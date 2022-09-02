Власти отказались выделять 7,1 млрд рублей на смартфоны для чиновников с российским ПО

Минцифры России решило не тратить 7,1 млрд руб. на смартфоны с отечественной операционной системой, которые предполагалось закупить для госслужащих. Приостановить закупку решили из-за невозможности приобрести оборудование и комплектующие для гаджетов.



Никаких смартфонов за 7 млрд рублей

Минцифры России не будет тратить 7,1 млрд руб. на смартфоны с российской ОС «Аврора» для чиновников, говорится в списке предложений распорядителей средств федерального бюджета на 2022 год и период 2023–2024 гг. Деньги предполагалось потратить на закупку мобильных устройств для сотрудников органов государственной и муниципальной власти, бюджетных учреждений. Решение в документе аргументировали невозможностью закупить оборудование и комплектующие из-за сложившейся геополитической и экономической ситуации.

Как сообщили CNews представители Минцифры, регулятор направит сэкономленные деньги на развитие вычислительной инфраструктуры для государственных систем, которое в ведомстве назвали «одним из приоритетных направлений в сфере государственной цифровой трансформации». Представители Минцифры объяснили, что перераспределение бюджетных средств – это стандартная процедура, и корректировка планов происходит каждый год.

«Сотрудники госсектора не испытывают нехватки мобильных устройств, а вопрос их безопасности решен в том числе за счет надежной защиты самой инфраструктуры связи, – добавили в ведомстве. В то же время регулятор в целом не оказывает от идеи перехода на российскую операционную систему в будущем.

«Импортозамещение сегодня является одним из важнейших приоритетов государства, – отметили в ведомстве. – В связи с этим переход на российскую операционную систему, отечественный софт и оборудование – последовательная работа Минцифры на пути к импортонезависимости».

Каждому чиновнику – по смартфону

Перевести чиновников на смартфоны с российской ОС Минцифры планировало еще до 2020 г.. Так, в 2019 г. даже выбрали производителей смартфонов на российской ОС для госслужащих. Контракт почти поровну поделили компании Qtech, RDC Group (дистрибутор российского бренда Jinga) и VVP Group (дистрибутор бренда Inoi).

Однако идею не раз критиковали. Так, глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что «вопрос безопасности коммуникаций можно решить более дешевым способом, не раздавая каждому чиновнику смартфон». Мобильные устройства, предназначавшиеся для чиновников, тогда решили отдать учителям

Операционная система « Аврора » разработана на основе ОС Sailfish

Однако до 2024 г. на обеспечение чиновников планшетами на российской «Авроре» из федерального бюджета все же планировали выделить 30,4 млрд руб. Средства должны были пойти на разработку ПО для мобильных рабочих мест органов госвласти, развитие системного софта ОС «Аврора» и ПО общего назначения под ее управлением. Планировалось, что к 2024 г. 708 тыс. мобильных рабочих мест органов государственной власти, бюджетных учреждений и компаний с госучастием будут функционировать на базе отечественной ОС. В том числе в бюджет закладывали закупку новых смартфонов с последующей установкой «Авроры».

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А до 1 сентября 2022 г. регулятор собирался передать госорганам 312 тыс. б/у планшетов на отечественной операционной системе «Аврора». Такие гаджеты ранее использовали сотрудники Росстата для переписи населения страны в 2021 г.

Однако госслужащим бывшие в употреблении планшеты показались морально устаревшими – в частности, в МВД, как писал «Коммерсант», заявляли, что им требуется интеграция устройства с информационной системой обеспечения деятельности МВД, специальные приложения для работы ГИБДД и дактилоскопические датчики. Не понравились планшеты и Минздраву с Министерством просвещения, они попросили их доработать.

Об «Авроре»

Напомним, операционная система «Аврора» разработана на основе ОС Sailfish, которую создали выходцы из Nokia, основатели компании Jolla. В 2015 г. контроль над компаниями-разработчиками Sailfish получил бизнесмен Григорий Березкин, а в 2018 г. «Ростелеком» выкупил у него контрольный пакет в организациях «Открытая мобильная платформа» и «Вортон», владеющих правами на Sailfish.

После этого произошел ребрендинг – ОС «Аврору» решили развивать как отечественную мобильную операционную систему, не зависящую от зарубежных поставщиков программного обеспечения. Сейчас операционная система сертифицирована ФСБ и ФСТЭК. «Аврора» установлена на российских смартфонах и планшетах QTech, «Ф-плюс», «Аквариус», MIG, «Байтэрг», Inoi, работает ОС и на новых отечественных процессорах «Скиф» и «Байкал-М».