Знаменитый производитель смартфонов создал нового «убийцу» Android на языке Rust

Vivo представила новую мобильную систему BlueOS на замену Android. Платформа полностью написана на языке Rust, а ее разработка велась с 2018 г. Ранее аналогичный шаг сделала Xiaomi, а тренд по отказу от Android в пользу своих решений еще в 2019 г. задала Huawei с релизом платформы Harmony OS.

Новая китайская замена Android

Компания Vivo официально анонсировала собственную мобильную платформу BlueOS, пишет портал Gizmochina. Система разрабатывается в первую очередь для мобильных устройств, но по мере своего развития и распространения станет экосистемной – на ее основе будут работать и другие ОС компании.

Vivo известна своими смартфонами не только в Китае, откуда она родом, но и в других странах, включая Россию. Она входит в холдинг ВВК наряду с OnePlus, Oppo и Realme, но эти компании о переходе на ОС собственной разработки на момент выхода материала не заявляли.

Фото: mammela / Pixabay Китайские мобильные ОС будут конкурировать не только с Android, но и с iOS

По словам представителей Vivo, разработка BlueOS началась в 2018 г., почти шесть лет назад, и весь ее код написан на языке программирования Rust. Почему разработка длилась так долго, и почему Vivo решила анонсировать ее именно сейчас, в компании не уточняют.

С уклоном в безопасность

Как пишет Gizmochina, BlueOS характеризуется плавным пользовательским интерфейсом и акцентом на безопасность пользовательских данных. Система распознает различные методы ввода информации и управления устройством – голос, текст и жесты. Отдельно отмечена функция распознавания управления при помощи мозговых волн, то есть буквально силой мысли.

BlueOS также поддерживает протокол подключения BlueXlink, который использует концепцию распределенного проектирования и совместим с протоколами отраслевых стандартов. Это позволяет свободно и безопасно передавать данные и получать к ним доступ между несколькими устройствами, в том числе и теми, что работают на отличной от BlueOS операционной системы.

Vivo также заявляет, что системная среда BlueOS на основе Rust менее подвержена уязвимостям безопасности, вызванным неправильным использованием памяти.

Научиться довольствоваться малым

Что касается производительности, Vivo утверждает, что BlueOS сократила использование памяти на 67% и увеличила эффективность рендеринга на 48%, но не уточняет, в сравнении с какой именно платформой. Вероятно, в данном случае имеется в виду Android, поскольку современные смартфоны компании работают именно на ней.

Система способна работать на различных устройствах, в том числе с объемом оперативной памяти, ограниченным всего-навсего 32 МБ. Это делает BlueOS жизнеспособным вариантом для широкого спектра устройств, от умной бытовой техники до носимых гаджетов.

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Для сравнения, Android ничем подобным похвастаться не в силах. При всех своих положительных качествах, будь то отсутствие жесткой привязки к конкретному магазину приложений или очень широкие возможности кастомизации, эта система очень требовательна к аппаратным возможностям устройства.

Например, Android не будет работать на устройствах, у которых меньше 3 ГБ оперативной памяти – по приказу Google на них устанавливается сильно урезанная версия платформы под названием Android Go. В современных реалиях Android Go по решению вендоров все чаще ставится и на гаджеты с 3 ГБ ОЗУ. Впрочем, существуют и другие версии Android, например, Android TV для умных телевизоров, которой хватает и 1 ГБ оперативной памяти. Но речи о стабильной работе на технике с 32 ГБ RAM речи здесь нет.

Придется немного подождать

Vivo не объявила о каких-либо планах по массовой установке BlueOS на свои смартфоны. Это означает, что прошивки Funtouch OS и OriginOS, которые она устанавливает поверх Android, по-прежнему будут операционными системами по умолчанию для смартфонов Vivo.

Тем не менее, ждать дебюта BlueOS долго не придется. Первым устройством на ее основе станут смарт-часы Vivo Watch 3, премьера которых запланирована на 13 ноября 2023 г.

Кто-то успел раньше

Китайские вендоры смартфонов давно нацелились на отказ от американской ОС Android в своих устройствах. Первой стала Huawei со своей Harmony OS, дебютировавшей в августе 2019 г., но за более чем четыре года с того момента за пределы Китая эта система так и не вышла.

Немного позже стало известно, что Vivo, Xiaomi и ряд других китайских компаний проводят закрытое тестирование Harmony OS на своих устройствах, но дальше тестов дело так и не пошло. Однако осенью 2023 г. появилась еще одна альтернатива Android, получившая название Hyper OS – за ней, как сообщал CNews, стоит компания Xiaomi, и первыми устройствами на базе новой прошивки стали ее новейшие флагманы линейки Xiaomi 14.