CNews выяснил, где «Яндекс» выпускает свои ноутбуки

Что за штука

«Яндекс Маркет» начал продажи ноутбуков под собственной торговой маркой Lunnen на чипах AMD с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителем.

Как рассказали CNews в компании, для производства было выбрано несколько фабрик в Китае, которым отправили дизайн и ТТХ каждой модели, а также пожелания по комплектующим (ODM-модель производства).

«У команды есть собственные инженеры и менеджеры по контролю за качеством, а также продакт-дизайнеры. Каждый образец проходит несколько этапов тестирования на фабриках, а также внутри «Яндекса», - рассказали CNews представители «Яндекс Маркета».

На маркетплейсе представлено две модели в металлическом корпусе и нескольких вариантах расцветки различных оттенков серого – младшая с 15-дюймовым экраном FullHD и процессором Ryzen 5 5500U (6x2.10 ГГц) и старшая с дисплеем диагональю 16 дюймов разрешением 1080х1920 и чипом Ryzen 7 5800U. В остальном характеристики моделей практически идентичные - SMA видеокарта AMD Radeon Graphics, три USB-A порта, один USB-C, выход HDMI, DisplayPort 1.2, Power Delivery, комбинированный 3,5-мм аудиоразъем и встроенная 1080p видеокамера.

В компании утверждают, что ноутбуки Lunnen подходят «как для работы и учёбы, так и для развлечений».

Фото: «Яндекс» Ноутбуки Lunnen назвали в честь Луны

«Мы запустили новый бренд, чтобы предложить людям широкий выбор компьютерной техники по доступным ценам. Товары Lunnen рассчитаны на массового покупателя и помогают решать повседневные задачи - от создания рабочей презентации до воспроизведения фильмов. Мы будем расширять ассортимент бренда ноутбуками, настольными компьютерами, планшетами, мониторами, проекторами, принтерами, другими устройствами и комплектующими», - говорит Мария Бриш, креативный директор собственных брендов «Маркета».

Сколько стоит

На момент публикации старшая модель Lunnen предлагалась за 47 тыс. руб., младшая - за 42 тыс. Это на несколько тысяч дороже самых дешевых ноутбуков на таких же чипах AMD Ryzen, представленных на «Яндекс Маркете», но значительно дешевле брендовых устройств аналогичной конфигурации - разница кратная.

По умолчанию ноутбуки оснащены ОС Windows 11 Home, но в «Яндексе» по секрету сообщили CNews, что готовят для устройств собственную операционку, очевидно на базе Linux. Также в «Яндексе» не исключили, что начнут продавать Lunnen и в оффлайн-сетях, и на других платформах.

В компании рассказали, что главной причиной появления ноутбуков под собственным брендом стал растущий спрос на такие устройства.

«Онлайн-рынок электроники и в том числе ноутбуков продолжает расти. Например, число заказов в категории «Электроника» на Яндекс Маркете в 2023 возросло в 1,8 раз, по сравнению с прошлым годом. Ноутбуков – в 1,5 раза», - пояснили в компании.

Почему Lunnen

Как ни странно, в отличие от «Яндекс ТВ» и умных колонок, первые ноутбуки ИТ-гиганта не содержат и намека на принадлежность к семейству устройств «Яндекса». В компании обяснили это желанием ассоциировать свои устройства с инновациями и Вселенной.

«Lunnen не зря созвучно со словом «Луна». Название нашего бренда ассоциируется с космосом, технологичностью, поиском нового и исследованием мира вокруг», - отметили в Яндексе.

При этом целевую аудиторию бренда они описали как людей, «которые пользуются ноутбуками для повседневных задач: работы, учёбы и досуга».

«Любопытные, открытые новому, способные найти вдохновение даже в повседневных делах. Они требовательны к технике и ищут лучшее предложение, но конечный выбор делают исходя из соотношения цены и качества», - рассказали в компании.

В июне 2023 года компания подала на регистрацию товарного знака Lunnen в России.

Ремонтопригодность

Прояснить ситуацию с ремонтом и гарантийным обслуживанием своих ноутбуков в «Яндексе» не смогли. Там рассказали, что у компании есть партнеры по ремонту, но в каких городах они расположены и на какие поломки распространяется гарантия не ответили.

«Гарантийное обслуживание на ноутбуки – один год. Если у покупателя возникнут проблемы, он может написать в службу поддержки Маркета. Специалисты внимательно изучат ситуацию клиента предложат оптимальное решение. Гарантийные обязательства перед клиентами несем мы», - сообщили CNews в «Яндексе».

Вполне возможно, что «оптимальным решением» будет возврат денег за сломавшееся устройство и сдача его в ближайший пункт выдачи «Яндекс Маркета» или курьеру. А дальше компания сама отправит его в партенский сервисный центр или пришлет новое исправное устройство.