Россиянам не нужны новые смартфоны. Они годами пользуются старыми и не поддаются на уловки производителей. Опрос

В России наблюдается увеличение срока пользования смартфонами. Жители страны не меняют мобильники раз в год, как того хотят производители – они вполне могут пользоваться одним аппаратом до пяти лет и более.

Один смартфон на пять лет

Россияне начали реже менять свои смартфоны на новые. Например, в 2023 г. они чаще всего сдавали в трейд-ин модели, которые вышли еще в 2018-2020 гг., пишет «Коммерсант» – на такие устройства пришлось около 60% мобильников, которые были сданы в магазины по трейд-ин за весь год.

«Можно сделать вывод, что срок использования телефонов увеличился на год», – сообщили изданию представители Inventive Retail Group (IRG; управляет сетью restore: и монобрендовыми салонами Samsung и Xiaomi).

Это отчетливо видно на примере мобильников компании Samsung, ушедшей из России в марте 2022 г. Если в 2021 г. россияне несли в трейд-ин корейские смартфоны 2018-2020 годов выпуска, то по итогам 2023 г. в подавляющем большинстве были устройства, вышедшие в 2019-2021 гг.

Фото: charlesdeluvio / Unsplash Чтобы менять смартфоны как можно реже, россияне стали пользоваться ими гораздо аккуратнее

С фактом увеличения возраста сдаваемых смартфонов убедились многие российские ритейлеры. Например, к концу 2023 г. 22% всех сданных в трейд-ин мобильников в МТС приходилось на гаджеты 2019 г., то есть на устройства почти пятилетней на тот момент давности.

Совсем старые телефоны (2018 г.) в МТС стали приносить немного реже – их доля за год снизилась на 1 процентный пункт и составила 20%. Мобильники 2020 года выпуска сдавали в 16% случаев.

Новый телефон каждый год – нонсенс

Общероссийская статистика, приведенная изданием, гласит, то в IV квартале 2023 г. почти половина жителей страны (41,3%) пользовались своим нынешним телефоном более двух лет. Рост длительности пользования мобильными устройствами в России виден невооруженным взглядом – в 2022 г. тех, кто в последний раз менял телефон более двух лет назад, было на 0,5 п. п. меньше, нежели в 2023 г., а в 2021 г. – на 5,3 п. п. меньше.

Опрошенные изданием эксперты отметили также, что россияне стали пользоваться своими смартфонами не только дольше, но и аккуратнее.

Россияне избавляются от iPhone

По оценке собеседников «Коммерсанта», чаще всего жители России сдавали в трейд-ин смартфоны компании Apple, притом довольно старые, если судить только по годам их выпуска. Так, около 35% всех сданных в 2023 г. мобильников Apple – это iPhone 12, вышедшие в 2020 г. На iPhone 11 образца 2019 г. пришлось 25%.

Как сообщил изданию бизнес-аналитик холдинга Fplus Артур Махлаюк, россияне приносят в трейд-ин именно такие старые устройства потому, что еще относительно актуальные мобильники, вышедшие после 2022 г., им «удобнее и выгоднее продать непосредственно на вторичном рынке, чем сдать в трейд-ин».

Любопытство побеждает экономию

CNews писал, что после начала всем известных событий цены на технику в России резко выросли. Виной тому и санкции, и параллельный импорт с его запутанной логистикой, и слабый рубль, и быстрая инфляция, и целый ряд других причин. Не исключено, что все это тоже сказалось на нежелании россиян часто менять смартфоны, ведь деньги на их покупку можно потратить на что-то более необходимое.

Однако ряд собеседников издания полагают, что по итогам 2024 г. срок пользования смартфонами в России начнут сокращаться, и среди причин этого – появление в рознице новых брендов, продукция которых может привлечь внимание потребителей вплоть до совершения покупки.