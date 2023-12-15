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Кира Есина возглавила Департамент проектного управления «Эдит про»

Компания «Эдит про» (группа «Борлас») объявила о назначении Киры Есиной на должность руководителя Департамента проектного управления. Она будет реализовывать стратегию по расширению портфеля проектов и консолидации процессов управления ими. Об этом CNews сообщили представители «Эдит про».

С момента объединения практик «1С» компаний «Борлас» и «Эдит про» все проекты по цифровизации предприятий осуществляются командами в рамках единых подходов, методологий и инструментов. Их реализация находится в ведении Департамента проектного управления, который возглавила Кира Есина.

Основные задачи нового руководителя Департамента – расширение работы подразделения в связи с растущим спросом на отечественные ERP-решения, административная и методологическая поддержка, а также структурирование знаний и подходов, накопленных компанией за время работы.

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Кира Есина

«Изменения и масштабирование работы Департамента являются ответом на постоянно растущий запрос бизнеса в области «»-автоматизации. Теперь мы берем на себя не только непосредственно проекты внедрения, чем компания успешно занималась долгие годы, но и управление цифровыми портфелями промышленных предприятий. Это требует изменения структуры Департамента, подходов к работе и дальнейшего развития компетенций сотрудников», – сказала Кира Есина.

В ближайшее время она займется консолидацией процессов управления проектами, выстраиванием и упрощением процессов в пределах Департамента, что обеспечит повышение качества работы и управляемости.

«Мы приветствуем Киру в составе управленческой команды «Эдит про». Ее разносторонний опыт в управлении проектами, высокая квалификация и свежий взгляд позволит нам поднять эффективность работы на следующую ступень. Наш бизнес стремительно растет, а задача управления цифровыми портфелями предприятий как нельзя более актуальна в свете общего тренда отечественной промышленности на импортозамещение. Вместе мы продолжим вносить вклад в развитие цифровизации производства в нашей стране», — отметил Дмитрий Кичко, генеральный директор «Эдит про».

Ранее Кира Есина работала операционным директором и руководителем проектных офисов в российских компаниях в образовательном сегменте, ритейле, на стыке финтеха и e-com, а также в областях фармбизнеса, больших данных и блокчейна. Она обладает профессиональными сертификациями, подтверждающими ее компетенции в сфере управления программами и портфелями проектов, а также в области операционного управления (PME, PRIME, KMP, P3P, OKR).

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Руководителем Департамента проектного управления «Эдит про» ранее являлся Станислав Ткачев. Сейчас он возглавил направление автоматизации энергетического сектора. Направление было административно выделено в компании в связи с его стратегической важностью для «Эдит про» и расширением деятельности в данном рыночном сегменте.

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«Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В Группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас ИТЦ». Уже 30 лет «Борлас» предлагает заказчикам инструменты решения актуальных управленческих задач: ИТ-консалтинг, разработку и внедрение корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий, построение ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также облачные сервисы и функциональную и техническую поддержку внедренных решений.

Команда «Эдит про» более 10 лет работает на российском рынке информационных технологий. «Эдит про» является интегратором ERP-решений на платформе «1С» в сфере электроэнергетики. Компания обладает компетенциями в процессах автоматизации технического обслуживания и ремонта, управления производственными активами, транспорта электроэнергии и технологического присоединения. Также «Эдит про» работает с отраслями ЖКХ, ритейла и финансов.

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