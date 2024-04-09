Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro

Бренд электроники Digma Pro представляет первую серию высокотехнологичных 4К 120Гц телевизоров c голосовым управлением Farfield и эксклюзивном дизайне от евро-пейского дизайн-бюро. В продажу поступили три модели с QLED+ дисплеями диагона-лью 43, 55 и 65 дюймов, а также две модели LED-телевизоров с диагоналями 43 и 55 дюймов. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

QLED+ экран за счет использования дополнительного слоя квантовых точек между ЖК-матрицей и светодиодами кратно увеличивает контрастность и качество цветопередачи, делая изображения более насыщенным, красочным и ярким при любом уровне освещения. Все новинки обладают разрешени-ем Ultra HD 4K (3840x2160 пикселей) и частотой обновления в 120 Гц HSR с отображением мель-чайших деталей. Расширенный динамический диапазон HDR10+ дополнительно способствует улуч-шению качества изображения. Широкие углы обзора 178 градусов позволят смотреть телевизор из любой точки помещения.

Dolby Vision добавляет картинке реалистичности за счет оптимизации параметров яркости, кон-трастности и цветопередачи для каждого конкретного кадра. Эффект полного погружения усилива-ется с помощью Dolby Atmos: эта технология дает возможность воспроизводить глубокий и объем-ный звук, как в кинотеатре. Во все модели встроены два динамика совокупной мощностью от 20 до 24 Вт и саундбар. Современная акустика сделает ощущения от просмотра фильмов еще более яркими и запоминающимися.

Телевизоры – одна из ключевых категорий для развития бренда

За счет широкой функциональности новинки подойдут как для киноманов, так и для геймеров. Во всех телевизорах Digma Pro имеется игровой режим ALLM. Он обеспечивает очень низкую за-держку входного сигнала. Функция MEMC пригодится как во время игр, так и при просмотре спор-тивных трансляций и динамичных фильмов. С ней телевизор передает любое движение в кадре чет-ко, без дерганий и разрывов. Такого показателя помогает достичь уникальная технология HSR (Hardware Super Resolution). С ней процесс игры становится более комфортным: видеоряд получается сверхдетализированным, но при этом плавным и последовательным, без визуальных искажений. Для защиты зрения от усталости после просмотра фильмов или долгого геймплея во всех моделях преду-смотрен фильтр Low Blue Light. Он снижает содержание синего цвета в картинке, чтобы минимизи-ровать негативное воздействие на глаза.

Все пять новинок от Digma Pro оснащены модулями Wi-Fi и Bluetooth, имеют встроенный Chromecast, а также Google TV с удобным доступом к фильмам и приложениям. Технология распо-знавания голоса Farfield позволяет полноценно управлять телевизором без использования пульта. В каждом устройстве предусмотрены три порта HDMI 2.1 для подключения к ПК и игровым консолям, а также два порта USB.

Дизайн телевизоров был эксклюзивно разработан в партнёрстве с крупным европейским бюро, кото-рое выполняет заказы для крупных немецких автомобильных брендов. Тонкий безрамочный корпус у всех новинок визуально расширяет экран. Модели с QLED+ дисплеями оборудованы двумя боковыми ножками, а LED-модели – центральными подставками.

«Телевизоры – одна из ключевых категорий для развития бренда Digma Pro. Мы уделили внима-ние каждой детали при разработке этих моделей и готовы составить серьёзную конкуренцию другим крупным брендам. Пользователи получат не только высокотехнологичный продукт с самым совре-менным набором технологий – QLED+ экраны, 120Гц HSR, звук Dolby Vision, MEMC, Low Blue Light, голосовое управление Farfield, но и телевизор, который станет стильным дополнением любого современного интерьера», — сказал бренд-менеджер Digma Pro Сергей Шевелев.

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Digma Pro — это бренд с качественно новым подходом к продукту и к продуктовым линейкам. При разработке Digma Pro команда Private Labels. Merlion уделила особое внимание дизайну и техническим характеристикам товаров: качественные материалы и высокий уровень сборки, сер-виса, высокопроизводительные комплектующие и стильный внешний вид. Digma Pro – ответ вызовам рынка, которые он ставит перед бизнесом и потребителем в последнее время. Официальным дистрибьютором торговой марки Digma Pro на территории Российской Федерации является компания Merlion.