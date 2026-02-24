Разделы

«М.Видео» назвала самые популярные подарки ко Дню защитника Отечества

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала продажи в период с 20 по 23 февраля 2026 г. и определила самые популярные подарки ко Дню защитника Отечества. Наиболее востребованными категориями стали смартфоны, наушники, телевизоры, игровые консоли, ноутбуки, умные колонки и крупная бытовая техника. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

В категории смартфонов в количестве лидировали Xiaomi Redmi Note 15 8/256 ГБ, Samsung Galaxy A17 LTE 8/256 ГБ, Xiaomi Redmi 15C 8/256 ГБ, Huawei nova Y73 8/256 ГБ и Huawei nova 14 Pro 12/512 ГБ. В денежном выражении наибольший вклад обеспечили Huawei Pura 80 12/256 ГБ, Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 ГБ, Samsung Galaxy S25 FE 8/256 ГБ, Huawei Pura 80 Pro 12/512 ГБ и Huawei nova 14 Pro 12/512 ГБ. Таким образом, массовый спрос формируют устройства среднего сегмента, тогда как выручку — флагманские решения.

В сегменте наушников в количестве лидировали Huawei FreeBuds SE 2, Apple AirPods 4, Huawei FreeBuds SE 4 c активным шумоподавлением, Apple AirPods Pro третьего поколения и Huawei FreeBuds 7i. В денежном выражении топ-5 составили Apple AirPods Pro третьего поколения, Apple AirPods Pro второго поколения с USB-C, Apple AirPods 4, Apple AirPods 4 с активным шумоподавлением и Huawei FreeBuds 7i. Премиальные модели формируют основной вклад в оборот, при этом в количестве сохраняется высокий спрос на более доступные устройства.

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин: «Хороший подарок к 23 февраля — это техника, которая действительно радует и используется каждый день. Для кого-то это новый смартфон или наушники, для кого-то — игровая консоль или телевизор с большой диагональю для совместных просмотров и игр. Мы видим, что покупатели все чаще выбирают функциональные и технологичные решения — устройства, которые становятся частью повседневной жизни и цифровой экосистемы. Такой подход делает подарок не формальным, а по-настоящему полезным и персональным».

В сегменте игровых консолей в количестве лидировали PlayStation 5 Slim 1 ТБ Blu-Ray, PlayStation 5 Pro, PlayStation 5 Slim Digital, Nintendo Switch 2 и Game Stick Pro Lite. В денежном выражении наибольший вклад обеспечили PlayStation 5 Slim 1 ТБ Blu-Ray, PlayStation 5 Pro, PlayStation 5 Slim Digital, Nintendo Switch 2 и Nintendo Switch 2 Mario Kart Bundle. PlayStation формирует основную долю спроса в категории домашних развлечений.

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

В категории телевизоров в денежном выражении лидировали Samsung 55″ Crystal UHD, Samsung 65″ Crystal UHD, Samsung 50″ QLED 4K, Samsung 55″ QLED 4K и Xiaomi TV 65″ 4K. В количестве наибольший спрос пришелся на Starwind 43″ Smart TV, Xiaomi TV A 32″, Hyundai 24″ HD, Hyundai 32″ HD и Xiaomi TV A 40″. Это отражает устойчивый интерес как к крупным моделям 55–65 дюймов, так и к более компактным решениям для повседневного использования.

В категории ноутбуков в количестве лидировали Huawei MateBook D 16 16 ГБ / 512 ГБ, Acer One i3, Huawei MateBook D 14 16 ГБ / 512 ГБ, Huawei MateBook D 16 16 ГБ / 1 ТБ и Apple MacBook Air 13″ M2. В денежном выражении топ-5 составили Huawei MateBook D 16 16 ГБ / 512 ГБ, Huawei MateBook D 16 16 ГБ / 1 ТБ, Huawei MateBook D 14 16 ГБ / 512 ГБ, Apple MacBook Air 13″ M2 и ASUS TUF Gaming F16. Покупатели выбирали универсальные производительные модели с 16 ГБ оперативной памяти.

В категории умных колонок наибольший спрос как в количестве, так и в денежном выражении пришелся на устройства с голосовыми ассистентами от «Яндекса» и Сбербанка. Лидирующие позиции заняли линейки «Станция» с «Алисой» и SberBoom, что подтверждает устойчивый интерес покупателей к экосистемным решениям для дома. Умные колонки остаются востребованным подарком благодаря сочетанию развлекательных функций, управления устройствами «умного дома» и интеграции с цифровыми сервисами. В сегменте холодильников лидировали Haier, Indesit, Beko и Samsung.

