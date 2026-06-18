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Индексная книга (каталог) CNews*
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Groupe SEB Rowenta Ровента

Groupe SEB - Rowenta - Ровента

СОБЫТИЯ

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18.06.2026 «М.Видео»: россияне приобрели более 7,4 млн устройств для красоты и персонального ухода на 20,5 млрд рублей в I квартале 2026 года 1
02.03.2026 «М.Видео»: продажи стайлеров достигли рекордного уровня за 5 лет, рынок вырос почти в 3 раза с 2020 года 1
28.11.2024 Вместо всех планов – в магазин. Из-за курса рубля в России резко дорожает техника. Возможен дефицит. Опрос 1
15.03.2024 Параллельный импорт трещит по швам. Поставщики обожаемых в России Electrolux, Tefal, Zanussi блокируют поставки. На всех может не хватить 1
06.07.2023 Пора в магазин. Цены на электронику и бытовую технику готовятся взлететь из-за дешевеющего рубля 1
07.03.2023 Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM 1
03.03.2023 Готовимся к 8 марта: 10 подарков до 10 000 рублей 2
27.01.2023 «М.видео-Эльдорадо» расширяет ассортимент СТМ-техники, в 2022 году спрос на неё увеличился до 6 раз 1
22.11.2022 Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить 1
03.11.2022 Лучшие паровые пылесосы: выбор ZOOM 2
18.02.2022 Лучшие машинки для стрижки в 2022 году: выбор ZOOM 2
08.04.2021 Лучшие машинки для стрижки: выбор ZOOM 2
01.03.2021 В 2020 году оборот Lamoda вырос на 32,3% 1
13.04.2020 Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос 2
04.03.2013 Дамское счастье. ZOOM.CNews подобрал подарки к 8 марта 2
30.12.2011 Лучшая бытовая техника 2011 года. Выбор ZOOM 3
20.05.2011 Выбор ZOOM: лучшие пылесосы для сухой уборки 6
03.03.2011 Женское счастье. Подарки к 8 марта. Версия ZOOM.CNews 2
21.01.2011 Выбираем пылесос. Рекомендации ZOOM.CNews 1
11.11.2010 Экономичный безмешковый пылесос Rowenta 1
16.04.2010 Как выбрать пылесос: советы ZOOM.CNews 1
03.03.2010 Подарки на 8 марта: от блендера до мультистайлера 2
18.08.2008 Подошвы утюгов: обзор и правила выбора 3
05.08.2008 Выбор ZOOM: утюги 2
15.07.2008 Выбор ZOOM: пылесосы с мешком для сбора пыли 5
28.04.2008 Эпилятор Philips Satinelle: «ласковый убийца» 1
10.04.2008 Холодильники side-by-side: великолепное трио 1
07.04.2008 Выбор фена: встречают по прическе 3
20.03.2008 Пылесос Rowenta Silence Force: без шума и пыли 2
07.03.2008 8 марта: заветам Клары Цеткин — верны! 2
04.02.2008 Цена и качество: в поисках компромисса 1
23.01.2008 Эпиляторы: с болью покончено! 1
28.12.2007 Женские штучки: бытовая техника в подарок 3
17.12.2007 Завтрак по-европейски 2
02.11.2007 Бытовая техника: сделано в России 1
31.10.2007 Осенняя палитра новинок Philips 2
30.10.2007 Хит продаж: напольный вентилятор BORK SF TOR 2760 SI 1
29.10.2007 Капельные и гейзерные кофеварки: кофе без хлопот 1
12.10.2007 Холодильник Samsung RSJ1KERS – самая красивая новинка сезона 1
08.10.2007 Утюг Rowenta Advancer DZ-9030: тепло моей души 5

