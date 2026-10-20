Vivo представляет в России линейку смартфонов X500

Компания Vivo представляет на российском рынке новую серию смартфонов X500, в которую вошли три флагманские модели: X500 Pro Max, X500 Pro и X500. Возглавляет линейку модель X500 Pro Max с 200 МП APO (апохроматическим — уменьшающим искажения цвета) телеобъективом в сочетании с телеконвертером Vivo Telephoto Extender Gen 2 Ultra (ЭФР 400 мм). Об этом CNews сообщили представители Vivo.

Новые флагманские устройства работают на базе более плавной и интеллектуальной оболочки OriginOS 7 и оснащены самым емким аккумулятором в истории серии X. Модель X500 Pro Max оснащена 200 МП APO телеобъективом с ультрачувствительным сенсором HP0 формата 1/1,4 дюйма и эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм. Камера поддерживает профессиональную стабилизацию по стандарту CIPA 7.0, что позволяет увеличивать время выдержки при съемке с рук в условиях низкой освещенности и снижать размытие от движения.

Благодаря специальным алгоритмам модели X500 Pro Max и X500 Pro обеспечивают профессиональный трекинг объектов как в режиме фото, так и в режиме видео.

X500 Pro Max поддерживает AF-отслеживание с частотой до 60 кадров/с в режиме фото, обеспечивая плавную и отзывчивую работу. Также улучшены возможности съемки на большом расстоянии: реализовано 30-кратное приближение на X500 Pro Max и 20-кратное на X500 Pro, что упрощает съемку быстро движущихся объектов.

Для большего приближения имеется телеконвертер Vivo Telephoto Extender Gen 2 Ultra (ЭФР 400 мм) для X500 Pro Max. Возможности камеры X500 Pro, еще одной флагманской модели новой серии, схожи с X500 Pro Max, но она выделяется 85 мм APO телеобъективом с 64 МП сенсором LYTIA 610, разработанным совместно с Sony. Камера поддерживает функцию 20-кратного увеличения на дальних расстояниях в движении и совместима с телеконвертером Vivo Telephoto Extender Gen 2 (ЭФР 200 мм).

Третья модель серии, X500, разработана для повседневного использования и сочетает в себе 72 мм APO телеобъектив и основную 50 МП камеру с сенсором 1/1,28 дюйма, как в X300 Pro.

Модели X500 Pro Max и X500 Pro работают на базе чипсета MediaTek Dimensity 9600 Pro, построенного по 2-нм техпроцессу TSMC с новой архитектурой 2+3+3 для обеспечения. X500 оснащен MediaTek Dimensity 9600M.

Серия X500 представляет самые емкие аккумуляторы в истории серии X: X500 Pro Max оснащен аккумулятором емкостью 7800 мАч, X500 Pro — 6510 мАч, а X500 — 7500 мАч. Все модели поддерживают 90 Вт проводную FlashCharge и 40 Вт беспроводную FlashCharge зарядку. Технология аккумуляторов второго поколения с полутвердым электролитом обеспечивает работу при температуре до -20°C, а функция обходной зарядки Bypass Charging поддерживает устройство в прохладе даже в процессе зарядки.

X500 Pro Max оснащен передовым 2K дисплеем. Во всей серии дисплеи характеризуются пиковой яркостью до 2000 нит и 100% цветовым охватом P3. X500 Pro Max оснащен 6,85-дюймовым дисплеем. X500 Pro оснащен 6,36-дюймовым дисплеем, X500 — 6,59-дюймовый дисплеем.

Во всей линейке присутствует защита от пыли и воды по стандартам IP68 / IP69, 3D ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Есть USB 3.2 и ИК-порт.

Новинки доступны для предзаказа на маркетплейсах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» с 20 по 30 октября 2026 г. В продажу смартфоны поступят 1 ноября 2026 г. С этого же дня стандартная версия X500 будет доступна для покупки в розничной сети DNS. О старте продаж моделей X500 Pro и X500 Pro Max будет объявлено позже.