В России катастрофически обрушились продажи смартфонов

За первые два месяца 2023 г. продажи смартфонов, наушников и гарнитур в России рухнули на 32-40% в деньгах. При этом в штуках рынок сжался не так сильно – всего на 12%. Представители отрасли объясняют происходящее тем, что россияне начали экономить на потребительской технике и все реже покупают устройства из высокого ценового сегмента.



Сокращение рынка

В январе-феврале 2023 г. продажи потребительской электроники рухнули на 23-40% в деньгах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на поставщиков и сети российских магазинов. При этом россияне закупились смартфонами, наушниками и гарнитурами в объеме, который на 11-12% меньше показателей 2022 г. за этот период.

Такие данные привели представители Holodilnik.ru, уточнив, что в январе 2023 г. продажи сократились на 13,3%, до 7,5 млн гаджетов, а в денежном выражении — на 40%, до 58,3 млрд руб. В частности, за этот период продали 2,3 млн смартфонов, что меньше показателей 2022 г. на 13%. В деньгах продажи упали на 43% до 50 млрд руб.

Похожие данные в беседе с CNews сообщили представители МТС, уточнив, что падение в штуках оказалось на уровне 10%.

Бизнес-аналитик группы «F+ tech – Марвел» Артур Махлаюк подтвердил «Коммерсанту», что за два месяца 2023 г. продажи потребительской телекоммуникационной электроники рухнули на 12% в штуках и на 32,5% в деньгах. По его словам, это произошло из-за того, что российский рынок покинули компании-лидеры.

В «М.видео-Эльдорадо» также сообщили, что по итогам первых полутора месяцев 2023 г. потребительский спрос все еще ниже уровня начала 2022 г. По данным источника «Коммерсанта», речь идет о разнице в 10% в штуках. В то же время представители компании отмечают, что видят постепенный тренд на восстановление.

Премиальный сегмент сжимается

В Holodilnik.ru уточняют, что сильнее всего в деньгах упали продажи у продукции Samsung и Apple. В отношении гаджетов южнокорейской компании падение составило 35%, американской – 18%. При этом серьезно выросли продажи у китайских вендоров Realme и Xiaomi. Представители компании отмечают, что россияне в целом стали дольше ходить со старыми смартфонами и чаще обращаться в ремонтные мастерские.

По данным Махлаюка, китайские гаджеты действительно все увереннее чувствуют себя на рынке потребительской телеком-электроники. Так, за последнюю неделю февраля 2023 г. в России приобрели более 26 тыс. устройств Oppo. За тот же период 2022 г. речь шла лишь о 7 тыс. гаджетов этого бренда.

Что происходило в 2022 году

В 2022 г. интерес россиян к потребительской электронике неуклонно падал. В «Ситилинке» в беседе с изданием напомнили, что хуже всего смартфоны, наушники и гарнитуры продавались во II квартале 2022 г. Затем сети начали работать с новыми брендами и налаживать поставки по параллельному импорту, но показатели продаж все еще не могут выйти на прежний уровень.

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В начале марта 2023 г. CNews писал о том, что в 2022 г. средняя стоимость смартфонов в России рухнула на 20% – с 23,3 тыс. руб. до 19,2 тыс. руб. Народной любовью стали пользоваться китайские бренды, а премиальные iPhone и Samsung люди начали приобретать на «Авито». По данным МТС, спрос на устройства дороже 50 тыс. руб. упал на 57%. По информации оператора, чаще россияне стали покупать телефоны за 30–40 тыс. руб.

На среднем чеке отразились, прежде всего, сократившиеся доходы людей. Теперь они предпочитают экономить.

Кроме того, передел рынка стал следствием быстрого сокращения ассортимента гаджетов Apple и Samsung, которые остановили поставки в Россию после начала специальной военной операции в феврале 2022 г. По информации аналитиков GS Group, в 2022 г. импорт iPhone в Россию в штуках упал в два раза, а Samsung – в три раза. В итоге россияне в 2022 г. стали покупать iPhone в два раза реже, чем в 2021 г., сообщили CNews в МТС. Число проданных смартфонов Apple в России в 2022 г. упало на 45%.

На фоне сокращения активности премиальных брендов наращивать поставки в России стали вендоры более бюджетных гаджетов: Tecno, Itel и др. Так, в десятку самых востребованных моделей, как уточнили CNews представители МТС, попали семь смартфонов вендоров из Китая: Xiaomi, Realme, Tecno. В «Билайне» и Tele2 лидерами продаж стали Tecno и Infinix.

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Также россияне стали более аккуратно пользоваться смартфонами, чтобы продлить им жизнь. Так, россияне стали чаще оформлять страховку для гаджетов на китайские смартфоны. Количество таких полисов за 2022 г. выросло в два раза, обогнав марки Apple и Samsung, свидетельствуют цифры «Альфастрахования».