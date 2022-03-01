Старт продаж смартфонов Vivo V23 и V23e в России

Компания Vivo объявляет о старте продаж новой серии смартфонов V23. Модели с 50 МП двойной фронтальной камерой с автофокусом и корпусом из фотохромного стекла поступают в продажу 1 марта 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Vivo.

Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G с двойной 50 МП фронтальной камерой с автофокусом и двойной адаптивной подсветкой для селфи

Благодаря материалу корпуса Vivo V23 5G в цвете «Солнечный спектр» из фотохромного стекла, оттенок задней поверхности смартфона изменяется под воздействием ультрафиолета. Достаточно на короткое время поместить смартфон под прямые солнечные лучи, и корпус модели временно поменяет свой цвет с золотого на зеленый. Материал корпуса Vivo V23, ставший результатом двухлетних разработок компании, открывает новые возможности для взаимодействия со своим устройством и безграничного творчества.

Грани новых моделей выполнены из авиационного алюминия.

50 МП – самое высокое разрешение селфи-камеры в смартфоне. Такое разрешение обеспечивает высокую детализацию фотографий и 4К-видео. Благодаря алгоритмам на основе искусственного интеллекта, смартфон позволяет делать прекрасные снимки высочайшего разрешения в условиях недостаточной освещенности. Селфи-камера V23 поддерживает технологию непрерывного следящего автофокуса. Она позволяет сохранить четкость изображения движущегося в кадре человека, фокусируясь на его глазах.

В дополнение к 50 МП модулю фронтальная камера оснащена 8 МП широкоугольным объективом. С его помощью в кадре поместится больше людей, что позволит сделать настоящее групповое селфи. Функция корректировки искажений сохранит лица всех людей на фото в естественном виде.

Двойная LED-подсветка для селфи позволяет создавать яркие автопортреты с естественным цветом лица даже в условиях абсолютной темноты (поддерживается в видеозвонках и стримах). Благодаря светодиодам двух цветов вы сможете выбрать, какой оттенок придать своим фото или видео.

Основная 64 МП камера оснащена системой электронной стабилизации изображения (EIS), работающей совместно с гироскопом, чтобы дрожание рук при съемке не влияло на качество картинки. Благодаря этому можно снимать видео без эффекта тряски даже в экстремальных условиях.

Основная 64 МП камера одинаково хорошо справляется как с ночными пейзажами, так и с ночными портретами. Благодаря фирменному алгоритму многокадрового шумоподавления смартфон объединяет до 10 кадров в режиме ночной съемки, чтобы снимки получались яркие и четкие.

Новая технология использует незадействованную внутреннюю память устройства в качестве оперативной для одновременной и плавной работы нескольких приложений.

Смартфон V23 5G может использовать дополнительные 4 ГБ из встроенной памяти (ROM) в качестве оперативной памяти (RAM). Благодаря дополнительной памяти вы сможете запускать и использовать больше приложений одновременно, и на более высоких скоростях.

Модель V23 5G работает под управлением FunTouch OS 12 на базе Android 12 с поддержкой всех актуальных сервисов Google. За счет использования этого современного ПО смартфон будет долгое время получать обновления безопасности и оставаться актуальным.

Аккумулятор с ячейками меньшей плотности поддерживает быструю зарядку FlashCharge мощностью 44 Вт. Специальный алюминиевый сплав позволяет смартфону меньше нагреваться, чтобы вы оставались на пике производительности.

Смартфон Vivo V23e с 50 МП фронтальной камерой с автофокусом, 64 МП камерой с ночным режимом и быстрой зарядкой 44 Вт

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Младший смартфон серии отличается безрамочным 6,44‑дюймовым AMOLED Halo дисплеем. Корпус имеет толщину 7,41 мм.

Модель обладает выдающимися возможностями для создания качественных фото и видео. Фронтальная камера с разрешением 50 МП с автофокусом позволяет делать селфи в любых условиях. Независимо от расстояния, движения или уровня освещения, фронтальная камера смартфона V23e с автофокусом обеспечит достойный результат. Камера смартфона автоматически фокусируется на области ваших глаз, поэтому вы всегда будете в фокусе.

Фронтальная и основная камеры ведут запись одновременно и выводят изображение в режиме разделенного экрана, стиль которого можно регулировать. С помощью двойной экспозиции можно сделать два отличных снимка и объединить их множеством новых и креативных способов. Благодаря фронтальной ИИ-камере с ночным режимом вы можете делать яркие и четкие снимки в высоком разрешении даже самой темной ночью. Функция стабилизации для селфи-камеры Steadiface обеспечивает стабильное и четкое изображение.

Основной блок камер, состоящий из 64 МП модуля с автофокусом, 8 МП широкоугольного объектива и 2 МП камеры для макросъемки. Матрица с разрешением 64 МП делает превосходные фотографии в одно касание. Портретный ИИ-режим позволяет получать более яркие ночные снимки с четким контрастом света и тени. Пять различных эффектов боке открывают новые горизонты для портретной фотографии.

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Смартфон Vivo V23e оснащен современным процессором и комплектуется 8 ГБ оперативной и 128 Гб основной памяти. Благодаря аккумулятору емкостью 4050 мАч в сочетании с быстрой зарядкой мощностью 44 Вт модель V23e всегда будет готова к работе. Зарядка до 40% всего за 15 минут — быстро и безопасно.

Наша технология расширения RAM обеспечивает плавную работу смартфона, чтобы вы могли оставаться на пике скорости и эффективности. Новое слово в управлении памятью, эта технология позволяет рационально использовать свободную встроенную память в качестве оперативной.

Ценообразование и доступность

Модель V23 5G поступает в продажу в цветах «солнечный спектр» и «звездная пыль». Стоимость смартфона V23 5G с объемом памяти 256 ГБ составляет 49 990 руб., а модели V23 5G с объемом памяти 128 ГБ составит 40 990 руб.

Смартфон V23e в расцветке «лунная тень» и «водная гладь» можно будет приобрести за 29 990 руб. Покупая модель V23e в официальном интернет-магазине Vivo в марте 2022 г., можно получить скидку 2000 руб. по специальному промокоду.

О компании Vivo

Vivo — глобальная высокотехнологичная компания. В настоящее время Vivo владеет и управляет 10 R&D центрами в Шэньчжэне, Дунгуане, Нанкине, Пекине, Ханчжоу, Шанхае, Сиане, Тайбэе, Токио и Сан-Диего и, деятельность которых сконцентрирована на разработке потребительских технологий, включая 5G, искусственный интеллект, фотосъемку, и разработке смартфонов следующего поколения. Семь производственных центров Vivo (включая авторизованный производственный центр) в Китае, Южной и Юго-Восточной Азии обладает годовой производственной мощностью около 200 миллионов смартфонов.