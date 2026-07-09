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Индексная книга (каталог) CNews*
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Телевидение SECAM Séquentiel couleur à mémoire Séquentiel couleur avec mémoire последовательный цвет с памятью

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.07.2026 Диагональ 300 дюймов и коррекция 4 углов: лазерный проектор Acer PL2330W для сложных помещений 1
25.07.2019 В России будет запущена созданная родственниками А.Дворковича технология цифрового радио 1
31.10.2013 Обзор навигатора Explay ID-52B: мечта Одиссея 1
29.10.2012 Навигатор Explay - с большим экраном и телевизором внутри 1
20.04.2012 GPS Навигатор Explay PN-970TV награжден премией "Продукт года 2012" 1
21.02.2012 Как выбрать телевизор. Рекомендации ZOOM.CNews 1
26.01.2012 Обзор проектора NEC PA500U: Hi-End кинотеатр по цене нового автомобиля 1
03.10.2011 Выбираем кинотеатральный проектор: как не потратить деньги впустую 1
03.06.2011 «Акадо» повысил качество трансляции аналоговых и цифровых каналов 1
12.04.2011 Explay выпустил автомобильный навигатор с приемом телесигнала 1
28.03.2011 Explay сделала GPS-навигатор с ТВ-тюнером 1
08.02.2011 Prestigio разработала GPS-навигатор с ТВ- и радиомодулями 1
03.02.2011 «Акадо» улучшает качество «картинки» эфирных телеканалов 1
08.11.2010 Sanyo выпустила новые компактные проекторы для профессионалов 1
14.10.2010 Optoma Converter 1080p позволит сэкономить на модернизации домашнего кинотеатра 1
24.06.2010 AOC 2490Fwt: монитор на все случаи жизни 1
28.04.2009 Выбор дачного кинотеатра 1
19.02.2009 Pioneer KURO KRP-500 Телевизор на пределе совершенства 1
26.08.2008 Россия вспомнила про цифровое радио 1
25.06.2008 Обзор Smart VIERA: каким должен быть идеальный телевизор 1
24.06.2008 Интересные возможности новой версии Blu-ray 1
19.03.2008 Leadtek представил гибридный ТВ-тюнер WinFast DTV200 HU 1
21.01.2008 Leadtek выпустила новый ТВ-тюнер WinFast PVR2100 1
21.01.2008 KWorld представляет универсальный тюнер для настольных ПК 1
24.12.2007 Xoro сообщает о начале поставок ЖК-телевизора HTL 1501 1
10.12.2007 Leadtek представляет гибридный ТВ-тюнер 1
04.09.2007 10 советов как выбрать телевизор 1
27.08.2007 ViewSonic анонсировал два дисплея высокой четкости 1
25.05.2007 Проектор ViewSonic PJ258 – в симбиозе с iPod 1
28.04.2007 В России заработало HDTV 1
30.03.2007 Автомобильные мультимедийные центры с GPS-навигацией приходят в Россию 1
20.03.2007 Новый проектор с Full HD-разрешением от Panasonic 1
20.03.2007 DVD-рекордер Panasonic DMR-EH65EE: максимум функций и великолепное качество картинки 1
09.03.2007 Телевизор Hitachi 50PD9800TA – плазма промежуточного формата 1
17.01.2007 Xoro HTR 6002w: новая модель 3LCD проекционного телевизора 1
19.12.2006 Что главное в DVD-плеере? 1
04.12.2006 Полезные гаджеты для ноутбука 1
13.11.2006 Gigabyte g-Smart i - телефон, карманный компьютер, FM-приемник и телевизор в одном лице 1
08.11.2006 Малый ЖК-телевизор – Philips 20PF5320 1
03.11.2006 Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV 1

