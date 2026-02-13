Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Владимирская область Ковровский район Ковров
СОБЫТИЯ
|13.02.2026
|
«МегаФон» усилил покрытие в Коврове
Жители Коврова получили более стабильную голосовую связь и уверенное покрытие. Улучшения особенно за
|15.12.2014
|
ТТК запустил WiMAX в Коврове Владимирской области
ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Коврове Владимирской области. Беспроводная сеть WiMAX от ТТК охватывает 30% малоэтажного жило
|27.08.2014
|
В обращение выходят шесть почтовых марок в рамках серии «Города воинской славы»
х пулеметов ДП и ДТ, противотанковых ружей ПТРД, авиационных пушек ШВАК. В августе 1941 г. в городе Коврове был сформирован 39-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион для охраны города и об
|21.05.2014
|
ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Коврове
сийский оператор связи, увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Коврове Владимирской области на 6 тыс. домохозяйств. Об этом CNews сообщили в ТТК. Новые учас
|28.11.2013
|
В администрации Коврова завершен пилотный проект по автоматизации документооборота на ECM-платформе eDocLib
опции «Администратор», «Конфигуратор», «Редактор форм». Специалисты удаленного подразделения ЭОС в Коврове осуществили весь комплекс работ по внедрению системы: произвели настройку eDocLib на
|16.11.2012
|
ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Коврове
сообщила о завершении строительства первого участка сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Коврове Владимирской области. Домашний интернет от «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), региональн
|12.12.2007
|
Житель Коврова заплатит 10 тыс. руб. за оскорбление губернатора в Сети
Житель Коврова (Владимирская область) Дмитрий Ташлыков, пресс-секретарь администрации города, осужден за оскорбление губернатора Владимирской области Николая Виноградова на региональном интернет-форум
|23.12.1999
|
Производитель ковров Shaw Industries заключает $14-миллионный контракт с IBM
Корпорация Shaw Industries, крупнейший в мире производитель ковров, выбрала многопроцессорный сервер S/390 от IBM для построения своего информационного центра, который будет обслуживать все ключевые корпоративные приложения. IBM и Shaw заключили $14-мил
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Савушкин Алексей 46 10
|Ташлыков Дмитрий 6 4
|Виноградов Николай 10 4
|Пучков Антон 33 3
|Зайцев Владимир 55 3
|Рудашевский Владимир 4 2
|Рогозин Дмитрий 104 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Матвеев Виктор 5 2
|Мартынов Сергей 24 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Месяц Геннадий 14 2
|Аскинадзе Станислав 10 2
|Измайлов Максим 8 2
|Бирюков Константин 9 2
|Козырев Владимир 7 2
|Бочкарев Олег 4 1
|Потапов Павел 2 1
|Сафиулов Анатолий 1 1
|Заколупина Марина 8 1
|Гамазков Сергей 1 1
|Густов Павел 4 1
|Никитина Лада 1 1
|Ali Mustafa - Али Мустафа 1 1
|Олейник Татьяна 1 1
|Кабаенков Юрий 5 1
|Мове Лариса 1 1
|Крылосова Лариса 1 1
|Алмакаев Александр 1 1
|Чижова Ирина 1 1
|Олевский Тимур 1 1
|Матвиенко Роман 35 1
|Орлова Екатерина 12 1
|Таракин Евгений 1 1
|Рудакова Эльвира 7 1
|Райкевич Алексей 132 1
|Zinkann Reinhard - Цинканн Рейнхард 2 1
|Лещинский Александр 2 1
|Караулова Юлианна 4 1
|Носиков Роман 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480445, в очереди разбора - 724399.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.