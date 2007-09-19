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Akai Akai Electric Company Akai Universal
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|19.09.2007
|Строим систему: превосходство стерео 3
|04.09.2007
|Телевизоры 2007: Плазменные 1
|04.09.2007
|10 советов как выбрать телевизор 1
|07.06.2007
|Тачку – на прокачку! 1
|26.09.2006
|DVD-плееры Akai: сделано в России 2
|01.11.2005
|Дмитрий Тиманов: Русские телевизоры не сдают своих позиций 1
|09.06.2005
|Акаi удивит россиян мобильниками 2
|17.03.2005
|AKAI представил в России первую плазменную панель с диагональю 42 дюйма 1
|29.07.2004
|"Сокол" будет выпускать технику под маркой Akai 1
Публикаций - 10, упоминаний - 14
Akai и организации, системы, технологии, персоны:
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 127 1
|Ширшов Павел 76 2
|Прутков Козьма 7 2
|Levinson Mark - Левинсон Марк 11 1
|Яковлева Елена 20 1
|Вершинин Сергей 3 1
|Тиманов Дмитрий 5 1
|Елбаев Владимир 6 1
|Коженков Андрей 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483084, в очереди разбора - 722737.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483084, в очереди разбора - 722737.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.