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Власти проверят российские заводы на тайную подмену плат китайскими

В России ужесточается контроль уровня локализации радиоэлектроники. Минпромторг инициировал проведение новых проверок уже после включения продукции в реестр отечественной. Министерство намерено бороться с производителями, которые после получения реестрового статуса ради экономии меняют компоненты на импортные.

Ужесточение контроля

Государство вводит процедуру повторных проверок на соответствие товаров в сфере электроники требованиям к локализации после подтверждения статуса российской продукции, приводит «Интерфакс» заявление первого вице-премьера России Дениса Мантурова.

Инициатором ужесточения контроля, по его словам, стал Минпромторг.

Мера нужна для исключения ситуаций, когда производители радиоэлектроники получают статус российской продукции, а уже после этого переходят при ее производстве на более дешевые иностранные компоненты. «Таким образом под видом российского поставляется продукция с большим количеством компонентов иностранного производства», — сказал вице-премьер.

Формат повторных проверок

Процедура повторных проверок уже осуществляется, рассказал Мантуров. На предприятие приходят представители ответственных федеральных органов исполнительной власти, в частности, представитель Минпромторга.

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magnific.com/pressfoto
Если уровень локализации при повторной проверке окажется ниже заявленного, власти будут наказывать и производителя, и заказчика

Производителю грозит выбытие из реестра на несколько лет. В дальнейшем к участию в проверках будет привлечен Росстандарт.

Усиление контроля коснется и заказчиков, отметил Мантуров: не каждый заказчик обладает компетенцией и возможностями проверить состав заявленного к поставкам оборудования, но каждый «обязан проверить, привлекая специалистов РСПП, Минпромторга и других профильных структур, которые имеют такие компетенции».

Решению этой задачи должна также помочь маркировка радиоэлектронной продукции. С 1 мая 2026 г. в России для производителей и импортеров действует обязательная маркировка радиоэлектроники: под новые требования попадают смартфоны и ноутбуки, а также розетки, печатные платы и реле.

Видимость российской продукции ради преференций на госзакупках

Ассоциация «Вычислительная техника», как писал CNews в начале 2025 г., поддерживала введение маркировки как одного из элементов борьбы с контрафактом, так как поставки иностранной техники под видом продукции, официально внесенной в реестр Минпромторга России, негативно сказываются на имидже отечественных производителей и могут нанести ущерб государственным заказчикам.

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Замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщал, что министерство работает над решением этой проблемы: «Будет введен механизм пост-проверки. Мы будем ее реализовывать выборочно при поступлении жалоб, и, если увидим злоупотребления, которые позволили кому-то получить преференцию, например, с точки зрения государственных закупок, вопрос будет далее рассматриваться в контексте 159 статьи Уголовного кодекса "Мошенничество" как уголовное преступление».

В начале сентября 2026 г. CNews писал, что Минпромторг утвердил перечень критической промышленной продукции для радиоэлектроники, что, по мнению опрошенных экспертов, закроет лазейки для компаний, которые закупали иностранные компоненты и выдавали их за отечественные разработки. Теперь субсидии будут привязаны к конкретным видам продукции, и замена импортных решений на российские станет обязательным условием.

Анна Любавина

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