Разделы

Техника
|

RDW Technology и VVP Group заключили дистрибьюторский контракт

Малая технологическая компания RDW Technology (торговый знак RDW Computers) и один из основоположников российской ИT-дистрибуции компания VVP Group, определив стратегические интересы, заключили дистрибьюторский контракт. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology.

В рамках соглашения VVP Group выступит официальным дистрибьютором продукции торгового знака RDW Computers, под которым в России выпускаются серверы и СХД, клиентские решения, мониторы и компьютерная периферия.

В арсенале RDW Technology имеются все необходимые технологические звенья для производства компьютерной техники, подавляющее большинство которой включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Устройства RDW Computers станут доступны 2500 партнерам компании VVP Group. Эта компьютерная техника способна поддержать работу ИT-инфраструктур любого технологического уровня. Также партнеры VVP Group получат максимально выгодные условия сотрудничества, гарантийное и постгарантийное обслуживание техники.

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем
Безопасность

«Мы рады пополнить наш портфель сильным отечественным производителем, который уверенно развивается на российском рынке и создает востребованные технологические решения. Уверены, что наш опыт в дистрибуции и широкий спектр возможностей вендора создадут синергию для реализации успешных совместных проектов», – сказал Валентин Гуревич, директор проектов VVP Group.

«Компанию VVP Group можно смело отнести к новому сегменту российской экономики, который сформировался в нашей стране в начале 90-х. Это широкопрофильные дистрибьюторы «первой волны», которые понимают запросы рынка и владеют навыками работы с каналом продаж, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – 2025 г. для бренда RDW Computers проходит под знаком 10-летия работы на ИT-рынке России. Все эти годы мы специализируемся на разработке и серийном выпуске отечественных серверов, клиентских решений, мониторов и компьютерной периферии. И мы будем считать свою миссию выполненной, если партнеры VVP Group возьмут на вооружение всю продуктовую экосистему RDW Computers и сделают ее технологичной основой своих ИT-инфраструктур».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Внезапно умер ведущий китайский ученый в сфере ИИ. Ему было 37 лет

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Началось массовое производство отечественного мини-ПК, похожего на Mac mini. Внутри него американский процессор

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Создан светоизлучающий нанопиксель, с помощью которого дисплей можно встроить в контактную линзу

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/