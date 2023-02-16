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Digma Pro представляет Fortis M — второй ноутбук в коллекции высокопроизводительных девайсов

На российском рынке запускается линейка высокотехнологичных продуктов под брендом Digma Pro. Новинки будут продаваться в среднем ценовом сегменте, при этом сохраняя оптимальное соотношение между ценой и качеством. Новая линейка включает в себя коллекцию высокопроизводительных ноутбуков — Sprint M, Fortis M и Magnus M. Вслед за недавно вышедшим Digma Pro Sprint M бренд выпускает второй в коллекции ноутбук ― Digma Pro Fortis M с металлической крышкой и 15,6-дюймовым IPS-экраном с FHD-разрешением в 1920x1080 пикселей. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

В зависимости от конфигурации в этой серии установлены мощные процессоры Intel Core i3, i5, i7 или AMD Ryzen 3/5. Для хранения данных используется быстрый жесткий диск SSD формата M.2 2280 SATA на 256, 512 или 1024 ГБ, также существует возможность добавить HDD/SSD SATA 2.5'' и SSD M.2 2280 SATA. Оперативная память составляет 8 или 16 ГБ.

Беспроводная передача информации осуществляется с помощью Wi-Fi, работающего в диапазоне 5 ГГц, а также Bluetooth версии 5.0.

Батареи емкостью 4250 мАч достаточно для работы на одном заряде до 9 часов в режиме экрана Full HD при яркости 50%. Энергоемкость батареи составляет 48.5 Втч.

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Digma Pro Fortis M

Подсветка клавиатуры с настраиваемым режимом яркости поможет удобнее вводить информацию в темноте. В ноутбуках по четыре динамика, что дает качественный звук при просмотре видеороликов, фильмов и прослушивании музыки.

Digma Pro Fortis M оборудован разъемом RJ-45 для подключения по локальной сети (Ethernet/LAN), HDMI, а также двумя портами USB Type-C. Один из них поддерживает возможность подзарядки и вывода изображения на внешний экран, а второй может использоваться для обмена данными.

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Механический выключатель камеры и микрофона позволяет отключить их в одно движение. Это будет полезно во время корпоративных звонков или онлайн-игр. Digma Pro Fortis М можно разблокировать при помощи отпечатка пальца. Также для сохранности устройства предусмотрен замок Kensington Lock.

Ноутбуки Digma Pro уже поступили в продажу. Подробнее о новых устройствах можно посмотреть на сайте Digma Pro, а приобрести их ― в сети магазинов «Ситилинк».

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Digma Pro ― это бренд с новым подходом к продукту и к продуктовым линейкам. При разработке Digma Pro команда Private Labels. Merlion уделила особое внимание дизайну и техническим характеристикам товаров. Официальным дистрибьютором торговой марки Digma Pro на территории России является компания Merlion.

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