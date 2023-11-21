В России появился новый бренд отечественных ноутбуков и ПК. Завод по производству уже построен

В России появился новый отечественный бренд техники – OSiO. За ним стоит ГК ICL, которая собирается выпускать под ним ноутбуки и компьютеры различного формата, включая классические и моноблочные. Распространяться устройства будут через крупные сети магазинов бытовой техники и электроники.

Компьютеры из Татарстана

Группа компаний ICL сообщила CNews о запуске нового бренда настольных и мобильных ПК OSiO. Они будут выпускаться на новом завозе ICL в особой экономической зоне «Иннополис», расположенной на территории Татарстана. Фабрика имеет площадь 8 тыс. кв. метров и способна выпускать до 1 млн единиц техники ежегодно, то есть приблизительно по 83 тыс. каждый месяц.

По заверениям представителей ICL, завод состоит из разных цехов, включая помещения и оборудование для поверхностного монтажа печатных плат и автоматизированные линии по сборке готовой продукции. Часть территории выделена под тестирование сошедших с конвейера устройств.

Все начнется с ноутбуков

Распространение устройств OSiO по России начнется до конца декабря 2023 г., рассказали CNews в ICL. Первыми свет увидят ноутбуки линейки FocusLine, но, несмотря на то, что до их появления на полках магазинов осталось всего несколько недель, о них неизвестно ничего, кроме названия и базовой цены. Разработчики не раскрывают ни количество моделей в серии, ни их технические характеристики – редакция CNews обратилась в ICL с этими вопросами и ожидает ответа.

На момент выхода материала было известно лишь, что самый младший ноутбук в линейке можно будет купить за 40 тыс. руб. Судя по фотографии, обнаруженной редакцией на сайте ICL, как минимум один из мобильных ПК OSiO FocusLine получит подсветку клавиатуры и 15,6-дюймовый дисплей.

Распространяться техника OSiO будет в магазинах крупных розничных сетей. Разработчики упомянули DNS, «Ситилинк», «М.Видео» и «Эльдорадо», но не уточнили, есть ли у них в планах выход на маркетплейсы – «Яндекс маркет», Ozon, Wildberries и пр.

Чего ждать от будущего

В ICL уточнили, что новый завод группы компаний в Казани будет выпускать различные устройства, включая материнские платы, не только для нужд самой ICL, но и для других отечественных производителей. Другими словами, есть вероятность наладки контрактного производства, но пока неясно, по какому из двух направлений – ODM (когда дизайн плат разрабатывает сам производитель) или OEM (когда вендор выпускает платы по наработкам заказчика).

Фото: ICL ICL задумала выпуск целого спектра устройств - одними ноутбуками она ограничиваться не станет

Также, не уточняя сроки, представители ICL заявили о возможном расширении модельного ряда устройств OSiO. «Позднее ассортимент бренда будет существенно расширен до моноблоков, мониторов, ПК, а также устройств на дискретной графике, предназначенных для геймеров», – заявили они.

Все по полному циклу

Новый завод ICL выполняет все этапы производства техники, сообщил CNews генеральный директор компании «ICL техно» Евгений Степанов. «Технологические мощности нового завода позволят обеспечить серийное производство полного цикла как вычислительной техники ICL,так и продуктового портфеля новоявленного бренда: ПК, моноблоков, ноутбуков, мониторов и многого другого», – подчеркнул он, добавив, что для реализации этого проекта ГК ICL закупила «самое современное оборудование, которое только есть в мире».

Размер инвестиций в строительство завода и его оснащение, а также названия компаний – поставщиков и сроки, за которые завод был возведен, Евгений Степанов не уточнил.

Что касается самого бренда OSiO, то его название – это формула диоксида кремния, ключевого компонента процессоров и многих микросхем.

Конкуренты не дремлют

Новый завод ICL – не первый в России, способный выпускать мобильные компьютеры. Например, еще в ноябре 2021 г. в Арзамасе заработал комплекс по производству серверов, ноутбуков и планшетов, в том числе на российских процессорах. Это было первое во всей стране производство вычислительной техники по самой по схеме ODM. Инвестиции в проект составили 3,2 млрд руб., из которых на строительство завода и закупку необходимого оборудования было потрачено 1,2 млрд руб. Оставшиеся 2 млрд были вложены в разработку конструкторской документации и ПО.

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На первом этапе завод предоставил 500 рабочих мест. У его руководства были планы по организации работы в три смены и найму дополнительных 1000 человек, чтобы можно было выпускать в сумме около 3 млн единиц продукции в год.

В июле 2023 г. CNews писал о планах «Рикор электроникс» наладить выпуск мониторов – их собирается производить и ICL. В этом же направлении с января 2023 г. работает компания «Бештау».