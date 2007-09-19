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Akai Akai Electric Company Akai Universal

СОБЫТИЯ

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19.09.2007 Строим систему: превосходство стерео 3
04.09.2007 Телевизоры 2007: Плазменные 1
04.09.2007 10 советов как выбрать телевизор 1
07.06.2007 Тачку – на прокачку! 1
26.09.2006 DVD-плееры Akai: сделано в России 2
01.11.2005 Дмитрий Тиманов: Русские телевизоры не сдают своих позиций 1
09.06.2005 Акаi удивит россиян мобильниками 2
17.03.2005 AKAI представил в России первую плазменную панель с диагональю 42 дюйма 1
29.07.2004 "Сокол" будет выпускать технику под маркой Akai 1

Публикаций - 10, упоминаний - 14

Akai и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2102 4
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 440 3
JVC Kenwood 422 3
Сокол ТПК Бытовая электроника 32 2
Fujitsu 2111 2
Hitachi - Хитачи 1504 2
Sony - Sony Group Corporation 6764 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 2
Samsung - Harman - JBL 246 2
Audio Pro 5 1
Cayin 1 1
Sansui Electric - Pinebro 3 1
Cambridge Audio 5 1
Merlion - PL.M - Private Labels. Merlion 15 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 1
Shivaki 9 1
Samsung Electronics 11178 1
LG Electronics 3751 1
Toshiba Corporation 2988 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 1
Sharp Corporation 1062 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 378 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
AMD Graphics Product Group - ATI 976 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 262 1
Prology 72 1
Cisco Systems - Tandberg 164 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
Hitachi Fujitsu Plasma Display 33 1
Vestel - Vestel Trade - Vestel CIS - Вестел СНГ 40 1
Klipsch Audio Technologies 20 1
X-Level Studios - X-Level Media Group - Cosmos Studios - EMI Studios - Abbey Road Studios - EMI Recording Studios 11 1
AAC Group - ААЦ-Инвест - АвтоАудиоЦентр - УралЗавод - U&HSAE - УралАвтоКомплект - Автоэлектроникс НТЦ - ААЦ-информационные технологии 10 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3025 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
Yamaha - Ямаха 110 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 60 1
Grundig 42 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 127 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 7
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7593 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9710 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4194 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6647 4
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 1000 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6518 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17144 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3479 3
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 383 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3437 3
ТВ-тюнер - TV tuner 522 3
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4793 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13415 3
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2942 3
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2067 3
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 400 2
Телевидение - SECAM - Séquentiel couleur à mémoire - Séquentiel couleur avec mémoire - последовательный цвет с памятью 121 2
HDCD - High Definition Compatible Digital 48 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22901 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4523 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1568 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4256 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 2
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 437 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2092 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1187 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 798 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3131 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14941 2
Контрастность 3078 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2354 2
Освещение - яркость источника света 759 2
Рекордер - магнитофон - магнитола - видеомагнитофон 351 2
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 883 2
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 299 2
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 852 2
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием - Товарная матрица - Ассортиментная матрица - OSA - On-Shelf Availability - наличие товара на полках сетевых магазинов 356 1
Недобросовестная конкуренция 58 1
NACSound - Sonance Kayak 8 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 257 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 546 1
JVC Kenwood VHS - JVC Kenwood Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Philips Cineos 9 1
Fujitsu Aviamo 7 1
Fujitsu AVMIII Technology 2 1
Eastman Kodak Picture CD 43 1
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 1
Hitachi Data Systems - HDS - Hitachi PD - Hitachi P - плазменный телевизор 13 1
Hitachi Wooo - серия ЖК-телевизоров 12 1
Innolux Corporation - Pioneer - телевизоры 45 1
Ширшов Павел 76 2
Прутков Козьма 7 2
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 1
Яковлева Елена 20 1
Вершинин Сергей 3 1
Тиманов Дмитрий 5 1
Елбаев Владимир 6 1
Коженков Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169438 5
Европа 25059 4
Япония 13873 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19464 3
Азия - Азиатский регион 5969 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 39 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 2
Южная Корея - Республика 7133 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3176 2
Москва - ЮВАО - Люблино 41 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55209 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13888 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2562 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19874 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4583 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2628 1
Германия - Федеративная Республика 13321 1
Франция - Французская Республика 8218 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3085 1
Россия - СФО - Новосибирск 4970 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3645 1
Китай - Тайвань 4297 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14894 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1446 1
Малайзия 932 1
Япония - Токио 1022 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1688 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 930 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 844 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6306 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3417 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27809 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22180 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5708 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2802 2
Английский язык 7097 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6220 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3087 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 760 1
Физика - Светимость 77 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3832 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1924 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8011 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11805 1
Физика - Physics - область естествознания 2978 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9334 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2592 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3345 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1363 1
Здравоохранение - Отоларингология 189 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4797 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2767 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2604 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 166 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 742 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1296 1
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