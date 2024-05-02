В российских сервисных центрах закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook от Apple

В авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple в России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook. Представитель одного из них подтвердил, что запасных частей для техники на май 2024 г. в России нет. Компания прекратила поставлять детали с февраля 2024 г. Американский производитель с февраля 2024 г. перестал поставлять комплектующие в Россию, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков и источник в сервисном центре.

Оригинальные запчасти от Apple закончились

В центрах Apple в России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook, о чем пишет издание «Ведомости» в начале мая 2024 г. со ссылкой сотрудников центров и независимого аналитика. Смартфоны iPhone 14 и 15 не обслуживаются в России, а оригинальные компоненты на предыдущие поколения смартфонов перестали поставлять в декабре 2023 г. До 2 мая 2024 г. оставались некоторые запасы на складах, которые были сделаны ранее. Несмотря на это, на данный момент в России продолжают работать АСЦ Apple.

Как сообщают «Ведомости», комплектующие начали пропадать даже раньше - с лета 2023 г., уточнил аналитик агентства Mobile Research Эльдар Муртазин. По его словам, на начало мая 2024 г. только один из центров может ремонтировать корпоративную технику, но говорить о том, что он делает это с разрешения Apple, нельзя. Сейчас центры завозят в Россию китайские комплекты для ремонта смартфонов или разбирают для этого старые аппараты, добавил Муртазин.

Независимому аналитику Сергею Вильянову предложили заменить батарею в iPhone 13 Pro в апреле 2024 г. на «серую» за 14,5 тыс. руб., заверив, что устройство не будет распознавать ее как «неоригинальную» (такая функция есть во всех iPhone, начиная с модели XS). На месте Вильянов убедился, что АСЦ использует комплекты для самостоятельного ремонта, которые Apple с 2021 г. предоставляет пользователям по программе Self Repair Service за пределами России.

Официальных реселлеров больше нет

В сети фирменных магазинов техники Apple re:Store, которая до 2022 г. была официальным реселлером техники Apple в России, пояснили, что после ухода производителя с российского рынка она продолжила обеспечивать гарантийный ремонт через авторизованные сервисы. Однако это касалось только тех устройств, которые были ввезены до февраля 2022 г. Поскольку гарантийный срок техники Apple составляет два года, в феврале 2024 г. он истек для всех гаджетов, официально ввезенных на территорию России до февраля 2022 г.

В re:Store не смогли назвать точное количество работающих в России АСЦ Apple, поскольку производитель самостоятельно заключал договоры с сервисами и только у него есть информация об их числе. Однако на начало мая 2024 г. статус этих центров в России неясен, говорит источник «Ведомостей» в компании — производителе электроники. На деле сейчас эти АСЦ ничем не отличаются от палаток на Митинском рынке, добавил собеседник.

Рост стоимости комплектующих на внутреннем рынке

На фоне роста популярности техники Apple в России, особенно iPhone, спрос на запчасти для этих устройств также значительно возрос. На платформе «Авито» представлено более 75 тыс. объявлений о продаже различных запчастей, таких как iPhone «на разбор», дисплеи, камеры, материнские платы и корпуса телефонов. В результате, продажи камер и корпусов для iPhone увеличились на 10% и 9% соответственно в течение апреля 2024 г.

По информации «Ведомостей», вероятнее всего, АСЦ Apple со временем утратят свой статус, но продолжат обслуживать технику за счет комплектующих, ввезенных из стран Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или же скупленных на различных онлайн-сервисах или классифайдах, где собраны различные объявления от частных лиц и компаний.

Цены на продукцию Apple в России признали самыми низкими в мире

В январе 2024 г. агентство Bloomberg передавало, что Apple впервые обогнала своего конкурента Samsung по производству смартфонов за год. В 2023 г. на долю iPhone пришлась пятая часть мирового рынка - это почти 235 млн поставок. При этом поставки Samsung упали до 226,6 млн., а следом идут Xiaomi, Transsion, Vivo.

На февраль 2024 г. в России стоимость смартфонов Apple одна из самых низких в мире. Стоимость на iPhone 15 с 256 ГБ начинаются от 70 тыс. руб. В США такой телефон продают в пересчете на российскую валюту примерно за 95 тыс. руб, в Германии - за 110 тыс. руб. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) - за 115 тыс. руб., а в Турции — за 185 тыс. руб. Об этом писали «Известия» со ссылкой на проведенный анализ. Также участники рынка обращали внимание на то, что устройство стоит меньше за счет неуплаты требуемых налогов и сборов, а также стабильность закупок и логистики.

Как пояснил «Известиям» бизнес-аналитик ИТ-холдинга Fplus Артур Махлаюк, все дело в особенностях параллельного импорта электроники. В России компания Apple не контролирует закупочную стоимость продукции, поэтому ретейлеры и ИП делают скидки. Кроме того, сейчас iPhone закупаются в странах, где при их вывозе можно получить возврат налога, что позволяет сделать цену еще меньше, добавил эксперт.

В начале марта 2024 г. CNews сообщала, что каталоге маркетплейса Ozon выявлены десятки поддельных смартфонов Realme, которые продаются по очень низкой цене но предлагают характеристики, которых нет даже у флагманов. Контрафакт доставляется со склада в России, чтобы покупатели не ждали неделями, пока посылка приедет из Китая. Также найдены развалы поддельных смартфонов Xiaomi, Redmi, Poсo, Tecno, Apple и Samsung.

В апреле 2024 г. заместитель председателя комитета Госдумы России по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в случае начала третьей мировой войны в России могут отключить все iPhone и не перепрошитые смартфоны на операционной системе (ОС) Android. Однако Горелкин все же выразил надежду, что этого может не случится.