Публикаций - 52, упоминаний - 95

Groupe SEB и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2099 29
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 19
Siemens AG - Siemens Group 2673 11
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 9
Samsung Electronics 11065 8
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 55 7
LG Electronics 3735 6
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 5
Binatone 20 5
HP Inc. 5883 5
JVC Kenwood 422 4
Bimatek - Биматек 4 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Haier Group 230 3
STARWIND 34 2
Electrolux AB - Zanussi 61 2
Kitfort 75 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
Apple Inc 13156 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Samsung - Harman - JBL 243 2
Polar - Полар 116 1
Tanita 7 1
Vestel - Vestel Trade - Vestel CIS - Вестел СНГ 40 1
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 47 1
Siemens Shanghai Communication Terminals - Siemens Шанхай Мобильные коммуникации 5 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 121 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Sony 6739 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
Braun GmbH 79 22
Groupe SEB - Tefal 108 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Kärcher - Karcher - Керхер 74 5
Krups 31 4
Groupe SEB - Société d'Emboutissage de Bourgogne - Группа Себ-Восток - СЕБ СНГ 13 4
Dyson 157 4
Beko - Beko Electronics 83 3
Bork - Борк-Ритейл 45 3
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 3
Miele - Миле 139 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 3
Hansa - Ханса 114 3
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 2
Beurer - Бойрер 19 2
Haier - Candy Group - Канди 101 2
Grundig 42 2
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Zauber 4 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Parkwood Entertainment - Ivy Park 2 1
Melitta 6 1
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 16 1
An-Der Produkts GMBH 1 1
Мосбизнесбанк 2 1
Max Mara Group 1 1
Crompton & Co 3 1
Ralph Lauren 10 1
Adidas - Адидас 170 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Volvo Cars 262 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 395 17
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 16
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 204 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 11
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 482 10
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 9
Триммер - Trimmer 61 9
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 155 9
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 8
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 8
Аксессуары 4282 8
Вентилятор - Fan 1076 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
Тостер 69 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 6
БТиЭ - Отпариватель - отпаривание - Steamer 30 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемолка - Coffee Grinder 47 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 230 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 167 5
БТиЭ - Пылесос моющий - Cleaning vacuum cleaner 72 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 5
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 334 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 4
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 193 4
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 145 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 4
Холодильник - холодильники широкие - Side-by-Side - French Door и многокамерные 55 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Блендер 103 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 81 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 71 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 3
Groupe SEB - Moulinex ME 55 9
Microsoft Windows 2000 8678 7
Groupe SEB - Tefal Program - Tefal Turbo Pro - Tefal FV - Tefal Freemove - серия утюгов 13 5
Apple iPhone 6 4861 5
Philips ActiveCare - Philips AIRSTYLIST - Philips HPS - Philips HP - Philips Salon - серия выпрямителей волос - фен, плойки и электробигуди 9 5
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 4
Bosch sensixx - Bosch TDS SensorSteam - Bosch TDA - утюг 8 4
Philips GC PerfectCare Expert - серия парогенераторов 11 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 3
FreePik 1841 3
Braun HairClip - Braun Hair Perfect - серия триммеров 4 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
LG Kompressor Follow Me 20 2
DeLonghi Nespresso Lattissima - DeLonghi Magnifica - DeLonghi EDP - DeLonghi ECAM - DeLonghi EMK - DeLonghi ECAM - DeLonghi KG - DeLonghi BAR - DeLonghi Coffee Link - серия кофемолок, кофеварок, кофемашин 17 2
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 2
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Tuvio 44 2
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 2
Panasonic ES - электробритвы 10 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 2
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 2
Canon Camera Division - Canon Camera Connect 6 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 2
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 2
Samsung - серия холодильников 44 2
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 13 2
Philips HC - Philips QC - машинка для стрижки 3 2
Groupe SEB - Moulinex Cook4Me 5 1
Groupe SEB - Moulinex BRIO IM 1 1
Groupe SEB - Moulinex BCA 1 1
Groupe SEB - Moulinex Super Trio 1 1
Groupe SEB - Moulinex Lyris 1 1
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 1
Polaris PVCR - робот-пылесос 15 1
Krups FEM - тостер 1 1
Krups GVX 3 1
Krups XP 5 1
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 1
Beko RCNK - BEKO RCSK - Beko RFSK - Beko RS - BEKO CSK - BEKO GNE side-by-side - BEKO CNK - BEKO MBC - серия холодильников, морозильных камер 11 1
Microsoft Viva 9 1
Tanita HD 1 1
Головин Даниил 34 4
Семенов Николай 26 2
Михеев Владимир 14 2
Измайлов Максим 8 2
Шувалова Анастасия 9 2
Бирюков Константин 9 2
Педанова Елена 2 2
Тимкина Александра 10 2
Кульченко Роман 14 1
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Сергеенко Василий 7 1
Сердюкова Ольга 2 1
Кремлева Ольга 4 1
Тикунов Дмитрий 4 1
Сергиенко Никита 5 1
Шашкин Дмитрий 11 1
Потапов Павел 2 1
Малышева Елена 6 1
Каримова Адель 1 1
Захарова Юлия 5 1
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Погудалов Алексей 13 1
Шторм Наталия 3 1
Русаченко Александра 8 1
Шикалова Светлана 1 1
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 1
Calmes Jerry - Калмес Джерри - Calmes Jere - Калмис Джери 21 1
Morabito Ito - Морабито Ито 9 1
Morrison Jasper - Моррисон Джэспер 2 1
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Ли Сергей 16 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 26
Европа 24964 15
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
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Южная Корея - Республика 7052 3
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Казахстан - Республика 6048 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
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Чудо техники 60 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
RCA - Royal College of Art - Королевский колледж искусств 7 1
Martin Luther University of Halle-Wittenberg - Галле-Виттенбергский университет имени Мартина Лютера - Университет Мартина Лютера 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
Международный женский день - 8 марта 418 4
Red Dot Design Award 57 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Samsung Forum 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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