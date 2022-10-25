Смартфоны vivo в России обновятся до Android 13

Vivo объявила об обновлении смартфонов компании до Funtouch OS 13 на базе Android 13. Первыми версию системы получат новые модели V25 Pro 5G и V25 5G, а также смартфоны V23 5G, T1, Y35 и Y22. Vivo X60 Pro начнёт получать обновление до 13 версии Funtouch OS с середины декабря 2022 г., а популярные модели V23e, V21, V20, Y53s, Y33s, Y31 и новый смартфон vivo V25e – с первого полугодия 2023 г.

Funtouch OS 13 – эта обновленная операционная система компании vivo, сочетающая в себе дизайнерское мышление с новыми и улучшенными возможностями персонализации, функциями конфиденциальности и управления безопасностью для более плавной и бесперебойной работы. Vivo не только стремится предоставить пользователям лучший опыт, но и дать возможность самовыражения с помощью своих устройств.

Funtouch OS 13 позволяет пользователям придать своему смартфону персонализированный вид и неповторимый дизайн. Благодаря функции монохромных иконок можно изменять цвет значков приложений в одной гамме со своими обоями и интерфейсом.

Кроме того, новая операционная система предоставляет пользователям возможность настраивать цвета пользовательского интерфейса и встроенных приложений – от панели уведомлений до регуляторов громкости. Так, работая над персональным стилем оформления, можно выбрать любой цвет на экранных обоях, чтобы придать смартфону уникальный дизайн.

Новая функция закрепления приложений помогает обеспечить безопасность конфиденциальных данных. Когда смартфон использует другой пользователь, функция закрепления фиксирует выбранное приложение на экране и предотвращает доступ к другим приложениям на устройстве. Эта функция позволяет владельцу устанавливать параметры и контролировать разрешенные действия в закрепленном приложении, когда другие люди используют смартфон.

Это обновление поможет пользователям скрывать фотографии и видео, а также предоставлять доступ приложений к определенным фотографиям, тем самым предотвращая нежелательный просмотр и дополнительно усиливая защиту конфиденциальности.

Чтобы упростить работу пользователей vivo, Funtouch OS 13 предоставляет улучшенное управление приложениями. Для предотвращения перегрева iManager корректирует частоту центрального процессора и снижает количество активных приложений.

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В дополнение на панели Jovi Home отображается индекс качества воздуха для пользователей, заботящихся о своем здоровье, которые хотят получать последнюю информацию о качестве воздуха и уровне концентрации частиц PM2.5.

Благодаря опыту и исследованиям vivo в мобильной фотографии запланированы обновления режимов фото и видеосъёмки. Профессиональный видоискатель облегчает съёмку благодаря новому стабилизационному кольцу, которое помогает минимизировать последствия дрожания рук.

В новой ОС также усовершенствован процесс редактирования видео, позволяя пользователям отключать звук видео при корректировки отснятого материала и даже точно регулировать громкость каждого сегмента видео, тем самым облегчая создание видеороликов профессионального уровня.

Что касается элементов управления специальными возможностями, были улучшены функции коррекции цвета и инверсии, а также удаления анимации для пользователей с особыми потребностями, такими как нарушения зрения.

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График обновления Funtouch OS 13 на базе бета-версии Android 13: с середины ноября 2022: V25 Pro, V25, V23 5G, T1, Y35, Y22; с середины декабря 2022: X60 Pro; с первого полугодия 2023: V25e, V23e, V21, V20, Y53s, Y33s, Y31.