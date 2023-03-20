Россияне бросились скупать дешевые телевизоры. Взлетел спрос на ТВ под собственными брендами торговых сетей

Россияне ищут ТВ подешевле

За десять недель 2023 года россияне купили 1,55 млн телевизоров, что на 6,6% больше год к году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «F+ tech-Марвел». При этом средний чек упал на 35% — до 25 тыс. руб., а выручка продавцов с этой категории снизилась на 30%, до 39,1 млрд руб.

По статистике Holodilnik.ru, продажи телевизоров в России в январе выросли на 21,7%, до 785 тыс. устройств, но в денежном выражении продажи снизились на 11,1%, до 19,9 млрд руб.

Как уточняет бизнес-аналитик «F+ tech-Марвел» Артур Махлаюк, в 2023 г. порядка 22,6% продаж телевизоров пришлось на собственные торговые марки ритейлеров (СТМ). Следом по популярности идут Xiaomi — 9,6% рынка, Haier — 8,4%, Hisense — 6,5%, Samsung — 5,6%. Еще в 2022 г. за тот же период Xiaomi был только на пятом месте с долей рынка 5,1%, тогда лидировали Samsung — 23,4%, LG — 20,8%, а третью и четвертую строчки занимали СТМ — 13,2%, Haier — 5,4%.

«Таким образом, доля собственных торговых марок за год выросла почти вдвое, и сейчас почти каждый четвертый продаваемый телевизор в России — СТМ»,— отмечает господин Махлаюк.

Причины и следствия

Снижение средних цен и выручки с сегмента объясняется как раз сменой лидеров, отмечает коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. По его данным, продажи LG, в январе 2023 г. упали на 74%, Samsung — на 68%, а Sony — на 81%. При этом, средние цены на агрегаты Samsung и LG выросли на 20% из-за отсутствия прямых поставок. По словам топ-менеджера, на этом фоне растут продажи Xiaomi, Starwind, TCL и белорусского «Витязя».

За весь 2022 год в России продали 6,8 млн телевизоров, что на 4% меньше результата 2021 года в денежном выражении и на 2% — в натуральном, отмечает руководитель группы закупок ТВ и аудиотехники «Ситилинка» Егор Панин. В этой сети самыми популярными были телевизоры Hyundai, Sunwind, Xiaomi. Еще в 2021 году в лидерах были все те же LG, Samsung и Hyundai.

При в 2022 году 80% клиентов выбирали телевизоры со встроенным Smart TV (годом ранее их доля была 73%), следует из оценки МТС. Порядка 45% продаж составляют телевизоры с разрешением 4K, интерес к ТВ с разрешением 1080p и 8К за год упал на 32% и 36% соответственно, отмечают эксперты.

По данным департамента «Кино и звук» «М.Видео-Эльдорадо», в 2023 году основной спрос приходится на телевизоры с диагональю до 32 дюймов и ценой до 20 тыс. руб.

Прогноз

Текущую ситуацию можно сравнить с 2006–2008 гг., когда на смену европейским и японским брендам пришли корейские компании, говорит руководитель департамента «Кино и звук» «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Никонов. Сейчас ритейлеры переходят к сегменту СТМ, добавляет руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. По его прогнозу уже к концу 2023 года собственные марки телевизоров сетей могут занять половину рынка. Но в премиум сегменте LG и Samsung не потеряют свои позиции, полагает аналитик, так как в «технологическом плане с ними сложно конкурировать».

«Этим и объясняется, уменьшение среднего чека, — заключает Суркова. — В СТМ выше доля более дешевых моделей с низкими диагоналями, кроме того, у таких устройств нет наценки за популярный бренд. Как правило, СТМ менее технологичны в производстве, поэтому количество брака от таких производителей может быть не слишком значительно, но больше, чем у других компаний».

Общим фоном

Напомним, в январе 2023 г. CNews писал, что всего за год телевизоры подорожали в среднем на 10-13%. Крупные игроки в духе Samsung практически ушли с рынка. Например, доля того же корейского бренда сократилась с 25% в 2021 г. до 10% в 2022 г. Но дефицита не возникло — высвободившиеся ниши заняли китайские бренды. Всего в 2022 г. в России было продано 6-7 млн телевизоров, по большей части, «умных».

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Также в январе 2023 г. на отечественный рынок вывели дешевые телевизоры Xiaomi. Например модель TV A2 предлагают приобрести по цене от 16 тыс. руб. Почти все телевизоры линейки поставляются с 4К-экраном, и в каждой из них есть Android с поддержкой Google Play.