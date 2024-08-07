В России создан уникальный крошечный ПК с мощной графикой и современными процессорами
Под российским брендом «Гравитон» выйдет новый мини-компьютер, в котором сочетаются компактные размеры, процессоры Intel и современная дискретная графика Nvidia серии 4000. Разработчики называют его первым на российском рынке (корпоративный сегмент) мини-ПК с внешней видеокартой. Предзаказы откроются до конца сентября 2024 г.
Аналогов в России нет
Российская компания «Гравитон» сообщила CNews о скором релизе нового мини-компьютера, который она собрала на современных процессорах Intel. Главной особенностью новинки станет наличие в ее составе полноценной дискретной видеокарты, что сразу сделает его пригодным как для работы с графикой, так и для запуска современных игр на высоких настройках графики.
По словам разработчиков, новый мини-ПК – это «первая модель такого класса с дискретной видеокартой на российском рынке» с пометкой, что речь о корпоративном сегменте. В качестве видеоускорителя была выбрана карта Nvidia GeForce RTX 4060, входящая в самую современную на момент выпуска материала серию ускорителей Nvidia пользовательского класса – RTX 4000. Если рассматривать 4060 модификации для полноразмерных настольных ПК (для системных блоков и для внешних адаптеров), то на российском рынке цены на нее начинаются с 31 тыс. руб.
«Гравитон» начнет принимать предварительные заказы на новый неттоп до конца III квартала 2024 г., то есть до 30 сентября. Сроки поставок и стоимость компания пока не раскрывает.
Подробностей пока мало
К 8 августа 2024 г. разработчики не раскрывали все технические подробности о новом неттопе «Гравитон». Даже его название пока покрыто тайной. Известно лишь, что внутри него будет установлена оперативная память современного стандарта DDR5, и что можно будет выбрать версию на чипе Core i5 или Core i7.
Однако ни объем ОЗУ, ни количество слотов под нее, ни емкость накопителя и его тип пока неизвестны, как и модели процессоров. Редакция CNews обратилась в «Гравитон» с вопросом об аппаратных спецификациях и наименовании ПК и ожидает ответа.
Но даже с имеющейся о неттопе информации можно сказать, что ранее «Гравитон» ничего подобного не выпускала. В настоящее время ее ассортимент включает три мини-ПК в одинаковых корпусах (вероятно, новый будет выглядеть так же) – это Д12И и Д15И на процессорах Core i5 и i7 12 и 13 поколений, а также Д10Б на российском чипе Байкал BE-M1000.
Ни у одной из перечисленных моделей нет дискретной графики, равно как и поддержки оперативной памяти DDR5. Все три новинки работают на российских ОС (из доступных – «Ред ОС» и Astra Linux), что повышает шансы увидеть их и в составе нового мини-ПК.
Целевая аудитория
Сергей Гендрих, руководитель отдела клиентской вычислительной техники «Гравитон», сообщил CNews, что новый неттоп компании ориентирован «на корпоративный сегмент с повышенными требованиями к графике». Также модель будет полезна для создания удаленных рабочих мест сотрудников, нуждающихся в производительных системах», – добавил он, не уточнив, есть ли шанс на появление новинки в обычной рознице.
Между тем, купить подобные ПК обычные пользователи все-таки могут. Редакция CNews обнаружила неттопы «Гравитон» в каталоге маркетплейса Ozon с доставкой по всей России.
Все мини-ПК «Гравитон» на Ozon продаются без операционной системы.
Представители «Гравитон» сообщили CNews, что эти ПК предназначены исключительно для госсектора и корпоративного сегмента. «Техника «Гравитон» поставляется официально только B2B и B2G», – добавили представители «Гравитона». Редакция направила запрос в Ozon и ожидает ответа.
В чем преимущество
Главная особенность всех неттопов, как современных, так и тех, что выходили 10-15 лет назад – это их компактность. Некоторые из них умещаются на ладони и даже в кармане, некоторые немного крупнее, но, как правило, они не больше обычной бумажной книжки.
При этом развитие технологий позволило уместить в их корпусе, внутри которого не так уж много свободного места, большие объемы оперативной памяти и современные процессоры, которые, выдавая хорошую производительность, почти не греются и, следовательно, не нуждаются в громоздких кулерах для отвода тепла. А появление SSD-накопителей формата М.2 открыло возможность устанавливать в крошечные ПК емкие носители информации, которые почти не занимают места. Для примера, самый крупный SSD M.2 из ныне существующих имеет габариты всего 22х80 мм (стандарт 2280).
Что касается системы охлаждения именно в новинке «Гравитона», то, по словам разработчиков, она особым образом модифицирована, чтобы и не сильно шуметь, и не давать компонентам греться. «Испытания показали, что температура компонентов остается в диапазоне нормы даже под высокой и длительной нагрузкой, а шум находится на комфортном для пользователя уровне», – сказали CNews представители «Гравитона».
Подробнее о производителе
«Гравитон» – это российский разработчик и производитель вычислительной техники. В его активе есть как клиентские, так и серверные решения, а также периферийные устройства и печатная техника. CNews писал, что в конце июня 2024 г. «Гравитон» открыл производство устройств печати под собственным брендом. Завод расположен в Московской области, а модельный ряд принтеров на момент начала работы сборочной линии состоял из двух устройств А4 (МФУ и принтер) и одного А3 (МФУ). Все они монохромные и лазерные.
Юрлицо бренда «Гравитон» – это компания ООО «Новый Ай Ти Проект» с уставным капиталом 100 млн руб., основанная в октябре 2015 г. Единственным учредителем компании, также напрямую связанной с дистрибьютором 3Logic Group, на момент выпуска материала являлся Александр Башлыков, пост гендиректора с 11 июля 2022 г. занимал Станислав Ткачев. Основной вид деятельности по ОКВЭД – «торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением».
Чистая прибыль компании «Новый Ай Ти Проект» по итогам 2023 г. достигла 4 млрд руб., а выручка выросла на 68% по сравнению с 2022 г. – до 92,4 млрд руб. (статистика «Контур.Фокуса»).