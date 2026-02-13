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Россия ЦФО Владимирская область Ковровский район Ковров

Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковровский район - Ковров

СОБЫТИЯ


13.02.2026 «МегаФон» усилил покрытие в Коврове

Жители Коврова получили более стабильную голосовую связь и уверенное покрытие. Улучшения особенно за
15.12.2014 ТТК запустил WiMAX в Коврове Владимирской области

ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Коврове Владимирской области. Беспроводная сеть WiMAX от ТТК охватывает 30% малоэтажного жило
27.08.2014 В обращение выходят шесть почтовых марок в рамках серии «Города воинской славы»

х пулеметов ДП и ДТ, противотанковых ружей ПТРД, авиационных пушек ШВАК. В августе 1941 г. в городе Коврове был сформирован 39-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион для охраны города и об
21.05.2014 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Коврове

сийский оператор связи, увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Коврове Владимирской области на 6 тыс. домохозяйств. Об этом CNews сообщили в ТТК. Новые учас
28.11.2013 В администрации Коврова завершен пилотный проект по автоматизации документооборота на ECM-платформе eDocLib

опции «Администратор», «Конфигуратор», «Редактор форм». Специалисты удаленного подразделения ЭОС в Коврове осуществили весь комплекс работ по внедрению системы: произвели настройку eDocLib на

16.11.2012 ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Коврове

сообщила о завершении строительства первого участка сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Коврове Владимирской области. Домашний интернет от «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), региональн
12.12.2007 Житель Коврова заплатит 10 тыс. руб. за оскорбление губернатора в Сети

Житель Коврова (Владимирская область) Дмитрий Ташлыков, пресс-секретарь администрации города, осужден за оскорбление губернатора Владимирской области Николая Виноградова на региональном интернет-форум
23.12.1999 Производитель ковров Shaw Industries заключает $14-миллионный контракт с IBM

Корпорация Shaw Industries, крупнейший в мире производитель ковров, выбрала многопроцессорный сервер S/390 от IBM для построения своего информационного центра, который будет обслуживать все ключевые корпоративные приложения. IBM и Shaw заключили $14-мил

Публикаций - 208, упоминаний - 225

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5588 28
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 739 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27751 26
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 240 25
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1275 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11789 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22117 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58647 18
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5692 16
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6193 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34414 13
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2136 12
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1387 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9166 12
Английский язык 7089 12
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1966 11
Дача - Дачный сезон - Дачники 1183 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10590 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54258 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4626 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7731 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11538 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4771 8
Металлы - Серебро - Silver 837 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7981 8
Ergonomics - Эргономика 1770 8
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2757 7
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 641 7
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 336 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6111 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11011 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9289 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2881 6
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 220 6
Ботаника - Растения - Plantae 1179 6
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1252 5
CNews - ZOOM.CNews 1913 27
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1303 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11614 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6135 2
Regnum - Регнум 114 2
Phys.org 973 2
Владимирский край 2 1
Frank RG - Frank Media - Фрэнк Медиа 9 1
Forbes - Форбс 1024 1
WikiLeaks 120 1
РИА Новости 1045 1
Telegraph 203 1
Российская газета 301 1
ТВ-Новости АНО 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8687 5
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4284 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - ICMR - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 296 1
Hanyang University - Ханьянский университет - Университет Ханьян - Университет Ханянг 6 4
РАН - Российская академия наук 2148 3
University of Manchester - Манчестерский университет 78 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1551 2
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 21 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 1
Государственный Русский музей 53 1
КнАГУ - Комсомольский-на-Амуре государственный университет 2 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 1
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 7 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 39 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
Bauhaus - Staatliche Hochschule für Bau und Gestaltung - Баухаус - Государственная высшая школа строительства и формообразования 4 1
Минздрав РФ - НГМУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный медицинский университет 4 1
Минздрав РФ - РостГМУ ВО ФГБОУ - Ростовский ГМУ - Ростовский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения HA 4 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 19 1
МГАУ им. В. П. Горячкина - Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина 1 1
ФМБА России - Институт иммунологии ГНЦ ФГБУ 3 1
КГТУ имени В.А. Дегтярёва - Ковровский государственный технологический университет имени В.А. Дегтярёва - КГТА имени В.А. Дегтярёва - Ковровская государственная технологическая академия имени В. А. Дегтярёва 2 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 334 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 610 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 246 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 359 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 276 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 148 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 104 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 112 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 104 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова ФГБОУ ВО - Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова 3 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 13 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 2
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