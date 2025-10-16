По Китаю нанесен новый удар. Microsoft, Google и Amazon срочно переносят производство своего «железа» в другие страны

Microsoft и Google решили как можно скорее перенести производство компьютеров и серверов за пределы Китая. Их примеру последовала и Amazon, а вместе эти компании – три самых крупных игрока на глобальном рынке облачных сервисов. Они владеют колоссальными мощностями и заказывают производство большого количества серверов и сопутствующего оборудования.

Скажем «Китаю» дружное «прощай!»

Американские ИТ-гиганты вознамерились в краткосрочной перспективе прекратить производство своей техники в Китае, пишет Nikkei Asian Review. В первую очередь это касается корпораций Amazon, Google и Microsoft.

Эти три компании занимают весь топ-3 мирового рынка облачных сервисов – во II квартале 2025 г. (1 апреля – 30 июня) они занимали 63-процентную его долю (данные Statista.com). Трио является заказчиком производства гигантского количества серверов и сопутствующего оборудования.

При всем этом у каждой из этих компаний есть собственный парк потребительских устройств. Так, Microsoft выпускает планшеты, ноутбуки и настольные ПК Surface, Google делает ставку на смартфоны Pixel, а также на планшеты. Amazon, в свою очередь, продает под своим брендом электронные книги и планшеты.

Mathew Schwartz / Unsplash Насколько большой урон нанесет Китаю новый удар Запада, станет известно позже

Значительная часть всего этого выпускается именно в Китае, но компании намерены положить этому конец. Прямо сейчас они ведут переговоры со своими подрядчиками о переносе производства за пределы границ Поднебесной.

Зачем ждать, когда можно не ждать

Nikkei Asian Review пишет, что особо рьяно в этом направлении движется Microsoft. Софтверный гигант намерен полностью отказаться от производства своих новых устройств в Китае до конца 2026 г.

В первую очередь это касается ее серверов, а также пользовательской техники под брендом Surface. То же касается и комплектующих – к началу 2027 г. лишь 20% из них продолжат выпускаться китайскими фабриками, сообщили изданию источники внутри корпорации.

Игровые приставки Xbox Microsoft тоже хочет собирать не в Китае. Но собственный игровой бизнес сейчас не очень важен для корпорации, так что делать упор на переносе сборки Xbox за пределы границ КНР она не спешит.

Откуда ноги растут

Новости о возможных изменениях в производственной политике Microsoft появились всего через несколько дней после того, как президент Трамп пригрозил Китаю дополнительными 100-процентными пошлинами и усилением экспортного контроля за программным обеспечением. США и Китай также начали взимать новые портовые сборы с судов друг друга, всего через неделю после того, как Пекин ужесточил правила экспорта редкоземельных металлов.

Никаких подробностей

Важно подчеркнуть: Nikkei Asian Review не уточняет, куда именно Microsoft, Amazon и Google хотят перенести свое производство. Вариантов довольно много, и, на самом деле, не все из них прямо-таки очевидные.

Для примера, CNews писал, что американские компании Dell и HP хотят выпускать часть своих ноутбуков и серверов не в Китае, а в Саудовской Аравии. Примечательно, что аналогичные планы стоит и компания Lenovo, хотя она – китайская.

Еще один вариант – это Индия, в которой уже есть масштабные заводы по выпуску техники. Например, в этой стране собираются Apple iPhone и MacBook, и подрядчики компании намерены увеличивать объемы их выпуска.

Третий вариант – Вьетнам. По информации агентства Bloomberg, Apple планирует выпускать часть продукции в этой стране, хотя первоначально она делала ставку на КНР. Bloomberg пишет, что фабрики Вьетнама будут собрать те продукты Apple, которые компания еще не анонсировала. Это дисплей-хаб для умного дома, камеры видеонаблюдения и некий «продвинутый настольный робот» (advanced tabletop robot).

Таиланд тоже способен обеспечить мир техникой перечисленных компаний. На эту страну ставит Google, требуя от своих подрядчиков собирать ее технику именно там. Необходимая инфраструктура для этого уже имеется.

Что касается Amazon, то пока неясно, где именно будут выпускаться ее устройства. В Китае, помимо прочего, силами компании SYE она производила печатные платы для своих серверов.