Новинка Vivo Y27s c процессором Qualcomm Snapdragon 680 в продаже в России

Компания Vivo представляет новый смартфон Y27s c процессором Qualcomm Snapdragon 680, 50 МП камерой для ночных портретов и 44 Вт быстрой зарядкой FlashCharge. Дизайн Y27s — это возможность отражения индивидуальности пользователя. Модель в цветах «Зеленая мята» и «Черный бургунди» можно приобрести в официальном интернет-магазине Vivo, а также у партнеров компании. Об этом CNews сообщили представители Vivo.

50 МП камера для ночных портретов, 8 МП селфи-камера и 2 МП камера боке позволяют получить четкое изображение. Благодаря световым эффектам можно создавать выразительные селфи. «Аура-подсветка» обеспечит портреты натуральным эффектом боке и сделает их четче и ярче.

Vivo Y27s

Энергоэффективный процессор Snapdragon 680 с техпроцессом 6 нм позволяет увеличить скорость работы, исключая избыточное энергопотребление. В дополнение к быстрой зарядке FlashCharge — аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает большей свободой благодаря увеличенному времени автономной работы. Смартфон заряжается до 30% примерно за 15 минут.

Новинка Y27s обеспечивает плавное переключение приложений благодаря расширению оперативной памяти на 8 ГБ, так можно активировать более 25 приложений одновременно для быстрого доступа к ним. В то время как расширение памяти обеспечивает возможность запускать одновременно большое количество приложений, функция оптимизации памяти экономит место и предотвращает переполнение RAM.

Vivo Y27s поступает в продажу в цветах «Зеленая мята» и «Черный бургунди» в официальном интернет-магазине Vivo, а также у партнеров компании.