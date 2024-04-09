Бренд Digma: итоги 20-летней работы

Команда Digma рассказала о масштабной перезагрузке бренда, которая началась в 2020 г. За это время были увеличены продуктовые и инженерные группы, отлажены производственные процессы и изменены критерии отбора технологий для создания устройств.

Результатом этой работы стало глобальный пересмотр продуктовой матрицы за последние три года на 70%, а также зафиксировано снижение уровня брака продукции до уровня 1% по бренду. Об этом CNews сообщили представители Digma.

На старте трансформации Digma сосредоточила основное развитие на рынке ноутбуков, мониторов и SSD, благодаря чему оборот бренда вырос в три раза. Особенно динамичным стал рост уровня продаж ноутбуков бренда, увеличившегося в 2023 г. на 50% и достигшего отметки в 100 тыс. шт. за год. На 2024 г. продуктовый портфель Digma включает более 40 товарных категорий, от планшетов до устройств умного дома.

Продакт-менеджеры суббренда Digma Pro рассказали о запуске новой товарной категории и первой серии высокотехнологичных 4К-телевизоров, которые представлены моделями UHD и QLED+ с частотой обновления 120 Гц HSR, а также о старте продаж новых неттопов и планируемом расширении линейки профессиональных ноутбуков моделями Parvus M, Pactos и Fortis.

В 2024 г. планируется расширить линейки мониторов обоих брендов новыми моделями, которые подойдут для повседневной и профессиональной деятельности и игр. Также продолжится обновление товарной категории моноблоков Digma и Digma Pro – до конца 2024 г. ожидается выход трех новых моделей (Action, Optimum, Vision).

«Digma – один из крупнейших и наиболее авторитетных брендов в портфеле Private Labels. Merlion, с богатой двадцатилетней историей. За это время значительно изменился рынок, повзрослел сам потребитель – и мы доказали, что способны меняться вместе со временем. Мы воспринимаем этот праздник не как обычный юбилей, а как контрольную точку глобальной трансформации. Мы ставим перед собой масштабные цели, некоторые из которых были озвучены сегодня, но это лишь малая часть наших амбициозных планов. Ближайшие годы станут для Digma и Digma Pro временем дальнейшего роста и инноваций, а юбилей подчеркивает решимость брендов идти в ногу со временем и не останавливаться на достигнутом», – отметил бренд-директор Private Labels. Merlion Кирилл Костюшко.

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Digma – российский бренд цифровых устройств и электроники для дома и офиса.

Digma Pro – суббренд Digma.