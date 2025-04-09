США остались без ноутбуков собственных компаний. Остановлены поставки Dell и HP из Тайваня. Acer, Asus и Lenovo взяли пример

HP и Dell остановили поставки своих произведенных в Тайване ноутбуков в США. Аналогичный шаг предприняли китайская Lenovo, а также тайваньские Acer и Asus. Причина – новые таможенные пошлины США для Тайваня в размере 42%, что приведет к росту цен на ноутбуки для американских потребителей.

Поставить на паузу

Крупнейшие производители ноутбуков остановили поставки своей продукции, произведенной в Тайване, на американский рынок, пишет тайваньское издание Commercial Times. В их числе – тайваньские Acer и Asus, китайская Lenovo, а также HP и Dell, американские компании. Другими словами, HP и Dell решили остановить отгрузку на родной для себя рынок.

Причина очевидна – это новые таможенные пошлины, которые ввел нынешний Президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Они расписаны для почти всех стран мира, и конкретно для Тайваня они составляют 42%, что является одним из рекордных значений.

Компании пока взяли лишь временную паузу в ожидании новых решений действующей американской власти. Издание Commercial Times сообщило об этом до того, как Трамп ввел 104-процентные пошлины для Китая, где производится техника многих компаний, в том числе и ноутбуки. Не исключено, что они тоже решат отказаться от поставок своей продукции в Штаты.

В частности, в КНР выпускаются ноутбуки, смартфоны и планшеты Apple. Она попыталась обойти пошлины путем ввоза в США нескольких самолетов, доверху забитых iPhone, но это, очевидно, лишь временное решение. Также поставки выпущенных в Тайване ноутбуков в США прекратила и компания Framework, известная своими модульными ПК.

Подчеркнем, что Acer, Asus, Lenovo, HP и Dell ранее бежали из России. Lenovo сделала это даже без официальных заявлений. Дальше всех пошла HP, решившая ликвидировать свое российское юрлицо.

Переждать бурю

Производители ноутбуков предупредили своих тайваньских партнеров, что поставки мобильных ПК в США прекращаются, по меньшей мере, на две недели. По всей видимости, на более длительный срок компании планы не строят.

Как пишет Commercial Times, производители техники ждут, пока американская таможня наладит работу по новым правилам, с учетом информации о пошлинах на табличках, едва умещающихся в руках. Но это вовсе не означает, что бизнес никак не отреагирует на новые поборы.

По прогнозам издания, реакция последует. Производители ноутбуков, вероятно, пересмотрят объемы поставок, потому что понимают, что новые таможенные пошлины влекут за собой рост итоговых цен, а повышение цен всегда является причиной падения спроса. Другими словами, американцы станут покупать меньше ноутбуков, следовательно, теряет смыл ввоз их в США в «дотрамповских» объемах.

Один за другим

К моменту выхода материала количество компаний, решивших временно обойтись без продаж своей техники на американском рынке, продолжало расти. Фирма Razer, известная своими игровыми ПК, ноутбуками и периферией, тоже решила взять паузу в этом вопросе.

Японская Nintendo, один из трех крупнейших в мире производителей игровых приставок, тоже присоединилась к временном бойкоту американского рынка. Во всем мире 9 апреля 2025 г. открылся предзаказ на ее новейшую портативную консоль Switch 2, но американские игроки заказать новинку пока не смогут. Возможно, ситуация изменится, поскольку это именно предварительный заказ – релиз Switch 2 состоится в июне 2025 г.

Commercial Times пишет, что пример с производителей ноутбуков и игровых приставок взяли также и производители периферийных устройств, в частности, клавиатур. Их продукция, выпускающаяся на фабриках Тайваня, тоже не поедет в США.

Вполне возможно, что так же поступят и производители серверов. В этом сегменте много тайваньских компаний, например, Gigabyte, которая известна в России в первую очередь своими материнскими платами и видеокартами.