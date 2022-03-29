Робот-пылесос Starwind SRV7550 – безупречная уборка вашего дома

Сократить время на уборку – уже не мечта, а реальность. Поручите заботу о доме многофункциональному помощнику – роботу-пылесосу Starwind SRV7550.

Для тех, кто не хочет тратить время на уборку полов, робот-пылесос станет отличным решением. Он работает автономно: просто запрограммируйте время уборки через мобильное приложение Starwind.

Робот-пылесос SRV7550 построит карту помещения и преодолеет препятствия при помощи гироскопа, который определяет угол поворота, и датчика перепада высоты.

Устройство ездит по параллельным линиям, не пропуская участки пола, и при окончании уборки возвращается на базу для подзарядки. Турбощетка и боковые щетки помогают справиться с уборкой любых поверхностей, в том числе ковровых.

В модель Starwind SRV7550 встроено четыре режима уборки: автоматический, локальный, вдоль стен/по периметру и режим «зигзаг». Благодаря разнообразию режимов робот-пылесос сделает генеральную или поддерживающую уборку, а также локально уберет мусор. Объема пылесборника (350 мл) хватает на уборку помещения площадью 120 м2. Время автономной уборки составляет 150 минут.

Фильтры тонкой очистки, установленные в SRV7550, предназначены для задержки мельчайших частиц пыли, аллергенов и микроорганизмов и обеспечивают высокую степень очистки воздуха в помещении.

Starwind SRV7550 оборудован функцией влажной уборки и контейнером для воды объемом 300 мл. К дну робота прикрепляется специальная тканевая насадка, которая непрерывно смачивается из резервуара с водой, благодаря этому робот-пылесос качественно моет поверхности по всей площади помещения.

Создавайте порядок в доме с новым роботом-пылесосом Starwind SRV7550!