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Смартфоны в России стали китайскими и дешевыми. Средняя цена упала ниже 20 тыс. рублей

В 2022 г. средняя стоимость смартфонов в России упала на 20%. Популярность приобрели ранее неизвестные массовому потребителю китайские бренды, в то время как премиальные iPhone и Samsung теперь ищут на «Авито».

Что подешевле

Средняя цена смартфона в 2022 г. упала почти на 20%. В денежном выражении показатель снизился с 23,3 тыс. руб. до 19,2 тыс. руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование GS Group.

Сократился и средний чек на смартфоны, отмечают представители «М.видео-Эльдорадо», «Ситилинка». Tele2, «Мегафона» и МТС. По данным «М.видео-Эльдорадо», более 65% или 15,5 млн проданных смартфонов пришлось на китайские бренды, еще в 2021 году на них приходилась только половина продаж. По данным Wildberries, в среднем покупатели тратили на смартфоны в 2022 г. около 15 тыс. руб.

Причины и следствия

К таким результатам привело резкое сокращение ассортимента дорогих моделей ушедших из России Apple и Samsung, в то время как поставки бюджетных смартфонов от Tecno, Itel и прочих брендов, выросли, говорят эксперты. По данным GS Group, в 2022 г. импорт iPhone в Россию в штучном выражении сократился вдвое, а Samsung — втрое.

Также в 2022 году, особенно в IV квартале, наблюдалось снижение цен на смартфоны из-за укрепления рубля, добавляет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

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Фото: © Rawpixel / Фотобанк Фотодженика
Средняя цена гаджета в России упала на 20%

На среднем чеке сказалось в том числе и общее падение расходов россиян, отмечает бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Антон Фомин. Покупка смартфона относится к необязательным тратам и многие делали выбор в пользу более бюджетных устройств.

В то же время, заметен и технологический прогресс китайских брендов, добавляет Фомин. Флагманские модели практически достигли уровня Samsung и Apple. «В 2022 г. окончательно сформировался тренд на смартфоны с раскладным, раздвижным или гибким экраном. Такие гаджеты есть теперь не только у Samsung и Huawei, но и у Xiaomi, VIVO, ZTE, Tecno, Oppo и других производителей», — рассказал Фомин.

По словам аналитика, в 2023 г. китайские производители поставят свои новинки на российский рынок. Все раскладные модели находятся в верхнем ценовом сегменте, но в текущем году они будут активно популяризироваться, а их стоимость будет снижаться, допускает аналитик.

Что берут

В топ-10 наиболее покупаемых моделей вошли семь гаджетов от вендоров из Китая, сообщил представитель МТС. По его словам, самыми востребованными китайскими брендами у россиян в 2022 г. были Xiaomi, Realme, Tecno. Как отметили в «Мегафон» популярностью пользовались Tecno и Itel. В «Билайне» и Tele2 лидерами продаж стали Tecno и Infinix.

По данным Ozon в топ-3 по штучным продажам вошли смартфоны, опять же, бренда Tecno и Realme. «Смартфоны этих производителей пользуются колоссальным спросом», — подчеркнул представитель маркетплейса. Однако лидерство удерживает Xiaomi.

У Wildberries в топ-5 брендов сейчас входят Xiaomi, Realme, Samsung, Poco и Tecno. В 2021 г. пятерку лидеров составляли Xiaomi, Samsung, Apple, Realme, ZTE.

По статистике «М.видео-Эльдорадо», наибольшей популярностью в 2022 г. пользовался бренд Xiaomi, занимавший в 2021 г. вторую строчку. С четвертой на вторую позицию поднялся Realme, увеличивший долю почти в 2,5 раза. Третьим стал Samsung, лидировавший в прошлые годы. На 4-м месте Apple, а на пятой строчке впервые оказался бренд Tecno.

Премиум уходит в «Авито»

Люди привыкшие к премиальным устройствам, начали привозить дорогие гаджеты из других стран или покупать ушедшие бренды на «Авито», рассказывает Михаил Бурмистров.

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Как подтвердили в «Авито», после официальной остановки продаж Apple в России площадка стала одной из основных для приобретения iPhone, причем как б/у, так и ввезенных через альтернативные каналы дистрибуции. Продажи «яблочных» смартфонов выросли почти на 40% по сравнению с 2021 г., а средний чек покупки смартфонов на «Авито» составил 26,8 тыс. руб., сообщил собеседник «Ведомостей». При этом средняя цена iPhone на первичном рынке в России в 2022 г. была 86 тыс. руб.

Вторым по популярности на «Авито» оказался Samsung. На этот бренд пришлось 15% от всех сделок по покупке мобильных телефонов на ресейл-платформе, за год спрос на него вырос на 11%. В среднем приобрести гаджет этого бренда на «Авито» можно за 14 380 руб., а на первичном рынке — за 19 тыс. руб.

Ожидания

По прогнозу экспертов, китайские бренды, хорошо освоившись на российском рынке, начнут поднимать цены, а также привозить более дорогие модели, поэтому средняя цена на рынке смартфонов будет расти. Также по словам Михаила Бурмистрова, к росту цен приведут ослабление рубля и увеличение логистических издержек.

По оценке бизнес-аналитиков «Марвел-дистрибуции», средняя цена в 2023 г. будет расти и стабилизируется по итогам первого полугодия на уровне до 23 тыс. руб.

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Что касается продукции Apple, американские санкции (речь идет о запрете на ввоз в Россию американской техники дороже $300), сильно усложнят доставку в страну iPhone даже по параллельному импорту, предупреждает Бурмистров.

Впрочем Антон Фомин полагает, что для российских потребителей из-за санкций ничего не изменится. Как отметил эксперт, рынок приспособился к текущим условиям и выстроил новые логистические цепочки.

Юлия Божко

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