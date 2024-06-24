То остановят, то снова запустят. Брошенный российский завод Samsung заработал после двух лет простоя

Завод Samsung в Калужской области начал выпускать технику сторонних брендов в качестве контрактного производителя. Samsung остановила его в марте 2022 г., но в июне 2022 г. он должен был заработать вновь, хотя и на экспорт. Тем не менее, подтверждений этого запуска так и не было.

Завод по контрактному производству

Российский завод корейской компании Samsung, расположенный в Боровском районе Калужской области, «ожил» спустя более двух лет после остановки, но переориентировался на контрактное производство, пишет «Коммерсант». Направление работы завода менялось несколько раз – его даже пытались переориентировать на сборку техники, отправляющейся в магазины других стран.

Сама Samsung не использует завод с марта 2022 г. – как сообщал CNews, она в числе первых сбежала из страны и почти сразу же остановила свой калужский завод. В июне 2022 г. он должен был заработать вновь, но на этот раз для выпуска техники для экспорта в другие страны – в Россию его продукция попадала бы через параллельный импорт и по завышенным ценам.

Samsung Завод Samsung в России

Тем не менее, никаких доказательств того, что завод действительно начал работу, так и не появилось. «Коммерсант» пишет, что реальный статус предприятия вплоть до нынешнего времени «был фактически неизвестен».

Что изменилось

Новый этап в существовании калужского завода Samsung начался в январе 2024 г., когда, как сообщал CNews, российский дистрибьютор электроники VVP Group арендовал линию по производству телевизоров на мощностях этого предприятия. Первоначально компания планировала запустить производство собственной техники, и начать она хотела с телевизоров, но это в итоге оказалось нерентабельно, «в том числе из-за незагруженных мощностей завода».

По информации издания, теперь VVP Group занимается контрактным производством техники на заводе Samsung, и первым клиентом стала сеть «М.Видео-Эльдорадо», для которой различная электроника будет выпускаться под ее собственными брендами. CNews писал, что у «М.Видео» с 2020 г. есть дочерний бренд техники Novex, а у «Эльдорадо» с 2019 г. имеется торговая марка Hi.

Источники издания сообщили, что «М.Видео-Эльдорадо» хочет выпустить несколько партий телевизоров под собственными брендами Hi и Carrera (зарубежный бренд – российская сеть стала его представителем в 2023 г.). Потенциальный ежегодный объем выпуска – 500 тыс. устройств.

Точная сумма контракта «М.Видео-Эльдорадо» и VVP Group к моменту выпуск материала известна не была. «Как правило, стоимость сборки одного устройства без учетов стоимости компонентов может варьироваться от $4 до $6, таким образом, сборку 500 тыс. телевизоров можно оценить в $2–3 млн», – сообщил «Коммерсанту источник среди топ-менеджеров неназванной крупной ритейлерской сети.

Он добавил также, что уже в самом скором будущем завод Samsung может полностью перейти на контрактную сборку различной бытовой техники, в том числе и крупной – стиральных машин, холодильников и пр.

Кому это выгодно

Собеседники издания сходятся во мнении, что выгоду из нового партнерства VVP Group и сети «М.Видео-Эльдорадо» извлекают обе стороны. Как сообщил учредитель бренда бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов, «руководство VVP Group сотрудничает с «М.Видео-Эльдорадо» по поставкам электроники уже долгое время, поэтому выбор партнера выглядит логичным».

Источник издания на рынке электроники заявил, что VVP Group хоть и отказалась от выпуска собственной техники по причине слишком больших вложений в это начинание, но она еще все может вернуться к данной идее. По его оценке, «контрактное производство снизит себестоимость работ на предприятии в целом, и в дальнейшем, в случае развития контрактного производства «М.Видео-Эльдорадо», дистрибьютор может вернуться к планам по выпуску собственной продукции».

Владелец пока что прежний

VVP Group – лишь арендатор производственных мощностей завода Samsung – его владельцем по-прежнему является сам южнокорейский техногигант. Завод полностью принадлежит ему через российскую «дочку» – компанию ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга». Завод занимает площадь 465 тыс. кв. метров (статистика Росреестра).

Что до VVP Group, то по итогам 2023 г. этот дистрибьютор электроники получил 43,1 млрд руб. выручки и чистую прибыль в размере 2,6 млрд руб. (данные «Контур.Фокуса»). Владельцем компании ООО «Центр дистрибьюции», числящейся юрлицом VVP Group, с 26 мая 2022 г. является Ирина Сибирцева. Генеральный директор – Глеб Сибирцев (с 19 ноября 2021 г.), уставный капитал – 1 млрд руб. (с 19 марта 2021 г.).

Компания зарегистрирована в Химках с 2005 г. При этом на сайте VVP Group указан лишь ее адрес в Казахстане, в дополнение к московскому номеру телефона.