RDW Technology и VVP Group заключили дистрибьюторский контракт

Малая технологическая компания RDW Technology (торговый знак RDW Computers) и один из основоположников российской ИT-дистрибуции компания VVP Group, определив стратегические интересы, заключили дистрибьюторский контракт. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology.

В рамках соглашения VVP Group выступит официальным дистрибьютором продукции торгового знака RDW Computers, под которым в России выпускаются серверы и СХД, клиентские решения, мониторы и компьютерная периферия.

В арсенале RDW Technology имеются все необходимые технологические звенья для производства компьютерной техники, подавляющее большинство которой включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Устройства RDW Computers станут доступны 2500 партнерам компании VVP Group. Эта компьютерная техника способна поддержать работу ИT-инфраструктур любого технологического уровня. Также партнеры VVP Group получат максимально выгодные условия сотрудничества, гарантийное и постгарантийное обслуживание техники.

«Мы рады пополнить наш портфель сильным отечественным производителем, который уверенно развивается на российском рынке и создает востребованные технологические решения. Уверены, что наш опыт в дистрибуции и широкий спектр возможностей вендора создадут синергию для реализации успешных совместных проектов», – сказал Валентин Гуревич, директор проектов VVP Group.

«Компанию VVP Group можно смело отнести к новому сегменту российской экономики, который сформировался в нашей стране в начале 90-х. Это широкопрофильные дистрибьюторы «первой волны», которые понимают запросы рынка и владеют навыками работы с каналом продаж, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – 2025 г. для бренда RDW Computers проходит под знаком 10-летия работы на ИT-рынке России. Все эти годы мы специализируемся на разработке и серийном выпуске отечественных серверов, клиентских решений, мониторов и компьютерной периферии. И мы будем считать свою миссию выполненной, если партнеры VVP Group возьмут на вооружение всю продуктовую экосистему RDW Computers и сделают ее технологичной основой своих ИT-инфраструктур».