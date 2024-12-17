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STARWIND



17.12.2024 Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K  1
15.06.2023 В России неудержимо дешевеют телевизоры, несмотря на санкции и курс рубля. В чем причина 1
12.05.2023 Лучшие моющие пылесосы: выбор ZOOM 2
20.03.2023 Россияне бросились скупать дешевые телевизоры. Взлетел спрос на ТВ под собственными брендами торговых сетей 1
03.03.2023 Готовимся к 8 марта: 10 подарков до 10 000 рублей 2
06.02.2023 Как изменился рынок снегоуборочной техники в РФ в 2023 году 1
10.01.2023 Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM 1
19.12.2022 Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM 2
25.11.2022 Лучшие автомобильные пылесосы: выбор ZOOM 1
03.11.2022 Лучшие паровые пылесосы: выбор ZOOM 2
13.09.2022 Забудьте об утомительной уборке: робот-пылесос Starwind SRV4570 – личный помощник по дому 2
13.09.2022 Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший 2
22.08.2022 Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM 2
12.07.2022 Обзор Starwind SW-LED55UB401: бюджетный 4K-телевизор на Яндекс ТВ 2
01.07.2022 Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи 2
28.06.2022 Обзор парового пылесоса Starwind SSV9550: сухая и влажная уборка с одним устройством 2
06.05.2022 Лучшие автомобильные холодильники: выбор ZOOM 2
22.04.2022 Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM 2
19.04.2022 Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов 2
13.04.2022 Ozon начинает выпуск ТВ под своим брендом с прошивкой «Яндекса». Их производят в России 1
29.03.2022 Робот-пылесос Starwind SRV7550 – безупречная уборка вашего дома 3
17.03.2022 «Позитроника» подвела итоги 2021 финансового года 1
21.01.2022 Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж 2
27.08.2021 Техника для дачи: помощники для настоящего отдыха 2
17.08.2021 Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM 1
04.03.2021 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
08.02.2021 Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать? 1

Публикаций - 27, упоминаний - 44

STARWIND и организации, системы, технологии, персоны:

Kitfort 58 8
Yandex - Яндекс 7340 7
Xiaomi 1732 5
BBK Electronics Corp 313 4
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 4
Samsung Electronics 10255 4
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 3
LG Electronics 3614 3
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 3
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 3
HP Inc. 5685 2
Google LLC 11775 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
Apple Inc 12101 2
Lenovo Group 2292 2
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 2
Yuno 8 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12554 2
Sony 6544 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 2
Haier Group 165 2
Erisson 16 2
Gemlux 7 2
Logitech 421 1
HiTechnic 11 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
Hikvision - Ezviz 14 1
Dell EMC 5027 1
Merlion - Мерлион 793 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 1
DEXP 53 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
BOE Technology 35 1
Pioneer Corporation 423 1
SPB TV 47 1
Supra 35 1
Merlion - Tempoline - Темполайн 3 1
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 30 1
Hyundai Motor Company 383 8
Kärcher - Karcher - Керхер 72 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2344 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Groupe SEB - Rowenta 44 2
Globe Tools Group - Greenworks 9 2
Связной ГК 1369 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 1
Beko 70 1
Dyson 122 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
LEGO 244 1
Black & Decker 18 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12484 10
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 10
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 9
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4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 7
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 67 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 6
Аксессуары 3881 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14387 5
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Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 5
Наушники - Headphones 3999 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 52 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 4
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USB Type-A - USB-A 510 4
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6039 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Google Android 13994 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 6
Apple iOS 7809 3
Google Android TV 316 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 3
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 407 3
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 2
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 78 2
Hisense - серия телевизоров 33 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Xiaomi Mi Home 74 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Groupe SEB - Tefal VP - Tefal RG - Tefal TW - Tefal TY - Tefal Clean & Steam Revolution - Tefal Air Force All in One - Tefal Compact Power Cyclonic - серия пылесосов 8 2
Apple iPadOS 104 1
Яндекс.ТВ 4 1
Apple macOS 2059 1
Logitech MX 26 1
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Skyline U - серия телевизоров 1 1
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Erisson ULEA - серия телевизоров 1 1
Anker Eufy 8 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
М.Видео-Эльдорадо - Novex 29 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 1
Redmond SkyOven 6 1
Redmond RFM 1 1
Xiaomi Smart Antibacterial Humidifier 3 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 1
Apple iPhone 6 4862 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 187 1
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3098 1
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Европа 21768 1
Япония 13282 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
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Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 412 2
Дача - дачники 815 2
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1899 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 141 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Английский язык 6634 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 726 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Увлечения и хобби - Hobbies 364 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Чудо техники 60 1
Известия ИД 624 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

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