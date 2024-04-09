Digma Pro выходит на рынок мониторов: в продажу поступила серия стильных мониторов с разрешением до 5K

Бренд высокотехнологичной электроники Digma Pro выводит на рынок серию 27-дюймовых мониторов Art с различными вариантами разрешения экрана и цветовым охватом более одного млрд оттенков. Модели сделают работу с графикой и видео комфортной и эффективной. Новинки станут стильным и элегантным дополнением рабочего пространства благодаря оригинальному дизайну, а также легкому и прочному корпусу с использованием алюминиевого сплава. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

Digma Pro Art S

Модель Digma Pro Art S обладает разрешением Ultra HD (3840x2160 пикселей) и повышенной плотностью пикселей на уровне 163 PPI. За счет этого изображение получается четким и детализированным — можно подробно разглядеть все мелкие объекты. Большое экранное пространство позволяет оптимально использовать дисплей для работы. Можно одновременно размещать и графический контент, и инструменты для его редактирования.

Современная IPS-матрица передает красочную и реалистичную картинку. Изображение на экране монитора прекрасно выглядит с любого ракурса благодаря широким углам обзора. Солидный запас яркости экрана 400 кд/м2 поможет работать с изображением при любом освещении – даже яркий солнечный свет не станет помехой.

Частота обновления экрана Digma Pro Art S составляет 60 Гц, а время отклика – 5 мс. Новинка подойдет для профессионального видеомонтажа, обработки фотографий, создания 3D-графики, а также для развлечений: несложных игр и просмотра фильмов.

Серия мониторов с разрешением до 5K

Digma Pro Art M

Отличительная особенность Digma Pro Art M – более высокое разрешение 5K (5120x2880) и увеличенная плотность пикселей на уровне 218 PPI. Это флагман в серии мониторов Digma Pro. Модель предоставляет не только высокую детализацию изображения, но и широкое рабочее пространство. Это пригодится тем, кто занимается фото-, 3D- и видеопроектами, а также цифровым художникам и другим профессионалам креативных индустрий. Удобно работать с графикой и видео без необходимости постоянно переключаться между окнами.

Экран монитора Digma Pro Art M создан на основе IPS-матрицы, которая гарантирует реалистичную цветопередачу c широкими углами обзора. Впечатляющая яркость экрана 500 кд/м2 позволит работать с четким, насыщенным и контрастным изображением даже при прямом солнечном свете. Как и Art S, модель Art M имеет частоту обновления экрана в 60 Гц и время отклика в 5 мс.

Digma Pro Art L

Digma Pro Art L с разрешением Quad HD (2560x1440) и IPS-матрицей отображает яркую и четкую картинку с цветовым охватом более одного млрд оттенков. Широкий угол обзора в 178 градусов исключает искажения изображения. Модель придется по душе геймерам. Частота обновления монитора составляет 165 Гц, а время отклика – всего 1 мс. Таким образом, монитор плавно передает любые динамичные видеосцены без подвисаний. Поклонники онлайн-шутеров и гонок смогут насладиться качественным, изображением в любимых играх. Производитель дополнительно снабдил монитор технологиями синхронизации кадров AMD FreeSync и Nvidia G-Sync. Они устраняют появление рывков и смазываний, чтобы ничто не отвлекало во время катки.

Каждая из новинок оборудована интерфейсами HDMI, DisplayPort, USB Type C возможностью быстрой зарядки и аудиоразъемом 3,5 мм. Порты эргономично расположены на задней части корпуса. В комплекте поставки идут сразу два кабеля на выбор — HDMI и DisplayPort. Каждая модель оснащена двумя динамиками мощностью 4Вт.

Все мониторы оснащены полезными функциями для защиты зрения. Фильтр Low Blue Light минимизирует содержание синего цвета в картинке, чтобы избежать негативного воздействия на глаза. Технология Flicker Free устраняет эффект мерцания экрана (широтно-импульсную модуляцию, ШИМ). Все дисплеи имеют матовое антибликовое покрытие.

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Digma Pro ― это высокотехнологичный бренд электроники с качественно новым подходом к продукту и к продуктовым линейкам. При разработке Digma Pro команда Private Labels. Merlion уделила особое внимание дизайну и техническим характеристикам товаров: качественные материалы и высокий уровень сборки, сервиса, высокопроизводительные комплектующие и стильный внешний вид. Digma Pro – ответ вызовам рынка, которые он ставит перед бизнесом и потребителем в последнее время. Продуктовый портфель бренда представлен ноутбуками, моноблоками, компьютерными комплектующими, планшетами.

Private Labels. Merlion (PL.M) – это подразделение компании Merlion, отвечающее за запуск и развитие собственных торговых марок. У Merlion, как у ведущего российского широкопрофильного ИТ-дистрибутора, ключевые компетенции и экспертиза не только на рынке дистрибуции, но и в области вывода и продвижения брендов.