Публикаций - 121, упоминаний - 125

Телевидение и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11011 11
Hitachi - Хитачи 1499 10
Philips 2099 10
Sony 6724 10
Toshiba Corporation 2979 9
Xoro Eectronics 81 9
Сокол ТПК Бытовая электроника 32 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 6
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 6
Intel Corporation 12781 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
Sharp Corporation 1062 5
Fly - Explay - Эксплей 243 5
Microsoft Corporation 25714 4
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 4
Rover - RoverComputers 422 4
Fostergroup 52 4
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 265 3
Apple Inc 13086 3
Acer Group - Acer Inc 2761 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
ViewSonic 325 3
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 437 3
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 3
InFocus 70 3
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 3
Polar - Полар 115 3
Leadtek 60 3
Optoma 31 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
Dell EMC 5170 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2165 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 2
Fujitsu 2099 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 415 2
AMD Graphics Product Group - ATI 972 2
Seiko Epson Corporation 908 2
TI - Texas Instruments Incorporated 846 2
Россети Ленэнерго 1698 4
Carl Zeiss AG 307 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Композит 99 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 284 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Возрождение - Коммерческий банк 355 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
РАВИС 11 1
UMA - United Music Agency 40 1
Совкомбанк Совесть 278 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Верный - торговая сеть 324 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 1
Dyson 156 1
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 1
Muse Group 32 1
Геометрия НПО 161 1
Grundig 42 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
ТПК - Торговая промышленная компания 8 1
Русский Стиль 45 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13672 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3842 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5400 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 719 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 681 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1402 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5937 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 416 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 299 98
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 432 85
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61301 67
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7507 67
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9645 66
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5623 48
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 46
Контрастность 3025 45
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6604 38
ТВ-тюнер - TV tuner 520 38
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2902 38
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2033 37
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3911 36
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27218 33
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2025 33
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4172 31
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3425 30
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 870 30
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 28
PiP - picture in picture - картинка в картинке 329 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14707 26
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 25
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 268 25
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6443 24
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2294 24
Цвет - Цветность 212 24
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10558 23
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 985 23
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 22
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1198 22
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 650 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16932 21
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4184 21
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4758 21
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2419 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22451 20
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13180 19
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7860 19
Наушники - Headphones 4446 18
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4005 16
Microsoft Windows 2000 8678 11
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5231 7
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3103 5
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 427 5
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 5
Xoro HTL 13 5
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 4
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 4
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 4
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 4
Hitachi CP 7 4
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 4
Microsoft Windows XP 2430 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 3
Apple iPod 1552 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Leadtek WinFast 34 3
Fly - Explay PN - ТВ-тюнер 12 3
Microsoft Windows XP Home 196 3
Prology HDTV 4 2
AverMedia - AverTV 5 2
Microsoft Windows 16816 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Adobe Photoshop 804 2
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 13 2
Intel Pentium III 782 2
Sharp Aquos 74 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 660 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 351 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Olympus xD-Picture Card 122 2
Rover - RoverMedia 17 2
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 2
Xoro НST - DVD/ТВ-двойки 2 2
Xoro HTR 3 2
Xoro HST 2 2
Samsung SyncMaster 71 2
Sanyo PLC - Sanyo PLV - Sanyo LP - Sanyo Z4 - серия проекторов 26 2
Ширшов Павел 76 8
Наумов Максим 100 4
Беляева Татьяна 29 4
Ксенин Алекс 311 3
Сергеев Иван 74 3
Левантовский Александр 7 2
Виноградов-Фотов Андрей 2 2
Артамонов Вадим 3 2
Besson Luc - Бессон Люк 15 1
Кустливый Петр 1 1
Бучнев Всеволод 1 1
Gillmor David - Гилмор Дэвид 2 1
Дворкович Аркадий 216 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Малафеев Андрей 52 1
Липатов Михаил 7 1
Лебедев Артемий 110 1
Лобанов Денис 47 1
Дворкович Виктор 5 1
Химич Роман 44 1
Соловьев Александр 117 1
Савватин Максим 65 1
Иванов Кирилл 20 1
Казарцев Михаил 5 1
Овсянников Денис 23 1
Адров Дмитрий 34 1
Беляев Дмитрий 32 1
Тиманов Дмитрий 5 1
Речменский Игорь 21 1
Левенчук Анатолий 13 1
Самохин Дмитрий 2 1
Болотов Дмитрий 10 1
Прутков Козьма 7 1
Стыцко Виталий 1 1
Mercury Freddie - Меркьюри Фредди 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164969 62
Европа 24910 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14775 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54512 11
Япония 13768 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 7
Беларусь - Белоруссия 6258 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 3
Земля - планета Солнечной системы 10834 3
Южная Корея - Республика 7024 3
Азия - Азиатский регион 5893 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19416 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3645 3
Франция - Французская Республика 8144 3
Китай - Тайвань 4233 3
Украина 7909 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1215 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18994 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13767 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 2
Финляндия - Финляндская Республика 3691 2
Турция - Турецкая республика 2596 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1126 2
Германия - Берлин 731 2
Азия Восточная 187 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 516 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5464 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 39 1
Казахстан - Республика 6009 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3423 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1214 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8507 1
Сингапур - Республика 1946 1
Америка - Американский регион 2204 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3444 1
Германия - Федеративная Республика 13161 1
Африка - Африканский регион 3633 1
Италия - Итальянская Республика 4496 1
Россия - СФО - Новосибирск 4849 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11655 22
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3324 17
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6127 11
Английский язык 7006 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6004 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27091 6
Ergonomics - Эргономика 1743 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5467 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3132 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21465 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4617 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7729 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57276 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6690 4
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 727 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1567 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5717 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2654 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2555 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1121 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1008 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4485 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3776 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6064 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 320 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3809 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3012 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2094 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3288 2
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11223 2
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 93 1
Фосфор - Phosphorus - химический элемент 45 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6676 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3111 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3780 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10237 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 658 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2719 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5536 1
The Register - The Register Hardware 1777 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 2
CNews - ZOOM.CNews 1864 2
Allprojectors.ru 54 2
Hardware Zone 20 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11543 1
Bloomberg 1613 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 684 1
Inquirer 463 1
Радио России - радиостанция 49 1
Юность - радиостанция 52 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
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