технология NFC сделает жизнь пользователей проще благодаря Google Pay и другим платёжным приложениям для безналичной оплаты.

«Тёмная тема» операционной системы Funtouch OS 9.2 на базе Android 9 использует специально разработанные палитры цветов, адаптированные для большинства популярных приложений, чтобы глазам было комфортно вечером и ночью. Включение «темной темы» можно настроить автоматически на определенное время суток.

Игровой центр поможет создать собственную платформу для игр. Пользователь сможет следить в режиме реального времени за работой центрального и графического процессоров, а также за температурой смартфона. Для усиления эффекта погружения в играх в режиме Ultra Game Mode блокируются сообщения и уведомления, чтобы можно было полностью сосредоточиться на пути к победе. Функция изменения голоса сделает игру ещё увлекательнее и защитит конфиденциальность владельца смартфона.

Vivo V17 выйдет в продажу 6 декабря в двух цветах «Облачная лазурь» и «Синий туман» по цене 22 990 рублей. Смартфон будет доступен для предзаказа с 20 ноября 2019 года. Каждый покупатель, оформивший предзаказ, получит при покупке в подарок второй смартфон – новинку этой осени Y11 с аккумулятором ёмкостью 5000 мА•ч.