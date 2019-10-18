Стартовали продажи смартфонов vivo NEX 3 и Y11. Цены. Фото

Vivo объявила о старте продаж первого в мире смартфона с «экраном-водопадом» NEX 3 и самого доступного устройства линейки Y11 по доступной цене. NEX 3 c безрамочным POLED-дисплеем Waterfall FullView с диагональю 6,89 дюйма оборудован процессором Snapdragon 855 Plus, аккумулятор повышенной емкости на 4500 мА·ч и быстрой зарядкой vivo Super FlashCharge 22.5 Вт. Y11 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 439, аккумулятором повышенной емкости на 5000 мА·ч и экраном Halo FullView диагональю 6,35 дюйма.

Безрамочный дисплей модели NEX 3 с диагональю 6,89 дюйма характеризуется усовершенствованным значением соотношения площадей экрана и фронтальной поверхности смартфона, которое составляет 99,6%. Дисплей устройства может удивить пользователей функцией боковой подсветки с возможностью распознавания ритмического рисунка мелодии и кастомизированной индикации входящих вызовов.

vivo NEX 3 c безрамочным POLED-дисплеем

Благодаря системе сенсоров Touch Sense скрытые физические кнопки на корпусе отзываются на каждое прикосновение. Это повышает комфорт использования и делает взаимодействие с устройством осязаемым, комфортным и футуристическим.

NEX 3 оснащен тремя камерами в виде классической системы «Лунного кольца» (Lunar Ring Camera System) – основной 64 Мп камерой, 13 Мп широкоугольной камерой и 13 Мп оптической зум-камерой. Также смартфон нового поколения с POLED-дисплеем Waterfall FullView оборудован 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти и чипом NFС. Процессор Snapdragon 855 Plus с флеш-памятью UFS 3.0 обеспечивают высокую производительность особенно для режима многозадачности. С аккумулятором повышенной емкости (4500 мА·ч), vivo Super FlashCharge 22,5 Вт и энергосберегающими технологиями C-DRX использовать устройство можно по максимуму, не думая о проблемах с зарядом. Благодаря испарительной камере системы охлаждения смартфон не нагревается даже при интенсивном использовании.

Доступный vivo Y11

NEX 3 поступил в продажу в цвете «Сияющая ночь» по цене 59990 руб., его можно купить в официальном интернет-магазине vivo, онлайн и в розничных сетях «М.Видео», «Эльдорадо» и МТС, а также с 25 октября в DNS. Устройство Y11 в цвете «Красный агат» и «Синий аквамарин» можно приобрести по цене 8990 руб. в официальном интернет-магазине vivo.