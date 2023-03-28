Digma Pro вывела на рынок две серии моноблоков

Новая линейка потребительской электроники Digma Pro продолжает развиваться на российском рынке. Теперь бренд представил две серии моноблоков: AiO 23i и AiO 27i. Они оснащены процессорами Intel и обладают большим количеством полезных функций как для решения рабочих задач, так и для развлечений. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

Digma Pro AiO 27i

Digma Pro AiO 27i – серия флагманских моноблоков, которые оборудованы 27-дюймовым экраном с матовым небликующим покрытием. В зависимости от конкретной модели в дисплеях применяется IPS или VA матрица. IPS лучше подойдет для работы с компьютерной графикой и фотографиями за счет широкого цветового охвата и точной цветопередачи независимо от угла обзора, а VA – для игр или просмотра фильмов благодаря высокой контрастности изображения и насыщенным цветам. У старшей модели разрешение экрана составляет 2560x1440, что соответствует стандарту 2K, а у младшей версии – 1920x1080.

Digma Pro AiO 27i

Устройства поставляются с предустановленной ОС Windows 11 Professional и процессорами Intel Core i5 или i7.

Модуль оперативной памяти DDR4 рассчитан на 16 ГБ (в младшей версии на 8 ГБ), в топовой модели ее можно увеличить до 64 ГБ. Накопитель SSD формата M.2 SATA обладает максимальной емкостью в 1 ТБ с возможностью апгрейда. Кроме того, девайс поддерживает дополнительную карту памяти до 512 ГБ через встроенный кард-ридер. Все это позволяет использовать моноблоки для различных игр или работы со сложными программами, например, для редактирования объемных видео или графики в высоком качестве.

Беспроводная передача информации осуществляется с помощью Wi-Fi стандарта b/g/n/ac, работающего в диапазонах 5 ГГц и 2.4 ГГц.

Выдвижная камера на 3 МП у топовой версии сохраняет внешний вид компьютера эстетичным и создает дополнительный уровень конфиденциальности. За счет четкой картинки камера пригодится для деловых видеоконференций. На младших моделях установлена стационарная камера на 2 МП.

Модели Digma Pro AiO 27i оборудованы разъемом RJ-45 для подключения по локальной сети (Ethernet/LAN) со скоростью передачи данных 1 Гбит/с. Интерфейсы HDMI и Display Port (для младшей модели VGA) позволяют подсоединить к моноблоку дополнительные мониторы, а четыре порта USB 2.0 – всю необходимую периферию, например, мышь, клавиатуру, наушники и др. Два порта USB 3.2 поддерживают стандарт высокоскоростной передачи данных на скорости до 5 ГБ/с, чтобы пользователи могли быстро скачивать информацию на флешку, внешний жесткий диск или смартфон.

Моноблок опирается на прочную металлическая ножку и твердо стоит на рабочем столе. Система монтажа VESA позволит закрепить компьютер на стене или на кастомной подставке вместо стандартной. Если рядом не оказалось наушников, то два встроенных динамика помогут смотреть фильмы и видеоролики. В устройствах имеется замок Kensington lock для предотвращения кражи.

Модели из серии Digma Pro AiO 27i доступны в трех цветах в зависимости от конфигурации: черном, сером и белом.

Digma Pro AiO 23i

В этой серии представлены компактные моноблоки с 23,8-дюймовым матовым небликующим экраном на базе IPS матрицы. Ее преимущества – высокая яркость изображения, обширный цветовой диапазон и широкие углы обзора. Разрешение дисплея – Full HD (1920x1080).

Digma Pro AiO 23i

На моделях Digma Pro AiO 23i предустановлена ОС Windows 11 Professional или Ubuntu. Устройства оснащены процессорами Intel Core i3, i5 или i7. Чипсеты начального уровня помогут пользователям работать в повседневных офисных приложениях и просматривать интернет-сайты, а модели старшего поколения подойдут как для требовательных видеоигр, так и для работы в графических редакторах и одновременного просмотра веб-страниц, работы с файлами, прослушивания потоковой музыки или просмотра фильмов.

Емкость оперативной памяти DDR4 – 16 ГБ (у младшей модели – 8 ГБ) с возможностью расширения до 64 ГБ. Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель SSD формата M.2 SATA объемом от 256 ГБ до 1 ТБ.

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Как и флагманские модели, серия Digma Pro AiO 23i поддерживает Wi-Fi b/g/n/ac в диапазонах 5 ГГц и 2.4 ГГц.

Новинки снабжены большим количеством полезных разъемов. Это RJ-45 со скоростью передачи данных 1 Гбит/с, четыре порта USB 2.0 и два USB 3.0 для установки любой периферии.

С помощью HDMI и VGA можно подключить к моноблоку дополнительные мониторы и при необходимости организовать рабочее место с тремя экранами. Это может пригодиться, например, для удаленной работы, монтажа видео, программирования или стриминга: все нужные окна и программы будут на виду. Специальная шторка камеры сохранит высокий уровень приватности для тех, кто часто участвует в онлайн-встречах или общается с друзьями видеосвязи. Два динамика сделают общение по интернету или просмотр фильмов комфортным, особенно если под рукой нет наушников.

Благодаря крепкой металлической ножке моноблок устойчиво располагается на любой поверхности.

Подробнее о новых устройствах можно посмотреть на сайте Digma Pro, а приобрести их – в интернет-магазинах.

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При разработке бренда Digma Pro команда Private Labels. Merlion уделила особое внимание дизайну и техническим характеристикам товаров

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 15 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов.

Основной сферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.

Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.