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То остановят, то снова запустят. Брошенный российский завод Samsung заработал после двух лет простоя

Завод Samsung в Калужской области начал выпускать технику сторонних брендов в качестве контрактного производителя. Samsung остановила его в марте 2022 г., но в июне 2022 г. он должен был заработать вновь, хотя и на экспорт. Тем не менее, подтверждений этого запуска так и не было.

Завод по контрактному производству

Российский завод корейской компании Samsung, расположенный в Боровском районе Калужской области, «ожил» спустя более двух лет после остановки, но переориентировался на контрактное производство, пишет «Коммерсант». Направление работы завода менялось несколько раз – его даже пытались переориентировать на сборку техники, отправляющейся в магазины других стран.

Сама Samsung не использует завод с марта 2022 г. – как сообщал CNews, она в числе первых сбежала из страны и почти сразу же остановила свой калужский завод. В июне 2022 г. он должен был заработать вновь, но на этот раз для выпуска техники для экспорта в другие страны – в Россию его продукция попадала бы через параллельный импорт и по завышенным ценам.

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Samsung
Завод Samsung в России

Тем не менее, никаких доказательств того, что завод действительно начал работу, так и не появилось. «Коммерсант» пишет, что реальный статус предприятия вплоть до нынешнего времени «был фактически неизвестен».

Что изменилось

Новый этап в существовании калужского завода Samsung начался в январе 2024 г., когда, как сообщал CNews, российский дистрибьютор электроники VVP Group арендовал линию по производству телевизоров на мощностях этого предприятия. Первоначально компания планировала запустить производство собственной техники, и начать она хотела с телевизоров, но это в итоге оказалось нерентабельно, «в том числе из-за незагруженных мощностей завода».

По информации издания, теперь VVP Group занимается контрактным производством техники на заводе Samsung, и первым клиентом стала сеть «М.Видео-Эльдорадо», для которой различная электроника будет выпускаться под ее собственными брендами. CNews писал, что у «М.Видео» с 2020 г. есть дочерний бренд техники Novex, а у «Эльдорадо» с 2019 г. имеется торговая марка Hi.

Источники издания сообщили, что «М.Видео-Эльдорадо» хочет выпустить несколько партий телевизоров под собственными брендами Hi и Carrera (зарубежный бренд – российская сеть стала его представителем в 2023 г.). Потенциальный ежегодный объем выпуска – 500 тыс. устройств.

Точная сумма контракта «М.Видео-Эльдорадо» и VVP Group к моменту выпуск материала известна не была. «Как правило, стоимость сборки одного устройства без учетов стоимости компонентов может варьироваться от $4 до $6, таким образом, сборку 500 тыс. телевизоров можно оценить в $2–3 млн», – сообщил «Коммерсанту источник среди топ-менеджеров неназванной крупной ритейлерской сети.

Он добавил также, что уже в самом скором будущем завод Samsung может полностью перейти на контрактную сборку различной бытовой техники, в том числе и крупной – стиральных машин, холодильников и пр.

Кому это выгодно

Собеседники издания сходятся во мнении, что выгоду из нового партнерства VVP Group и сети «М.Видео-Эльдорадо» извлекают обе стороны. Как сообщил учредитель бренда бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов, «руководство VVP Group сотрудничает с «М.Видео-Эльдорадо» по поставкам электроники уже долгое время, поэтому выбор партнера выглядит логичным».

Источник издания на рынке электроники заявил, что VVP Group хоть и отказалась от выпуска собственной техники по причине слишком больших вложений в это начинание, но она еще все может вернуться к данной идее. По его оценке, «контрактное производство снизит себестоимость работ на предприятии в целом, и в дальнейшем, в случае развития контрактного производства «М.Видео-Эльдорадо», дистрибьютор может вернуться к планам по выпуску собственной продукции».

Владелец пока что прежний

VVP Group – лишь арендатор производственных мощностей завода Samsung – его владельцем по-прежнему является сам южнокорейский техногигант. Завод полностью принадлежит ему через российскую «дочку» – компанию ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга». Завод занимает площадь 465 тыс. кв. метров (статистика Росреестра).

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Безопасность

Что до VVP Group, то по итогам 2023 г. этот дистрибьютор электроники получил 43,1 млрд руб. выручки и чистую прибыль в размере 2,6 млрд руб. (данные «Контур.Фокуса»). Владельцем компании ООО «Центр дистрибьюции», числящейся юрлицом VVP Group, с 26 мая 2022 г. является Ирина Сибирцева. Генеральный директор – Глеб Сибирцев (с 19 ноября 2021 г.), уставный капитал – 1 млрд руб. (с 19 марта 2021 г.).

Компания зарегистрирована в Химках с 2005 г. При этом на сайте VVP Group указан лишь ее адрес в Казахстане, в дополнение к московскому номеру телефона.

Геннадий Ефремов

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