Доля собственных торговых марок и эксклюзивных товаров достигла 15% от общих продаж «М.Видео-Эльдорадо» в 2023 году

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, продолжает развитие направления дифференцирующего ассортимента бытовой техники и электроники. В 2023 г. на собственные торговые марки, а также партнерские бренды, линейки и товары, представленные только в «М.Видео» и «Эльдорадо», пришлось 15% от общих продаж компании, а в IV квартале показатель достиг 18%, в том числе за счет старта продаж бытовой техники Carrera – группа стала поставщиком бренда на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

«М.Видео-Эльдорадо» обеспечивает для покупателей широкий выбор бытовой техники и электроники во всех основных категориях под различные запросы и бюджет, включая премиальные товары и новинки. Для развития ассортимента компания расширяет прямое сотрудничество с производителями и дистрибьюторами, помогает с выходом на рынок новым игрокам, использует импортные операции, доля которых в 2023 г. достигла оптимальных 30%, масштабирует собственный маркетплейс, а также усиливает направление дифференцирующего ассортимента.

Коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев: «Мы разработали новый подход, который позволяет успешно расширять для покупателей ассортимент оригинальных товаров с гарантией при сохранении наиболее привлекательных ценовых условий. Одним из стратегически важных векторов стала эксклюзивная дистрибуция — в прошлом году на наши собственные товарные марки, бренды и товарные линейки, представленные только в «М.Видео» и «Эльдорад»о, пришлось уже 15% в товарообороте компании. Такой путь позволяет нам сформировать значимую точку для отстройки на рынке, отвечать на внешние вызовы и улучшать собственную эффективность, а также стабильно предлагать дополнительный выбор нашим клиентам.

Одним из ключевых событий прошлого года в этом направлении стал запуск бренда Carrera, который помогает нам расширить предложение производительной бытовой техники с уникальным дизайном в условиях ухода ряда крупных мировых производителей с российского рынка. Продажа бытовой техники традиционно отличается высоким вовлечением потребителей в процесс покупки, при этом мы видим, что россияне активно рассматривают к покупке более широкий круг брендов и «новички» зачастую стоят в предпочтении уже выше. Уверен, что бренд Carrera, изначально разработанный в Германии, за счет яркого и современного дизайна, надежности, мощности, интересным функциям придется по душе российским покупателям, привнесет в их жизнь яркие впечатления, станет источником комфорта».

Среди товаров, выделяющих на рынке «М.Видео-Эльдорадо» и представленных в двух сетях, например, техника от Toshiba, Grundig, Thunderobot, Artel, телевизоры от Candy, игровые аксессуары Lunacy, серия складных смартфонов от OPPO. В рамках направления СТМ-техники Группа предлагает в нескольких десятках категорий доступные товары повседневного пользования с востребованными характеристиками – крупногабаритную и мелкую бытовую технику, а также аксессуары.

С конца 2023 г. «М.Видео-Эльдорадо» стала также представителем бренда бытовой техники Carrera в России. Торговую марку бытовой техники с немецкими корнями в среднем и верхнем ценовом сегменте отличает яркий дизайн, надёжность и технологичность. В магазинах и на онлайн-площадках М.Видео и Эльдорадо от Carrera уже доступны порядка 50 наименований техники: пылесосы, товары для красоты, чайники, кофемашины, телевизоры, блендеры, миксеры, стиральные машины и др., которые пользовались активным спросом в предновогодний период. В 2024 г. планируется расширение ассортимента до более 30 категорий бытовой техники для дома, кухни, заботы и ухода за собой, а также аксессуаров.

Все заводы, производящие технику Carrera используют высокотехнологичные комплектующие и качественные материалы, контроль качества осуществляется в несколько этапов. За сервисную поддержку на российском рынке отвечает «М.Видео-Эльдорадо» и предлагает гарантию на всю продукцию этого бренда. Техника Carrera будет интереса россиянам, которые ориентируются на качество техники, открыты к новым имиджевым продуктам, ждут от техники комфорт и не готовы идти на компромиссы в функциональности.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») — российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.Тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла, и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1,2 тыс. магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров, что обеспечивает широкий ассортимент и быструю доступность техники на всей территории страны. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.