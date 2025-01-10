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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Махлаюк Артур



10.01.2025 Российские планшеты обогнали по продажам американский iPad 1
01.11.2024 Компьютеры снова становятся роскошью. Цены на комплектующие опередили инфляцию и продолжают расти 1
25.06.2024 Россияне нашли замену сбежавшим Acer, Apple, Asus и HP. Страна переходит на российские ПК 1
02.05.2024 В российских сервисных центрах закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook от Apple 1
05.03.2024 Россиянам не нужны новые смартфоны. Они годами пользуются старыми и не поддаются на уловки производителей. Опрос 1
15.01.2024 Россияне внезапно бросились скупать планшеты, но только не iPad. В мире все наоборот: продажи падают, iPad на коне. Опрос 1
20.03.2023 Россияне бросились скупать дешевые телевизоры. Взлетел спрос на ТВ под собственными брендами торговых сетей 1
09.03.2023 В России катастрофически обрушились продажи смартфонов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Махлаюк Артур и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 8
Samsung Electronics 10254 6
Xiaomi 1732 6
Apple Inc 12100 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 3
Lenovo Group 2292 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 2
Huawei 3933 2
Merlion - Мерлион 793 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Digma 185 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
LG Electronics 3614 1
BBK OPPO Electronics 384 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 1
Sony 6544 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 1
Прогноз 1650 1
Haier Group 165 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 1
STARWIND 27 1
itel 31 1
Inventive Retail Group 76 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 1
Canalys 231 1
DEXP 53 1
Dell EMC 5027 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
HP Inc. 5685 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
ICL ГК 381 1
Intel Corporation 12197 1
Gigabyte Technology 364 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Nvidia Corp 3487 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Unsplash 763 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Hyundai Motor Company 383 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 2
Аксессуары 3881 2
Фотобанк - Photobank 165 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 311 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
Наушники - Headphones 3999 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 658 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 1
Desktop computer - Системный блок - системник 435 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 3
Google Android 13994 3
Apple iPad 3860 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
FreePik 980 1
Merlion - Citilink - SunWind 10 1
Apple iPhone 12 219 1
Apple iPhone 15 127 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 31 1
Apple iPhone 13 142 1
Apple iPhone 14 130 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
Яндекс.Маркет 937 1
Apple iPhone 11 253 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Ланит - Treolan Irbis 128 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 36 1
Яндекс.Маркет - Lunnen 7 1
Сурков Александр 15 1
Никонов Алексей 6 1
Погудалов Алексей 13 1
Фоменко Олег 19 1
Панин Егор 3 1
Вильянов Сергей 14 1
Горелкин Антон 93 1
Семушина Людмила 17 1
Костюшко Кирилл 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 6
Южная Корея - Республика 6646 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Европа 21767 1
Япония 13282 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Китай - Тайвань 3984 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 6
Импортозамещение - параллельный импорт 481 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
Инфляция 85 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Трейд-ин - Trade-in 176 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 802 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 4
Ведомости 996 2
Известия ИД 624 1
Forbes - Форбс 817 1
Bloomberg 1286 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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