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Забудьте об утомительной уборке: робот-пылесос Starwind SRV4570 – личный помощник по дому

Наслаждайтесь идеальной чистотой в доме без лишних усилий вместе с новым Starwind SRV4570. Робот-пылесос самостоятельно проведет как влажную, так и сухую уборку, не доставляя дискомфорта домочадцам из-за низкого уровня шума 65 дБ.

Благодаря шести режимам работы: зигзаг, локальная, по периметру, турборежим, ручное управление и местная очистка, устройство быстро и качественно наведет порядок в доме.

Мощность всасывания Starwind SRV4570 составляет 15 Вт, в конструкции также предусмотрен вместительный пылесборник объемом 300 мл, которого хватает для очистки помещения площадью до 50 м2.

Робот-пылесос Starwind преодолевает препятствия высотой до 12 мм, поэтому невысокие пороги и плинтусы не помешают ему в процессе работы. Построить карту и ориентироваться в пространстве устройству помогает встроенный гироскоп.

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В комплектацию с роботом-пылесосом Starwind SRV4570 входят 4 насадки в виде боковых щеточек, которые эффективно собирают пыль и мелкий мусор с напольных поверхностей.

Робот-пылесос работает от надежного литий-ионного аккумулятора емкостью 2000 мАч. За счет него устройство убирается на одном заряде в течение 110 минут и полностью восполняет батарею за 240–300 минут.

Модель выполнена в плоском корпусе и минималистичном дизайне лаконичного белого цвета. Благодаря габаритам 315х75х315 мм и весу всего 2,25 кг пылесос удобно хранить и транспортировать.

Со Starwind SRV4570 больше не придется тратить время на уборку – робот-пылесос все сделает за вас!

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