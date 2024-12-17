STARWIND
STARWIND и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 2
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
|Грибовский Алексей 4 1
|Галкин Александр 11 1
|Сурков Александр 15 1
|Никонов Алексей 6 1
|Махлаюк Артур 8 1
|Панин Егор 3 1
|Погудалов Алексей 13 1
|Mclean Erik - Маклин Ерик 7 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|Чудо техники 60 1
|Известия ИД 624 1
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