Private Labels. Merlion запускает бренд высокотехнологичной электроники Digma Pro

Private Labels. Merlion объявляет о запуске нового бренда на рынке электроники Digma Pro. Private Labels. Merlion – подразделение компании Merlion, отвечающее за запуск и развитие собственных торговых марок.

Подразделение Private Labels. Merlion приняло решение создать принципиально новый бренд электроники, который бы отвечал высоким запросам пользователей, при этом сохраняя баланс между качеством и ценой. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Digma Pro – это бренд с новым подходом к продукту и к продуктовым линейкам в целом. При разработке Digma Pro команда Private Labels. Merlion уделила внимание дизайну и техническим характеристикам товаров: качественные материалы и высокий уровень сборки, сервиса и высокопроизводительные комплектующие.

«Первыми в Digma Pro мы выводим на рынок сразу три серии ноутбуков – Sprint M, Fortis M и Magnus M. Покупателей ждут лаконичный дизайн, процессоры от Intel и AMD верхних линеек, ОС Windows 11 Pro, металлические корпусы, а также существенные возможности для апгрейда. Благодаря вариативности конфигураций всех линеек каждый сможет подобрать подходящее устройство под конкретные задачи. Модели будут представлены в ценовом диапазоне от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Заходя в этот сегмент, мы уделили особое внимание тому, чтобы комплектация полностью оправдывала свою цену», ― отметил Сергей Шевелев, бренд-менеджер Digma Pro.

«Digma Pro – наш ответ тем вызовам рынка, которые он ставит перед бизнесом и потребителем в последнее время. Мы видим большой потенциал в тех сегментах, где раньше не было места собственным торговым маркам и используем концептуально новый подход к формированию продуктового портфеля бренда: при разработке линеек Digma Pro мы уделяем особое внимание деталям, качественному дизайну, высокой производительности и компонентам, которые помогут пользователям решать сложные креативные и вычислительные задачи», ― сказал бренд-директор Private Labels. Merlion Кирилл Костюшко.

В начале 2023 г. команда Private Labels. Merlion представит российским покупателям две серии моноблоков Digma Pro AiO 23i и 27i, которые также будут отличаться высокой производительностью. В дальнейших планах – расширение продуктового портфеля бренда. В продажу поступят новые мониторы, которые, в том числе, подойдут и дизайнерам, а также планшеты и компьютерные комплектующие.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 15 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.

Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.