Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187625
ИКТ 14521
Организации 11263
Ведомства 1495
Ассоциации 1074
Технологии 3541
Системы 26535
Персоны 81092
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Merlion PL.M Private Labels. Merlion

Merlion - PL.M - Private Labels. Merlion

Private Labels. Merlion (PL.M) – это подразделение компании Merlion, отвечающее за запуск и развитие собственных торговых марок.  
 
 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


18.12.2025 Digma продолжит развитие под единым брендом 1
05.07.2024 Merlion скупил знаменитые в России бренды техники. Под его контроль перешли Vitek, Rondell, Maxwell и Coolfort 1
25.06.2024 Россияне нашли замену сбежавшим Acer, Apple, Asus и HP. Страна переходит на российские ПК 1
09.04.2024 Бренд Digma: итоги 20-летней работы 1
09.04.2024 Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro 1
09.04.2024 Digma Pro выходит на рынок мониторов: в продажу поступила серия стильных мониторов с разрешением до 5K 2
11.03.2024 Digma Pro расширяет ассортимент ноутбуков 1
06.03.2024 Обновление линейки моноблоков Digma Pro – Unity 1
18.07.2023 Департамент Private labels.Merlion объявил о запуске бренда современной электроники Digma Pro 3
28.03.2023 Digma Pro вывела на рынок две серии моноблоков 1
16.02.2023 Digma Pro представляет Fortis M — второй ноутбук в коллекции высокопроизводительных девайсов 1
18.01.2023 Digma Pro представляет свой первый ноутбук Sprint M 1
28.12.2022 Private Labels. Merlion запускает бренд высокотехнологичной электроники Digma Pro 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

Merlion и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 907 12
Digma 238 12
Intel Corporation 12545 4
Fortis - Фортис 40 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 715 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1393 2
Артес Софт 1 1
Shivaki 9 1
LG Electronics 3678 1
AMD - Advanced Micro Devices 4472 1
Philips 2076 1
Vestel 38 1
Akai - Akai Electric Company - Akai Universal 9 1
Nvidia Corp 3737 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 53 1
Dell EMC 5096 1
Yandex - Яндекс 8462 1
Lenovo Group 2364 1
Apple Inc 12645 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 1
HP Inc. 5763 1
DEXP 59 1
Acer Group - Acer Inc 2660 1
ICL ГК 447 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 355 1
ВИТЭК 3 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2701 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 83 1
Merlion - Nippon Klick Systems 4 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 54 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8199 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1657 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 356 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2992 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6315 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4040 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10339 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3541 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9878 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12991 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1616 5
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1396 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7672 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2176 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 4
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 784 4
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 789 4
Наушники - Headphones 4304 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 4
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2416 4
Kensington lock - Кенсингтонский замок - Замок Кенсингтона 259 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3793 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4385 3
Моноблок - Monoblock PC 1048 3
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1561 3
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 723 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3714 3
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1041 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4912 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 2
DDR - Double data rate 2921 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5395 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 564 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 2
Digma Pro 68 11
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 5
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1427 4
Digma EVE - Digma Plane - Digma CITI - Digma Sprint M - Digma Fortis M - Digma Magnus M - серия ноутбуков 25 4
Microsoft Windows 11 715 3
Intel Core - Семейство процессоров 1237 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 942 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 197 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Недобросовестная конкуренция 51 1
Google Android TV 351 1
Nvidia G-Sync 161 1
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 270 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1216 1
Google Chromecast 86 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 335 1
Intel Wi-Fi - Intel Wireless 62 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 43 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Lunnen 14 1
Костюшко Кирилл 7 4
Шевелев Сергей 9 3
Виноградов Дмитрий 74 2
Тиманов Дмитрий 5 1
Деревянченко Андрей 3 1
Фоменко Олег 20 1
Махлаюк Артур 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 13
Россия - УФО - Екатеринбург 4283 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2423 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 3
Россия - СФО - Новосибирск 4665 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3365 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18247 2
Европа 24649 2
Азия - Азиатский регион 5753 2
Южная Корея - Республика 6866 1
Япония 13556 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1573 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 861 1
Москва - ЮВАО - Люблино 39 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 38 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5868 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 679 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 601 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 159 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 263 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center - Дрогери - die Drogerie - магазин-дискаунтер в формате самообслуживания 115 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 1
Импортозамещение - параллельный импорт 568 1
Forbes - Форбс 914 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408695, в очереди разбора - 732016.
Создано именных указателей - 187625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще