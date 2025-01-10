Махлаюк Артур
Махлаюк Артур и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
|Сурков Александр 15 1
|Никонов Алексей 6 1
|Погудалов Алексей 13 1
|Фоменко Олег 19 1
|Панин Егор 3 1
|Вильянов Сергей 14 1
|Горелкин Антон 93 1
|Семушина Людмила 17 1
|Костюшко Кирилл 7 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 4
|Ведомости 996 2
|Известия ИД 624 1
|Forbes - Форбс 817 1
|Bloomberg 1286 1
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