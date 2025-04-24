Производители ПК нашли страну, неожиданно избежавшую гигантских пошлин Трампа. Грядет масштабное строительство заводов

Мировые производители ПК решили построить свои заводы по выпуску техники в Саудовской Аравии. Трамп ввел против нее торговые пошлины в размере 10%. Для Китая, где сосредоточено основное производство компьютеров, эти пошлины составляют свыше 140%.

Почти безопасное место

Саудовская Аравия может в очень скором будущем стать новым мировым центром производства компьютеров. Как пишет Tom’s Hardware, на ее территории собираются открыть заводы сразу несколько компаний по производству ПК и ноутбуков с мировым именем.

В их числе – американские HP и Dell, а также китайская Lenovo. Столь внезапный интерес к Саудовской Аравии вполне объясним – все дело в Президенте США Дональде Трампе (Donald Trump), который едва повторно стал главой государства, как тут же стал перекраивать мировые торговые отношения.

В частности, он ввел гигантские торговые пошлины против десятков стран мира, в особенности против Китая. Это заставило одни компании взвинтить цены на свою продукцию, другие – полностью остановить импорт своих товаров в США. В числе последних – как раз HP и Dell вместе с Lenovo.

danmir12 / FreePik Производители ПК переезжают на Ближний Восток

Саудовская Аравия тоже не избежала пошлин Трампа. Однако если для КНР они превышают 140%, то для нее они пока что в 14 раз меньше – «всего лишь» 10%. Официально Трамп не уточнял причины такой разницы. Но, возможно, это связано с тем, Саудовская Аравия – это один из крупнейших в мире игроков на мировом рынке нефти и нефтепродуктов

Из Азии на Ближний Восток

Нововведения Трампа перетряхнули давно устоявшийся мировой порядок производства техники. Компании со всего мира, организовавшие ее выпуск в Китае, в срочном порядке ищут другие страны. К примеру, Apple нарастила объемы производства своих устройств в Индии, и там же собирается в очень сжатые сроки построить новый гигантский завод тайваньская Foxconn – крупнейший в мире производитель iPhone, MacBook, iPad и прочей электроники Apple.

Власти Саудовской Аравии, самого крупного государства Ближнего Востока, активно заманивают производителей техники с предприятиями в Китае строить свои фабрики на их территории, мотивируя их низкими таможенными пошлинами. Что касается HP, Dell и Lenovo, то в настоящее время они находятся на разных стадиях запуска производственных мощностей в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, или рядом с ней.

К примеру, Lenovo уже объявила о своих планах построить завод по сборке ПК и серверов в Эр-Рияде и получила инвестиции в размере $2 млрд от дочерней компании Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии (PIF). HP и Dell, как сообщается, уже отправили команды для проведения визитов в страну и поиска потенциальных строительных площадок по просьбе местных органов власти.

Чем больше, тем лучше

Лишь перечисленными тремя компаниями Саудовская Аравия решила не ограничиваться. Она также пригласила несколько ODM-производителей перенести свои производственные мощности на Аравийский полуостров.

ODM не стоит путать с OEM. OEM (original equipment manufacturer — «оригинальный производитель оборудования») – это компании, которые занимаются лишь производством запчастей или готовых изделий для клиентов, которые затем будут продавать их под своей торговой маркой. Другими словами, это обычное контрактное производство.

В то же время ODM (Original Design Manufacturer) – это, в отличие от OEM, не только производство продукции для клиентов, но и ее разработка, зачастую с нуля.

Как пишет Tom’s Hardware, ODM-компании Foxconn, Quanta Wistron, Compal и Inventec входят в число главных претендентов на перенос своего производства из КНР в Саудовскую Аравию. Однако сами ODM-производители со своей стороны пока не сильно торопятся переезжать на Ближний Восток. Они утверждают, что потенциал развития в Саудовской Аравии зависит от готовности клиентов и внешних логистических факторов.

Саудовская Аравия дает несколько больших обещаний потенциальным деловым партнерам, и многие из этих обещаний весьма привлекательны для OEM-производителей – но менее убедительны для ODM-производителей. Помимо очевидного преимущества, заключающегося в том, что они подвергаются только 10-процентным пошлинам, в отличие от 145-процентных тарифов, которые в настоящее время нацелены на Китай – OEM-производителей также обхаживают со всей мощью PIF Саудовской Аравии, фонда в $620 млрд для привлечения бизнеса в страну.

DigiTimes пишет, что Саудовская Аравия дала заверения, включая предпочтительный доступ к местным и африканским правительственным контрактам и льготы для стартапов. Среди них – полностью оплаченное строительство заводов Lenovo, HP и Dell. Потенциальный выход на африканский рынок за пределами Саудовской Аравии был засчитан как значительная часть решения Lenovo заключить сделку в Эр-Рияде на $2 млрд.

«Благодаря этому мощному стратегическому сотрудничеству и инвестициям Lenovo получит значительные ресурсы и финансовую гибкость для дальнейшего ускорения нашей трансформации и расширения нашего бизнеса за счет извлечения выгоды из невероятного роста в Саудовской Аравии и более широком регионе MEA (Ближний Восток и Африка – прим. CNews)», – сказал Юаньцин Ян (Yuanqing Yang), генеральный директор Lenovo. Планируется, что завод Lenovo будет полностью введен в эксплуатацию в 2026 г., и тогда Lenovo начнет производить линейку продукции, предназначенную напрямую для Саудовской Аравии.

Одним одно, другим другое

Хотя обещания расширения на более крупный рынок Африки и Ближнего Востока очень привлекательны для таких поставщиков, как Lenovo, ODM-производителей подобными увещеваниями не завлечь. Tom’s Hardware пишет, что им нужны хорошо проработанные цепочки поставок и выгодные условия логистики в дополнение к рабочей силе и производственным мощностям.

С одной стороны, Саудовская Аравия предлагает весьма выгодные условия, с другой, таковыми они являются только для OEM. Что касается ODM, то предложения Саудовской Аравии мало чем отличаются от условий, которые они получают в нынешних странах дислокации своих производств.

Это в первую очередь Вьетнам и Таиланд. Эти страны являются основными производственными центрами для ODM за пределами Китая благодаря проверенным связям в цепочке поставок. Многие ODM также уже имеют производственные и научно-исследовательские мощности в Мексике, чтобы воспользоваться соглашениями о свободной торговле USMCA и позволить им обойти тарифы США. У ODM уже есть проверенные клиенты среди OEM-производителей, в то время как OEM-производители, скорее всего, будут заинтересованы в расширении своего рыночного охвата и примут предложение Саудовской Аравии.