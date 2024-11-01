Компьютеры снова становятся роскошью. Цены на комплектующие опередили инфляцию и продолжают расти

В России всего за год комплектующие для ПК подорожали в среднем на 20%. Сборка компьютера стала очень сильно бить по карману россиян, как и в конце 1990-х годов. Темпы удорожания компьютерного «железа» с легкостью опережают инфляцию.

Компьютер в ипотеку

Россияне столкнулись с быстрым ростом цен на компьютерные комплектующие, особенно на оперативную память. Как пишут «Ведомости», всего за год они стали менее доступными в среднем на 10-20%. Статистика основана на данных ИТ-холдинга Fplus и аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» и охватывает период с 1 января по 30 сентября 2024 г.

Рост цен на «железо» за год сильно опередил инфляцию, по крайней мере, официальную. По итогам 2023 г. она составила в пределах 7%. С начала 2024 г. инфляция в стране в годовом выражении достигла 8,57%, о чем Росстат сообщил 30 октября 2024 г.

Хуже всего пришлось тем, кому понадобились новые планки оперативной памяти. Эти модули за отчетный период взлетели в цене на 22%. Мышки и клавиатуры, казалось бы, самые базовые и легкодоступные аксессуары для ПК, теперь стоят дороже на 13 и 14,6% соответственно, нежели годом ранее.

Слабее всего подорожали центральные процессоры – «всего» на 8% за год. Рост цен на материнские платы составил 10%, на видеокарты, которые и без того уже много лет стоят десятки тысяч рублей – на 11,6%.

Сколько приходится платить

Отныне средняя цена видеокарты в России составляет 36 тыс. руб. Покупка нового процессора обойдется в среднем в 15,6 тыс. руб., материнской платы – в 10,7 тыс. руб.

Andrey Matveev / Unsplash Железный ящик, стоящий под столом - это еще не весь компьютер. Его наполнение вполне может стоить сотни тысяч рублей

Клавиатура с мышкой стоят 2160 и 1320 руб. Планка оперативной памяти оценивается в среднем в 4240 руб., пишут «Ведомости».

Уже исходя из этих цен покупка ПК обойдется минимум в 70 тыс. руб. а ведь это далеко не все составляющие современного системного блока.

Например, по данным «Чек индекса», медианная цена жестких дисков за отчетный период оказалась на 11% выше, нежели годом ранее – 6975 руб. Помимо этого, придется докупить как минимум SSD-накопитель и блок питания, а также систему охлаждения для процессора. Вместе с этим стоимость будет включать и корпус для всех перечисленных комплектующих. Монитор, к слову, тоже понадобится.

Банально, но факт

Основная причина удорожания всего компьютерного «железа» и превращения обычного настольного ПК в роскошь и предмет для обращения за кредитом в банк – это слабость российской валюты по отношению к иностранным. На это изданию указал бизнес-аналитик Fplus Артур Махлаюк.

Он уточнил, что колебания курсов валют сделали свое дело и привели к повышению закупочных цен и стоимости логистики.

Притом цены растут везде. Даже если попытаться купить нужный компонент ПК не в традиционной офлайн-рознице, а популярных в стране маркетплейсах, особой выгоды от этого маневра не будет. В Wildberries сообщили «Ведомостям», что цены выросли на многие компьютерные компоненты – клавиатуры подорожали на 18%, SSD – на 16%. Абсолютные цифры представители маркетплейса не раскрыли.

Лучик света

Впрочем, пока не все ритейлеры констатируют факт снижения доступности персональных компьютеров в России. «Мегамаркет», например, поспешил заверить «Ведомости», что за отчетный период компьютеры не только не подорожали, но и вовсе упали в цене.

Вот только средняя сумма, которую, по оценке «Мегамаркета», россиянам придется потратить на новый компьютер, никак не может считаться небольшой. По подсчетам маркетплейса, полностью укомплектованный системный блок обойдется приблизительно в 128,9 тыс. руб. в среднем.

В «Мегамаркете» уверены, что падение цен обусловлено «перенасыщением рынка» комплектующими, которые поставляются по параллельному импорту, а также «возросшей конкуренцией между дистрибьюторами».

Импортозаместиться не получится

Абсолютно все компьютеры, собираемые в России, комплектуются из «железа» иностранных производителей. Причина – в Российской рознице нет конкурентов видеокартам Nvidia и AMD, процессорам Intel и AMD, зарубежным твердотельным накопителям, материнским платам и оперативной памяти. Безусловно, в стране есть отечественные ПК, но и те основаны на чипах Core и Ryzen и ускорителях графики Radeon и GeForce просто потому, что в стране на момент выхода материала никто не занимался ни разработкой, ни производством достойных их аналогов.

Результат: в топе продаж находятся американские видеокарты Nvidia и процессоры Intel Core i5 и AMD Ryzen 5, уточнили в «Мегамаркете». Также чаще всего россияне покупают материнские платы тайваньской компании Gigabyte и SSD тайваньской Kingston.