В России стартуют продажи флагманского сторифона TECNO CAMON 15 Pro

15 августа 2020 г. состоится официальный старт продаж нового флагманского смартфона CAMON 15 Pro компании TECNO Mobile. Он поступит в продажу в торговые сети DNS, «Связной», «Цифроград», «Ситилинк» и салоны связи Tele2 по всей территории России. Также можно будет оформить заказ с доставкой на электронных торговых площадках Ozon, AliExpress и «Беру». Рекомендуемая цена новинки на 128 ГБ составит 15990 руб. Сторифон будет доступен в двух стильных цветах – «жадеит» и «опал». В подарок, в комплекте идет набор аксессуаров: наушники, силиконовый чехол и защитное стекло на дисплей.

«Мы рады представить жителям России флагманскую модель TECNO CAMON 15 Pro, которая является продолжением линейки CAMON с акцентом на камеру. Уверены, что новый высокотехнологичный смартфон с выезжающей фронтальной камерой на 32 Мп завоюет сердца молодых людей, которые ведут активный образ жизни и не менее активны в социальных сетях. Мы верим, что российские пользователи расскажут миру тысячи прекрасных и ярких историй благодаря нашей новинке с пятью камерами», – сказал Ариф Чоудхури, вице-президент группы компаний TRANSSION.

CAMON 15 Pro – первый сторифон на российском рынке. Он разрабатывался с точки зрения максимальной функциональности для блогеров и тех, кто хочет делиться своими историями. CAMON 15 Pro наделен множеством преимуществ, выгодно отличающих его от конкурентов. К примеру, специально для поклонников мобильной фотографии он оснащен пятью функциональными фотокамерами, которые отлично подойдут не только для качественных снимков, но и для записи коротких видео для социальных сетей. При этом CAMON 15 Pro поддерживает профессиональный формат фотосъемки RAW.

Наслаждаться сделанными фотоснимками и любимыми видеороликами обладатели нового смартфона смогут на безрамочном экране диагональю 6,6 дюйма в качестве FHD+. Безграничный дисплей с разрешением 2340x1080 и выезжающая фронтальная камера дают своим пользователям более широкий и красочный визуальный опыт. А потрясающее олеофобное покрытие из японского закаленного стекла Asahi Glass, на котором в компании не экономят, и дополнительная функция защиты зрения с адаптивной яркостью позаботятся о вашем зрении. Даже при долгом чтении или просмотре видео от такого дисплея не будут болеть глаза.

48-мегапиксельная камера с четырьмя фотовспышками позволяет делать отличные высококачественные снимки даже при тусклом освещении с возможностью увеличения изображения в восемь раз.

Дополнительная камера на 5 Мп оснащена сверхширокоугольным объективом 115° с функцией предотвращения искажения изображения. Она также идеально подойдет для съемки мельчайших объектов сверхкрупным планом, позволяя сделать четкий снимок с расстояния 2 см.

Для любителей селфи и портретной съёмки разработчики компании TECNO снабдили CAMON 15 Pro улучшенным фоновым эффектом боке. Теперь снимки в этом формате получатся ещё более оригинальными и аккуратными за счёт отличной фокусировки на объекте и не потребуют никакой дополнительной обработки.

Продвинутый объектив TAIVOS для ночной съемки – еще одно преимущество CAMON 15 Pro. Обладатели этой модели смогут беспрерывно снимать фото и видео в любое время суток, даже под покровом ночи, а за счет качественной коррекции контуров и снижения многокадровых помех фотографии будут получатся более четкими и яркими.

Выезжающая AI-камера 32 Mп с дополнительной вспышкой сделает снимки и селфи более яркими и четкими. А встроенные «эффекты красоты» сэкономят время на дополнительную ретушь. Для того, чтобы светлые части фотоснимков не оказались переэкспонированными, в смартфоне встроена функция улучшенного HDR. Благодаря ей можно расставить нужные акценты на более детальные и чёткие тёмные части фотографий, что добавит яркости селфи. Для тех, кто хочет полностью контролировать свои фотографии, есть возможность съемки в RAW-формате для последующей детальной обработки в графическом редакторе.

«Мы очень высоко оцениваем перспективы востребованности TECNO CAMON 15 Pro у россиян, учитывая, что новый смартфон расположился в комфортном ценовом диапазоне, доступном в том числе и для молодежи. При этом по своей начинке и техническим характеристикам он не уступает конкурентам, стоимость продукции которых превосходит его в несколько раз. В CAMON 15 Pro собраны только самые востребованные пользовательские функции, а потому наши покупатели не переплачивают за то, что им не нужно», – сказал Стивен Ха, управляющий директор TECNO Mobile.

Новый флагманский смартфон оснащен целым набором умных функций: коррекция фигуры, преображение внешности и распознавание сцен. Пользователям CAMON 15 Pro не придется скачивать множество дополнительных приложения для обработки фото, ведь всё необходимое уже есть в их телефоне.

Усовершенствованный восьмиядерный процессор с оперативной памятью 6 ГБ обеспечивают плавную работу и максимальную производительность, а 128 ГБ встроенной памяти хватит для всех видео, фото, контента и игр. А чтобы пользователи могли наслаждаться всеми функциями CAMON 15 Pro максимально долго, разработчики оснастили новинку энергоёмким аккумулятором на 4000 мА·ч с множеством программных настроек энергосбережения.

Помимо этого, в новой оболочке HiOS 6.0 есть функции ответа на входящие звонки жестами, возможность поделиться своим Wi-Fi через QR-код, игровые смарт-режимы, тёмная тема и многое другое. Также из приятных дополнений — новая модель оснащена функцией Face Unlock 2.0 (разблокировка по лицу), которая автоматически распознает закрытые глаза, и сканером отпечатков пальцев, что существенно повышает безопасность использования и конфиденциальность.

Также в ближайшее время TECNO Mobile планирует представить на российском рынке ассортимент аксессуаров, в том числе беспроводных наушников, гарнитур и колонок.