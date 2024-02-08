CNews выяснил, где «Яндекс» выпускает свои ноутбуки«Яндекс» представил ноутбуки собственной торговой марки Lunnen, которая получила название в честь спутника Земли и должна ассоциироваться у пользователей с космосом. Устройства производятся в Китае по собственным проектам «Яндекса» (ODM).
Что за штука
«Яндекс Маркет» начал продажи ноутбуков под собственной торговой маркой Lunnen на чипах AMD с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителем.
Как рассказали CNews в компании, для производства было выбрано несколько фабрик в Китае, которым отправили дизайн и ТТХ каждой модели, а также пожелания по комплектующим (ODM-модель производства).
«У команды есть собственные инженеры и менеджеры по контролю за качеством, а также продакт-дизайнеры. Каждый образец проходит несколько этапов тестирования на фабриках, а также внутри «Яндекса», - рассказали CNews представители «Яндекс Маркета».
На маркетплейсе представлено две модели в металлическом корпусе и нескольких вариантах расцветки различных оттенков серого – младшая с 15-дюймовым экраном FullHD и процессором Ryzen 5 5500U (6x2.10 ГГц) и старшая с дисплеем диагональю 16 дюймов разрешением 1080х1920 и чипом Ryzen 7 5800U. В остальном характеристики моделей практически идентичные - SMA видеокарта AMD Radeon Graphics, три USB-A порта, один USB-C, выход HDMI, DisplayPort 1.2, Power Delivery, комбинированный 3,5-мм аудиоразъем и встроенная 1080p видеокамера.
В компании утверждают, что ноутбуки Lunnen подходят «как для работы и учёбы, так и для развлечений».
«Мы запустили новый бренд, чтобы предложить людям широкий выбор компьютерной техники по доступным ценам. Товары Lunnen рассчитаны на массового покупателя и помогают решать повседневные задачи - от создания рабочей презентации до воспроизведения фильмов. Мы будем расширять ассортимент бренда ноутбуками, настольными компьютерами, планшетами, мониторами, проекторами, принтерами, другими устройствами и комплектующими», - говорит Мария Бриш, креативный директор собственных брендов «Маркета».
Сколько стоит
На момент публикации старшая модель Lunnen предлагалась за 47 тыс. руб., младшая - за 42 тыс. Это на несколько тысяч дороже самых дешевых ноутбуков на таких же чипах AMD Ryzen, представленных на «Яндекс Маркете», но значительно дешевле брендовых устройств аналогичной конфигурации - разница кратная.
По умолчанию ноутбуки оснащены ОС Windows 11 Home, но в «Яндексе» по секрету сообщили CNews, что готовят для устройств собственную операционку, очевидно на базе Linux. Также в «Яндексе» не исключили, что начнут продавать Lunnen и в оффлайн-сетях, и на других платформах.
В компании рассказали, что главной причиной появления ноутбуков под собственным брендом стал растущий спрос на такие устройства.
«Онлайн-рынок электроники и в том числе ноутбуков продолжает расти. Например, число заказов в категории «Электроника» на Яндекс Маркете в 2023 возросло в 1,8 раз, по сравнению с прошлым годом. Ноутбуков – в 1,5 раза», - пояснили в компании.
Почему Lunnen
Как ни странно, в отличие от «Яндекс ТВ» и умных колонок, первые ноутбуки ИТ-гиганта не содержат и намека на принадлежность к семейству устройств «Яндекса». В компании обяснили это желанием ассоциировать свои устройства с инновациями и Вселенной.
«Lunnen не зря созвучно со словом «Луна». Название нашего бренда ассоциируется с космосом, технологичностью, поиском нового и исследованием мира вокруг», - отметили в Яндексе.
При этом целевую аудиторию бренда они описали как людей, «которые пользуются ноутбуками для повседневных задач: работы, учёбы и досуга».
«Любопытные, открытые новому, способные найти вдохновение даже в повседневных делах. Они требовательны к технике и ищут лучшее предложение, но конечный выбор делают исходя из соотношения цены и качества», - рассказали в компании.
В июне 2023 года компания подала на регистрацию товарного знака Lunnen в России.
Ремонтопригодность
Прояснить ситуацию с ремонтом и гарантийным обслуживанием своих ноутбуков в «Яндексе» не смогли. Там рассказали, что у компании есть партнеры по ремонту, но в каких городах они расположены и на какие поломки распространяется гарантия не ответили.
«Гарантийное обслуживание на ноутбуки – один год. Если у покупателя возникнут проблемы, он может написать в службу поддержки Маркета. Специалисты внимательно изучат ситуацию клиента предложат оптимальное решение. Гарантийные обязательства перед клиентами несем мы», - сообщили CNews в «Яндексе».
Вполне возможно, что «оптимальным решением» будет возврат денег за сломавшееся устройство и сдача его в ближайший пункт выдачи «Яндекс Маркета» или курьеру. А дальше компания сама отправит его в партенский сервисный центр или пришлет новое исправное устройство.