Индексная книга (каталог) CNews*
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Телевидение SECAM Séquentiel couleur à mémoire Séquentiel couleur avec mémoire последовательный цвет с памятью
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 121, упоминаний - 125
Телевидение и организации, системы, технологии, персоны:
|Ширшов Павел 76 8
|Наумов Максим 100 4
|Беляева Татьяна 29 4
|Ксенин Алекс 311 3
|Сергеев Иван 74 3
|Левантовский Александр 7 2
|Виноградов-Фотов Андрей 2 2
|Артамонов Вадим 3 2
|Besson Luc - Бессон Люк 15 1
|Кустливый Петр 1 1
|Бучнев Всеволод 1 1
|Gillmor David - Гилмор Дэвид 2 1
|Дворкович Аркадий 216 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Малафеев Андрей 52 1
|Липатов Михаил 7 1
|Лебедев Артемий 110 1
|Лобанов Денис 47 1
|Дворкович Виктор 5 1
|Химич Роман 44 1
|Соловьев Александр 117 1
|Савватин Максим 65 1
|Иванов Кирилл 20 1
|Казарцев Михаил 5 1
|Овсянников Денис 23 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Беляев Дмитрий 32 1
|Тиманов Дмитрий 5 1
|Речменский Игорь 21 1
|Левенчук Анатолий 13 1
|Самохин Дмитрий 2 1
|Болотов Дмитрий 10 1
|Прутков Козьма 7 1
|Стыцко Виталий 1 1
|Mercury Freddie - Меркьюри Фредди 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727694.
Создано именных указателей - 197483.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727694.
Создано именных указателей - 197483.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.