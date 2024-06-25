Россияне нашли замену сбежавшим Acer, Apple, Asus и HP. Страна переходит на российские ПК

В России резкий скачок спроса на ноутбуки собственных торговых марок ритейлерских сетей, притом отечественных. Их продажи стремительно растут – такие ноутбуки заменили собой технику сбежавших из России иностранных производителей.

Отдать деньги своим

В российской рознице зафиксирован повышенный спрос потребителей на ноутбуки собственных торговых марок розничных сетей, пишет Forbes. Если в первой половине 2023 г. их доля в натуральном выражении едва достигала 2,5:%, то спустя год это уже 7%. В деньгах тоже очевидно улучшение ситуации – 2% год назад и 5% сейчас, согласно статистике Fplus.

Отдельно эксперты отметили взрывной рост продаж ноутбуков отечественных брендов, почти все из которых – это именно собственные торговые марки (СТМ). За первые пять месяцев 2024 г. они разошлись тиражом 130 тыс. устройств, пишет Forbes, а это более чем в два раза больше по сравнению с результатами за январь-май 2023 г. За этот период было реализовано 64,3 тыс. ноутбуков российских брендов.

Как сообщил изданию бизнес-аналитик ИТ-холдинга Fplus Артур Махлаюк, наиболее востребованными среди россиян оказались ноутбуки четырех отечественных СТМ. Это DEXP (принадлежит розничной сети DNS), Digma (брендом владеет дистрибьютор Merlion), OSiO компании ICL (CNews писал об их появлении в конце 2023 г.), а также Lunnen (собственность «Яндекса»).

DNS Российские ноутбуки стремительно отвоевывают не только доли рынка у иностранных брендов, но и полки в магазинах

«В сторону развития СТМ смотрит и «Сбер», правда, пока подобные устройства он использует для внутренних нужд в качестве корпоративных ноутбуков», – добавил Артур Махлаюк.

Дорогие ноутбуки не покупают

Приобретая ноутбуки отечественных СТМ, россияне отдают предпочтение очень недорогим по меркам 2024 г. моделям. Как правило, это мобильные ПК стоимостью до 50 тыс. руб. или всего лишь около $573 по курсу ЦБ на 25 июня 2024 г., отметил Артур Махлаюк.

Российские сети тоже видят интерес граждан России к доступным ноутбукам собственных торговых марок. Тем более, что у таких продуктов относительно низкая цена разработки, что вдвое выгодно сетям.

«Для компаний развитие СТМ оказывается более выгодным с точки зрения затрат, поскольку, например, не приходится платить за продвижение и нести маркетинговые расходы, – сказал изданию Артур Махлаюк. – В результате экономии получается достаточно привлекательная для потребителей цена, особенно, если речь про низкий и средний ценовой сегмент. При этом ретейлер получает возможность выставить на полку любое количество товара, тогда как в других случаях он ограничен условиями контракта с производителем или дистрибьютором».

Очень хорошая динамика

За последние два года из России ушли очень многие иностранные производители ноутбуков. Это в первую очередь Acer, Apple, Asus, Dell, HP и Lenovo – их мобильные ПК россияне десятилетиями видели витринах магазинов и покупали их. Теперь их продукция доступна только по параллельному импорту, который, как показала практика, негативно влияет на конечную стоимость товаров.

На фоне этого продажи российских ноутбуков за весь 2023 г. подскочили вдвое по сравнению с 2022 г. – до 256 тыс. шт., согласно данным Fplus. В деньгах продажи и вовсе утроились, составив 8,4 млрд руб.

Как сообщил Forbes бренд-директор Private.Labels Merlion Кирилл Костюшко, в 2023 г. было продано около 100 тыс. ноутбуков Digma, и это новый рекорд. Он добавил также, что уход из России иностранных брендов «открыл новые возможности для локальных игроков». «Важную роль сейчас играет не только выгодная цена, но и наличие официальных сервисов, гарантии и возможности обратиться в поддержку. Покупка таких устройств сейчас выглядит более надежной», – отметил он.

Вот только российскими ноутбуки являются, по большей части, лишь в плане названия. Так, в течение 2023 г. из стран Азии было ввезено свыше 320 тыс. мобильных ПК с логотипом российского бренда на корпусе, и это на 10% больше, чем годом ранее (данные «Ведомостей»).

Не все верят в успех

Опрошенные Forbes эксперты разошлись во мнениях относительно дальнейшего роста популярности ноутбуков собственных торговых марок. По мнению одних, в 2024 г. спрос на них продолжит расти, другие, напротив, считают, что недорогие (до 50 тыс. руб.) российские СТМ-ноутбуки предлагают слишком плохое «железо» в сравнении с аналогами крупных зарубежных брендов. В частности, упоминаются «низкокачественный TN-дисплей по цене IPS-дисплея у конкурентов, либо процессор уровнем ниже, чем у равных по цене моделей».

Но все же тех, кто верит в потенциал СТМ-ноутбуков, немало. «В сегменте недорогих девайсов сейчас либо СТМ, либо новые еще неизвестные китайские производители, но и конкуренция среди собственных марок ноутбуков стала очень большой», заявили Forbes представители Ozon.