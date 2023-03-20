Россияне бросились скупать дешевые телевизоры. Взлетел спрос на ТВ под собственными брендами торговых сетей

Россияне бросились скупать дешевые телевизоры. Взлетел спрос на ТВ под собственными брендами торговых сетейЗа два с половиной месяца 2023 г. продажи телевизоров в России выросли на 6,6%, при этом средний чек упал на 35%. Как отмечают участники рынка, некогда лидеры продаж Samsung и LG сильно сдали позиции и ушли в премиум-сегмент, а для массового «зрителя» ритейлеры теперь продают более дешевую технику собственных торговых марок. Такие телевизоры уже заняли почти 23%, и, по прогнозам экспертов, могут завоевать половину рынка до конца года.
Россияне ищут ТВ подешевле
За десять недель 2023 года россияне купили 1,55 млн телевизоров, что на 6,6% больше год к году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «F+ tech-Марвел». При этом средний чек упал на 35% — до 25 тыс. руб., а выручка продавцов с этой категории снизилась на 30%, до 39,1 млрд руб.
По статистике Holodilnik.ru, продажи телевизоров в России в январе выросли на 21,7%, до 785 тыс. устройств, но в денежном выражении продажи снизились на 11,1%, до 19,9 млрд руб.
Как уточняет бизнес-аналитик «F+ tech-Марвел» Артур Махлаюк, в 2023 г. порядка 22,6% продаж телевизоров пришлось на собственные торговые марки ритейлеров (СТМ). Следом по популярности идут Xiaomi — 9,6% рынка, Haier — 8,4%, Hisense — 6,5%, Samsung — 5,6%. Еще в 2022 г. за тот же период Xiaomi был только на пятом месте с долей рынка 5,1%, тогда лидировали Samsung — 23,4%, LG — 20,8%, а третью и четвертую строчки занимали СТМ — 13,2%, Haier — 5,4%.
«Таким образом, доля собственных торговых марок за год выросла почти вдвое, и сейчас почти каждый четвертый продаваемый телевизор в России — СТМ»,— отмечает господин Махлаюк.
Причины и следствия
Снижение средних цен и выручки с сегмента объясняется как раз сменой лидеров, отмечает коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. По его данным, продажи LG, в январе 2023 г. упали на 74%, Samsung — на 68%, а Sony — на 81%. При этом, средние цены на агрегаты Samsung и LG выросли на 20% из-за отсутствия прямых поставок. По словам топ-менеджера, на этом фоне растут продажи Xiaomi, Starwind, TCL и белорусского «Витязя».
За весь 2022 год в России продали 6,8 млн телевизоров, что на 4% меньше результата 2021 года в денежном выражении и на 2% — в натуральном, отмечает руководитель группы закупок ТВ и аудиотехники «Ситилинка» Егор Панин. В этой сети самыми популярными были телевизоры Hyundai, Sunwind, Xiaomi. Еще в 2021 году в лидерах были все те же LG, Samsung и Hyundai.
При в 2022 году 80% клиентов выбирали телевизоры со встроенным Smart TV (годом ранее их доля была 73%), следует из оценки МТС. Порядка 45% продаж составляют телевизоры с разрешением 4K, интерес к ТВ с разрешением 1080p и 8К за год упал на 32% и 36% соответственно, отмечают эксперты.
По данным департамента «Кино и звук» «М.Видео-Эльдорадо», в 2023 году основной спрос приходится на телевизоры с диагональю до 32 дюймов и ценой до 20 тыс. руб.
Прогноз
Текущую ситуацию можно сравнить с 2006–2008 гг., когда на смену европейским и японским брендам пришли корейские компании, говорит руководитель департамента «Кино и звук» «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Никонов. Сейчас ритейлеры переходят к сегменту СТМ, добавляет руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. По его прогнозу уже к концу 2023 года собственные марки телевизоров сетей могут занять половину рынка. Но в премиум сегменте LG и Samsung не потеряют свои позиции, полагает аналитик, так как в «технологическом плане с ними сложно конкурировать».
«Этим и объясняется, уменьшение среднего чека, — заключает Суркова. — В СТМ выше доля более дешевых моделей с низкими диагоналями, кроме того, у таких устройств нет наценки за популярный бренд. Как правило, СТМ менее технологичны в производстве, поэтому количество брака от таких производителей может быть не слишком значительно, но больше, чем у других компаний».
Общим фоном
Напомним, в январе 2023 г. CNews писал, что всего за год телевизоры подорожали в среднем на 10-13%. Крупные игроки в духе Samsung практически ушли с рынка. Например, доля того же корейского бренда сократилась с 25% в 2021 г. до 10% в 2022 г. Но дефицита не возникло — высвободившиеся ниши заняли китайские бренды. Всего в 2022 г. в России было продано 6-7 млн телевизоров, по большей части, «умных».
Также в январе 2023 г. на отечественный рынок вывели дешевые телевизоры Xiaomi. Например модель TV A2 предлагают приобрести по цене от 16 тыс. руб. Почти все телевизоры линейки поставляются с 4К-экраном, и в каждой из них есть Android с поддержкой Google Play.