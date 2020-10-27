Vivo представляет новую версия фирменной оболочки Funtouch OS 11

Компания Vivo официально представляет новую фирменную оболочку операционной системы Funtouch OS 11, доступную на базе Android 10 и Android 11. Новая версия получила обновленный дизайн интерфейса и приложений для легкого и комфортного использования, функцию интеллектуального редактора для новаторской обработки изображений, функцию сканирования и игровые режимы. Vivo V20 и Vivo V20 SE – первые модели в России, которые получили Funtouch OS. Модель V20 на Android 11 с первой в мире 44 Мп селфи-камерой с режимом aвтофокусировки по глазам и V20 SE c 48 Мп основной камерой и 16 Мп фронтальной камерой с ночным режимом для селфи поступили в продажу 23 октября 2020 г.

Философия нового оригинального дизайна основана на внимании к деталям и простоте. Ключевая информация представлена в понятном виде, а сенсорное управление интуитивное и удобное. Плоский дизайн отличается простой, но впечатляющей эстетикой, и в то же время лишен ненужных и отвлекающих элементов. Все иконки имеют мягкие, округлые формы, но при этом дополнены возможностью изменить интенсивность скругления элементов для придания четкости очертаниям.

После обновления Jovi Home включает в себя три раздела: «Ярлыки», «Рекомендации» и «Мои сервисы», — которые обеспечивают быстрый доступ к различным инструментам, содержат бытовые рекомендации и позволяют настроить новостную рассылку. Функция воспоминаний помогают сортировать фотографии по времени, месту, событию или даже по уровню приватности.

Функция Always On Display создает динамичное шоу на экране смартфона благодаря богатству цветов и световых эффектов. Пользователь может выбрать из большого набора стилей и эффектов и следить за тем, как красиво течет время на художественно оформленных часах. Реалистичный дизайн динамически меняет четыре темы оформления: восход, день, закат и лунный свет. Они переключаются в полном соответствии с ритмом самой природы.

Функция интеллектуального редактора определяет основных действующих лиц и выделяет лучшие моменты любимых видеороликов. Теперь можно применять шаблоны видеоблога одним касанием и создавать оригинальные ролики, которые с легкостью можно опубликовать в социальных сетях, чтобы друзья разделили лучшие моменты жизни.

Благодаря HD-восстановлению снимков можно повышать качество размытых, снятых в низком разрешении или тусклых изображений за счет улучшения четкости, оптимизации черт лица и расширения цветовой палитры. Всего одно прикосновение — и память о былых временах заиграет свежими красками.

Интеллектуальная обработка изображения выводит на новый уровень творчество в фотографии. Пользователь может отделять объект от фона, менять размер и угол портрета или даже менять фон на другой из обширной галереи. Например, можно с легкостью удалить прохожих на снимках. Чтобы изменить фон, нужно вырезать портреты из изображений и подставить желаемый фон. Можно даже изменить цвет неба, добавить облака или звезды, внести динамические компоненты в фотографии с помощью технологии сегментации на основе искусственного интеллекта.

Приложение iManager накапливает и быстро и четко предоставляет информацию о работе смартфона.

Очистка места: интеллектуальная функция удаления больших и дублирующихся файлов, а также нежелательных установочных пакетов. Кроме того, она предлагает настраиваемые решения по очистке для определенных приложений. Когда место начнет заканчиваться, эта функция автоматически удалит ненужные данные и освободит место на смартфоне.

Функция сканирования безопасности позволяет следить за безопасностью смартфона, регулярно выполнять сканирование и выявлять вирусы, трояны, вредоносные файлы и потенциально опасные приложения, а также легко избавляться от них.

Суперскриншот позволяет быстро и просто осуществлять захват экрана самыми различными способами. К вашим услугам такие инструменты, как захват нескольких последовательных экранов, прямоугольник, лассо, профиль, произвольная форма и многие другие. Функция также поддерживает запись звука (при включенном микрофоне, включенном и даже при выключенном звуке), так что можно создавать видео из игр с комментариями, обучающие видео и другие материалы.

Ультраигровой режим

Если включить «Звонки в фоновом режиме», то можно отвечать на звонки прямо во время игры. Звонок может осуществляться в фоновом режиме, так что вам не придется выходить из игры. Разговаривать во время игры еще никогда не было так просто!

Игровой режим «картинка в картинке»: пользователь может провести тремя пальцами по экрану во время игры и выбирать приложение из списка. Оно запустится в небольшом всплывающем окне.

Киберспортивный режим блокирует оповещения, чтобы ничего не отвлекало от игры. Технология адаптации частоты кадров в реальном времени обеспечивает оптимальную производительность.