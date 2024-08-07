В России создан уникальный крошечный ПК с мощной графикой и современными процессорами

Под российским брендом «Гравитон» выйдет новый мини-компьютер, в котором сочетаются компактные размеры, процессоры Intel и современная дискретная графика Nvidia серии 4000. Разработчики называют его первым на российском рынке (корпоративный сегмент) мини-ПК с внешней видеокартой. Предзаказы откроются до конца сентября 2024 г.

Аналогов в России нет

Российская компания «Гравитон» сообщила CNews о скором релизе нового мини-компьютера, который она собрала на современных процессорах Intel. Главной особенностью новинки станет наличие в ее составе полноценной дискретной видеокарты, что сразу сделает его пригодным как для работы с графикой, так и для запуска современных игр на высоких настройках графики.

По словам разработчиков, новый мини-ПК – это «первая модель такого класса с дискретной видеокартой на российском рынке» с пометкой, что речь о корпоративном сегменте. В качестве видеоускорителя была выбрана карта Nvidia GeForce RTX 4060, входящая в самую современную на момент выпуска материала серию ускорителей Nvidia пользовательского класса – RTX 4000. Если рассматривать 4060 модификации для полноразмерных настольных ПК (для системных блоков и для внешних адаптеров), то на российском рынке цены на нее начинаются с 31 тыс. руб.

Гравитон Дизайн нынешних неттопов "Гравитон"

«Гравитон» начнет принимать предварительные заказы на новый неттоп до конца III квартала 2024 г., то есть до 30 сентября. Сроки поставок и стоимость компания пока не раскрывает.

Подробностей пока мало

К 8 августа 2024 г. разработчики не раскрывали все технические подробности о новом неттопе «Гравитон». Даже его название пока покрыто тайной. Известно лишь, что внутри него будет установлена оперативная память современного стандарта DDR5, и что можно будет выбрать версию на чипе Core i5 или Core i7.

Однако ни объем ОЗУ, ни количество слотов под нее, ни емкость накопителя и его тип пока неизвестны, как и модели процессоров. Редакция CNews обратилась в «Гравитон» с вопросом об аппаратных спецификациях и наименовании ПК и ожидает ответа.

Но даже с имеющейся о неттопе информации можно сказать, что ранее «Гравитон» ничего подобного не выпускала. В настоящее время ее ассортимент включает три мини-ПК в одинаковых корпусах (вероятно, новый будет выглядеть так же) – это Д12И и Д15И на процессорах Core i5 и i7 12 и 13 поколений, а также Д10Б на российском чипе Байкал BE-M1000.

Гравитон Несмотря на свои размеры, неттопы часто позволяют апгрейдить оперативную память и накопитель, а иногда и процессор

Ни у одной из перечисленных моделей нет дискретной графики, равно как и поддержки оперативной памяти DDR5. Все три новинки работают на российских ОС (из доступных – «Ред ОС» и Astra Linux), что повышает шансы увидеть их и в составе нового мини-ПК.

Целевая аудитория

Сергей Гендрих, руководитель отдела клиентской вычислительной техники «Гравитон», сообщил CNews, что новый неттоп компании ориентирован «на корпоративный сегмент с повышенными требованиями к графике». Также модель будет полезна для создания удаленных рабочих мест сотрудников, нуждающихся в производительных системах», – добавил он, не уточнив, есть ли шанс на появление новинки в обычной рознице.

Между тем, купить подобные ПК обычные пользователи все-таки могут. Редакция CNews обнаружила неттопы «Гравитон» в каталоге маркетплейса Ozon с доставкой по всей России.

Все мини-ПК «Гравитон» на Ozon продаются без операционной системы.

Эти ПК для розницы не предназначены

Представители «Гравитон» сообщили CNews, что эти ПК предназначены исключительно для госсектора и корпоративного сегмента. «Техника «Гравитон» поставляется официально только B2B и B2G», – добавили представители «Гравитона». Редакция направила запрос в Ozon и ожидает ответа.

В чем преимущество

Главная особенность всех неттопов, как современных, так и тех, что выходили 10-15 лет назад – это их компактность. Некоторые из них умещаются на ладони и даже в кармане, некоторые немного крупнее, но, как правило, они не больше обычной бумажной книжки.

При этом развитие технологий позволило уместить в их корпусе, внутри которого не так уж много свободного места, большие объемы оперативной памяти и современные процессоры, которые, выдавая хорошую производительность, почти не греются и, следовательно, не нуждаются в громоздких кулерах для отвода тепла. А появление SSD-накопителей формата М.2 открыло возможность устанавливать в крошечные ПК емкие носители информации, которые почти не занимают места. Для примера, самый крупный SSD M.2 из ныне существующих имеет габариты всего 22х80 мм (стандарт 2280).

Гравитон Неттоп - это полноценный ПК, только очень компактный

Что касается системы охлаждения именно в новинке «Гравитона», то, по словам разработчиков, она особым образом модифицирована, чтобы и не сильно шуметь, и не давать компонентам греться. «Испытания показали, что температура компонентов остается в диапазоне нормы даже под высокой и длительной нагрузкой, а шум находится на комфортном для пользователя уровне», – сказали CNews представители «Гравитона».

Подробнее о производителе

«Гравитон» – это российский разработчик и производитель вычислительной техники. В его активе есть как клиентские, так и серверные решения, а также периферийные устройства и печатная техника. CNews писал, что в конце июня 2024 г. «Гравитон» открыл производство устройств печати под собственным брендом. Завод расположен в Московской области, а модельный ряд принтеров на момент начала работы сборочной линии состоял из двух устройств А4 (МФУ и принтер) и одного А3 (МФУ). Все они монохромные и лазерные.

Юрлицо бренда «Гравитон» – это компания ООО «Новый Ай Ти Проект» с уставным капиталом 100 млн руб., основанная в октябре 2015 г. Единственным учредителем компании, также напрямую связанной с дистрибьютором 3Logic Group, на момент выпуска материала являлся Александр Башлыков, пост гендиректора с 11 июля 2022 г. занимал Станислав Ткачев. Основной вид деятельности по ОКВЭД – «торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением».

Чистая прибыль компании «Новый Ай Ти Проект» по итогам 2023 г. достигла 4 млрд руб., а выручка выросла на 68% по сравнению с 2022 г. – до 92,4 млрд руб. (статистика «Контур.Фокуса»).